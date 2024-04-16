Как покрасить яйца на Пасху в зеленый цвет: простые способы для пытливых

Классика некогда написал: "Все красят яйца в синий и зеленый / А я их крашу только в красный цвет". И действительно, в принципе ничего же не мешает к Пасхе покрасить яйца в какой-то необычный цвет. Проект "Сніданок 1+1" рассказывает, как правильно это делать
Как покрасить яйца в оливковый цвет:
Натуральными красителями:
Ингредиенты:
- Яйца
- 1 столовая ложка куркумы
- 5 пакетиков чая каркаде
- Соль
- Вода
Инструкция:
- Подготовьте яйца: Тщательно вымойте яйца с мылом, чтобы удалить жир и грязь.
- Сварите яйца: Поместите яйца в кастрюлю с холодной водой и добавьте 1 столовую ложку соли. Доведите до кипения и варите 10-15 минут.
- Приготовьте краситель: В то время пока яйца варятся, заварите чай каркаде в 1 литре воды. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и оставьте кипятиться 5 минут. Добавьте куркуму и хорошо перемешайте.
- Окрасьте яйца: Осторожно достаньте вареные яйца из кастрюли и поместите их в кастрюлю с красителем. Убедитесь, что яйца полностью покрыты жидкостью. Оставьте яйца в красителе на 15-30 минут, в зависимости от желаемого оттенка. Чем дольше яйца будут находиться в красителе, тем более насыщенным будет цвет.
- Охладите яйца: Достаньте яйца из красителя и дайте им остыть на бумажных полотенцах.
Также вы можете натереть яйца оливковым маслом для придания блеска - но делать это необязательно.
Другие способы:
Пищевые красители:
- Следуйте инструкциям на упаковке пищевого красителя, чтобы получить оливковый цвет.
- Натуральные красители:
- Красный лук: Отварите красный лук в воде, чтобы получить коричневый краситель.
- Шпинат: Отварите шпинат в воде, чтобы получить зеленый краситель. Смешайте зеленый и коричневый красители, чтобы получить оливковый цвет.
Как покрасить яйца на Пасху в зеленый цвет?
Натуральными красителями:
1. Крапива:
- Один из самых простых и доступных способов получить насыщенный зеленый цвет.
- Ингредиенты: пучок свежей или сушеной крапивы, вода, уксус, яйца.
- Приготовление:
- В кастрюлю с водой положите крапиву и доведите до кипения.
- Кипятите 10-15 минут, затем процедите отвар.
- Добавьте в отвар немного уксуса (1 столовая ложка на 1 литр воды).
- Поместите в отвар яйца и варите 10-15 минут (или оставьте настаиваться на несколько часов для более глубокого цвета).
2. Шпинат:
- Дает красивый изумрудный оттенок.
- Ингредиенты: замороженный или свежий шпинат, вода, уксус, яйца.
- Приготовление:
- Отварите шпинат в небольшом количестве воды 5-7 минут.
- Измельчите шпинат блендером и процедите через марлю.
- Добавьте в полученный сок немного воды и уксуса.
- Поместите яйца в краситель и варите 10-15 минут (или оставьте настаиваться на несколько часов).
3. Зеленый чай:
- Подходит для получения нежного мятного цвета.
- Ингредиенты: зеленый чай (в пакетиках или листовой), вода, уксус, яйца.
Приготовление:
- Заварите крепкий зеленый чай (4-5 пакетиков на 1 литр воды).
- Добавьте в чай немного уксуса.
- Поместите яйца в краситель и оставьте настаиваться на 30-60 минут.
Советы:
- Для более равномерного окрашивания перед использованием можно взбить краситель венчиком.
- Используйте белые яйца для более яркого цвета.
- Окрашенные яйца можно хранить в холодильнике до 1 недели.
- Пищевыми красителями:
- Следуйте инструкциям на упаковке пищевого красителя, чтобы получить зеленый цвет.
Чем можно покрасить яйца чтобы они были синие?
Чем можно покрасить яйца в синий цвет:
Натуральные красители:
1. Краснокочанная капуста:
- Самый популярный и доступный способ получить синий цвет.
- Ингредиенты: краснокочанная капуста, вода, уксус, яйца.
- Нашинкуйте краснокочанную капусту и залейте водой, чтобы вода полностью покрывала капусту.
- Доведите до кипения и варите 30-40 минут.
- Добавьте в отвар немного уксуса (1 столовая ложка на 1 литр воды).
- Процедите отвар, чтобы удалить кусочки капусты.
- Поместите яйца в краситель и варите 10-15 минут (или оставьте настаиваться на несколько часов для более глубокого цвета).
2. Красный лук:
- Необычный способ получить синий с фиолетовым отливом.
- Ингредиенты: шелуха красного лука, вода, уксус, яйца.
- Отварите шелуху красного лука в воде 30-40 минут.
- Добавьте в отвар немного уксуса.
- Поместите яйца в краситель и варите 10-15 минут (или оставьте настаиваться на несколько часов).
3. Черника:
- Подходит для получения нежного голубого цвета.
- замороженная или свежая черника, вода, уксус, яйца.
- Приготовление:
- Разомните чернику и залейте водой.
- Доведите до кипения и варите 5-7 минут.
- Процедите отвар.
- Добавьте в отвар немного уксуса.
- Поместите яйца в краситель и оставьте настаиваться на 30-60 минут.
Важно - Перед использованием любых красителей обязательно проведите тест на аллергию на небольшом участке кожи. Носите перчатки, чтобы защитить руки от окрашивания. Защитите рабочую поверхность газетой или клеенкой.
Вам может быть интересно:
- Когда в Украине окончательно потеплеет: Наталия Птуха о погодных аномалиях и сюрпризе на Пасху
- Погода на Пасху 2024: синоптик рассказала, когда в Украине резко потеплеет
- Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиков
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред