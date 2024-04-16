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Как покрасить яйца на Пасху в зеленый цвет: простые способы для пытливых

Дмитрий Видоменко
16 апреля 2024, 11:23
Как правильно красить яйца? В канун очередной Пасхи этот вопрос регулярно активизируется. Главред решил детально разобраться в этом непростом процессе.
Яйца крашеные
Как правильно красить яйца? / коллаж Главред, ua.depositphotos.com

Классика некогда написал: "Все красят яйца в синий и зеленый / А я их крашу только в красный цвет". И действительно, в принципе ничего же не мешает к Пасхе покрасить яйца в какой-то необычный цвет. Проект "Сніданок 1+1" рассказывает, как правильно это делать

Как покрасить яйца в оливковый цвет:

Натуральными красителями:

Ингредиенты:

  • Яйца
  • 1 столовая ложка куркумы
  • 5 пакетиков чая каркаде
  • Соль
  • Вода

Инструкция:

  • Подготовьте яйца: Тщательно вымойте яйца с мылом, чтобы удалить жир и грязь.
  • Сварите яйца: Поместите яйца в кастрюлю с холодной водой и добавьте 1 столовую ложку соли. Доведите до кипения и варите 10-15 минут.
  • Приготовьте краситель: В то время пока яйца варятся, заварите чай каркаде в 1 литре воды. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и оставьте кипятиться 5 минут. Добавьте куркуму и хорошо перемешайте.
  • Окрасьте яйца: Осторожно достаньте вареные яйца из кастрюли и поместите их в кастрюлю с красителем. Убедитесь, что яйца полностью покрыты жидкостью. Оставьте яйца в красителе на 15-30 минут, в зависимости от желаемого оттенка. Чем дольше яйца будут находиться в красителе, тем более насыщенным будет цвет.
  • Охладите яйца: Достаньте яйца из красителя и дайте им остыть на бумажных полотенцах.

Также вы можете натереть яйца оливковым маслом для придания блеска - но делать это необязательно.

Другие способы:

Пищевые красители:

  • Следуйте инструкциям на упаковке пищевого красителя, чтобы получить оливковый цвет.
  • Натуральные красители:
  • Красный лук: Отварите красный лук в воде, чтобы получить коричневый краситель.
  • Шпинат: Отварите шпинат в воде, чтобы получить зеленый краситель. Смешайте зеленый и коричневый красители, чтобы получить оливковый цвет.

Как покрасить яйца на Пасху в зеленый цвет?

Натуральными красителями:

1. Крапива:

  • Один из самых простых и доступных способов получить насыщенный зеленый цвет.
  • Ингредиенты: пучок свежей или сушеной крапивы, вода, уксус, яйца.
  • Приготовление:
  • В кастрюлю с водой положите крапиву и доведите до кипения.
  • Кипятите 10-15 минут, затем процедите отвар.
  • Добавьте в отвар немного уксуса (1 столовая ложка на 1 литр воды).
  • Поместите в отвар яйца и варите 10-15 минут (или оставьте настаиваться на несколько часов для более глубокого цвета).

2. Шпинат:

  • Дает красивый изумрудный оттенок.
  • Ингредиенты: замороженный или свежий шпинат, вода, уксус, яйца.
  • Приготовление:
  • Отварите шпинат в небольшом количестве воды 5-7 минут.
  • Измельчите шпинат блендером и процедите через марлю.
  • Добавьте в полученный сок немного воды и уксуса.
  • Поместите яйца в краситель и варите 10-15 минут (или оставьте настаиваться на несколько часов).

3. Зеленый чай:

  • Подходит для получения нежного мятного цвета.
  • Ингредиенты: зеленый чай (в пакетиках или листовой), вода, уксус, яйца.

Приготовление:

  • Заварите крепкий зеленый чай (4-5 пакетиков на 1 литр воды).
  • Добавьте в чай немного уксуса.
  • Поместите яйца в краситель и оставьте настаиваться на 30-60 минут.

Советы:

  • Для более равномерного окрашивания перед использованием можно взбить краситель венчиком.
  • Используйте белые яйца для более яркого цвета.
  • Окрашенные яйца можно хранить в холодильнике до 1 недели.
  • Пищевыми красителями:
  • Следуйте инструкциям на упаковке пищевого красителя, чтобы получить зеленый цвет.

Яйца крашеные

Чем можно покрасить яйца чтобы они были синие?

Чем можно покрасить яйца в синий цвет:

Натуральные красители:

1. Краснокочанная капуста:

  • Самый популярный и доступный способ получить синий цвет.
  • Ингредиенты: краснокочанная капуста, вода, уксус, яйца.
  • Нашинкуйте краснокочанную капусту и залейте водой, чтобы вода полностью покрывала капусту.
  • Доведите до кипения и варите 30-40 минут.
  • Добавьте в отвар немного уксуса (1 столовая ложка на 1 литр воды).
  • Процедите отвар, чтобы удалить кусочки капусты.
  • Поместите яйца в краситель и варите 10-15 минут (или оставьте настаиваться на несколько часов для более глубокого цвета).

2. Красный лук:

  • Необычный способ получить синий с фиолетовым отливом.
  • Ингредиенты: шелуха красного лука, вода, уксус, яйца.
  • Отварите шелуху красного лука в воде 30-40 минут.
  • Добавьте в отвар немного уксуса.
  • Поместите яйца в краситель и варите 10-15 минут (или оставьте настаиваться на несколько часов).

3. Черника:

  • Подходит для получения нежного голубого цвета.
  • замороженная или свежая черника, вода, уксус, яйца.
  • Приготовление:
  • Разомните чернику и залейте водой.
  • Доведите до кипения и варите 5-7 минут.
  • Процедите отвар.
  • Добавьте в отвар немного уксуса.
  • Поместите яйца в краситель и оставьте настаиваться на 30-60 минут.

Важно - Перед использованием любых красителей обязательно проведите тест на аллергию на небольшом участке кожи. Носите перчатки, чтобы защитить руки от окрашивания. Защитите рабочую поверхность газетой или клеенкой.

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