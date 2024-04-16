Как покрасить яйца на Пасху в зеленый цвет: простые способы для пытливых

Как правильно красить яйца? В канун очередной Пасхи этот вопрос регулярно активизируется. Главред решил детально разобраться в этом непростом процессе.

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Как правильно красить яйца? / коллаж Главред, ua.depositphotos.com

Классика некогда написал: "Все красят яйца в синий и зеленый / А я их крашу только в красный цвет". И действительно, в принципе ничего же не мешает к Пасхе покрасить яйца в какой-то необычный цвет. Проект "Сніданок 1+1" рассказывает, как правильно это делать

Как покрасить яйца в оливковый цвет:

Натуральными красителями:

Ингредиенты:

Яйца

1 столовая ложка куркумы

5 пакетиков чая каркаде

Соль

Вода

Инструкция:

Подготовьте яйца: Тщательно вымойте яйца с мылом, чтобы удалить жир и грязь.

Сварите яйца: Поместите яйца в кастрюлю с холодной водой и добавьте 1 столовую ложку соли. Доведите до кипения и варите 10-15 минут.

Приготовьте краситель: В то время пока яйца варятся, заварите чай каркаде в 1 литре воды. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и оставьте кипятиться 5 минут. Добавьте куркуму и хорошо перемешайте.

Окрасьте яйца: Осторожно достаньте вареные яйца из кастрюли и поместите их в кастрюлю с красителем. Убедитесь, что яйца полностью покрыты жидкостью. Оставьте яйца в красителе на 15-30 минут, в зависимости от желаемого оттенка. Чем дольше яйца будут находиться в красителе, тем более насыщенным будет цвет.

Охладите яйца: Достаньте яйца из красителя и дайте им остыть на бумажных полотенцах.

Также вы можете натереть яйца оливковым маслом для придания блеска - но делать это необязательно.

Другие способы:

Пищевые красители:

Следуйте инструкциям на упаковке пищевого красителя, чтобы получить оливковый цвет.

Натуральные красители:

Красный лук: Отварите красный лук в воде, чтобы получить коричневый краситель.

Шпинат: Отварите шпинат в воде, чтобы получить зеленый краситель. Смешайте зеленый и коричневый красители, чтобы получить оливковый цвет.

Как покрасить яйца на Пасху в зеленый цвет?

Натуральными красителями:

1. Крапива:

Один из самых простых и доступных способов получить насыщенный зеленый цвет.

Ингредиенты: пучок свежей или сушеной крапивы, вода, уксус, яйца.

Приготовление:

В кастрюлю с водой положите крапиву и доведите до кипения.

Кипятите 10-15 минут, затем процедите отвар.

Добавьте в отвар немного уксуса (1 столовая ложка на 1 литр воды).

Поместите в отвар яйца и варите 10-15 минут (или оставьте настаиваться на несколько часов для более глубокого цвета).

2. Шпинат:

Дает красивый изумрудный оттенок.

Ингредиенты: замороженный или свежий шпинат, вода, уксус, яйца.

Приготовление:

Отварите шпинат в небольшом количестве воды 5-7 минут.

Измельчите шпинат блендером и процедите через марлю.

Добавьте в полученный сок немного воды и уксуса.

Поместите яйца в краситель и варите 10-15 минут (или оставьте настаиваться на несколько часов).

3. Зеленый чай:

Подходит для получения нежного мятного цвета.

Ингредиенты: зеленый чай (в пакетиках или листовой), вода, уксус, яйца.

Приготовление:

Заварите крепкий зеленый чай (4-5 пакетиков на 1 литр воды).

Добавьте в чай немного уксуса.

Поместите яйца в краситель и оставьте настаиваться на 30-60 минут.

Советы:

Для более равномерного окрашивания перед использованием можно взбить краситель венчиком.

Используйте белые яйца для более яркого цвета.

Окрашенные яйца можно хранить в холодильнике до 1 недели.

Пищевыми красителями:

Следуйте инструкциям на упаковке пищевого красителя, чтобы получить зеленый цвет.

Чем можно покрасить яйца чтобы они были синие?

Чем можно покрасить яйца в синий цвет:

Натуральные красители:

1. Краснокочанная капуста:

Самый популярный и доступный способ получить синий цвет.

Ингредиенты: краснокочанная капуста, вода, уксус, яйца.

Нашинкуйте краснокочанную капусту и залейте водой, чтобы вода полностью покрывала капусту.

Доведите до кипения и варите 30-40 минут.

Добавьте в отвар немного уксуса (1 столовая ложка на 1 литр воды).

Процедите отвар, чтобы удалить кусочки капусты.

Поместите яйца в краситель и варите 10-15 минут (или оставьте настаиваться на несколько часов для более глубокого цвета).

2. Красный лук:

Необычный способ получить синий с фиолетовым отливом.

Ингредиенты: шелуха красного лука, вода, уксус, яйца.

Отварите шелуху красного лука в воде 30-40 минут.

Добавьте в отвар немного уксуса.

Поместите яйца в краситель и варите 10-15 минут (или оставьте настаиваться на несколько часов).

3. Черника:

Подходит для получения нежного голубого цвета.

замороженная или свежая черника, вода, уксус, яйца.

Приготовление:

Разомните чернику и залейте водой.

Доведите до кипения и варите 5-7 минут.

Процедите отвар.

Добавьте в отвар немного уксуса.

Поместите яйца в краситель и оставьте настаиваться на 30-60 минут.

Важно - Перед использованием любых красителей обязательно проведите тест на аллергию на небольшом участке кожи. Носите перчатки, чтобы защитить руки от окрашивания. Защитите рабочую поверхность газетой или клеенкой.

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