Как покрасить яйца шелухой лука: 7 шагов, чтобы результат получился непревзойденным

Чтобы правильно красить яйца в луковой шелухе, нужно знать важные правила.

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Как покрасить яйца шелухой лука/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрин

Традиция красить яйца шелухой лука сохранилась до нашего времени еще с давних времен. И хоть сейчас есть много вариантов, как покрасить яйца на Пасху, многие люди предпочитают именно такой природный краситель.

Как правильно красить яйца в луковой шелухе? Чтобы природный краситель на яйцах лучше всего закрепился и результат получился наилучшим, нужно придерживаться ряда правил и определенной последовательности шагов.

1. Сперва нужно подготовить шелуху. Нужно почистить 10-15 луковиц среднего размера. Или можно ориентироваться на пропорцию 15-20 грамм шелухи на 1 литр воды. Стоит уделить внимание качеству самой луковой шелухи. Лучше отбросить те части, на которых есть пятнышки и потемнения – если их оставить, они могут повлиять на то, какой цвет получится в конце.

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2. Шелуху нужно поместить в кастрюлю, после этого залить ее водой. Довести до кипения и варить на медленном огне в течение 20-60 минут. Время варки луковой шелухи в воде можно выбирать самостоятельно в зависимости от того, насколько насыщенный цвет пасхальных яиц вы хотите получить. Если вы хотите, чтобы яйца окрасились в насыщенный темно-багровый цвет, можете подержать отвар на огне до 60 минут, если же хотите более светлый цвет – то 20 минут или чуть больше. Затем оставить отвар остывать – он должен остыть до комнатной температуры.

3. Яйца нужно подготовить к окрашиванию. Если вы храните их в холодильнике, то их нужно достать не менее, чем за 20 минут до окрашивания, чтобы они успели нагреться до комнатной температуры.

4. В кастрюлю с отваром луковой шелухи нужно добавить столовую ложку соли и перемешать. После этого опустить яйца в кастрюлю. При этом яйца нужно опускать в отвар только тогда, когда отвар уже успел остыть до комнатной температуры, а яйца – нагреться до такой же температуры.

5. Далее нужно варить яйца в этом отваре не менее 10 минут, но не более 12.

6. Надо подготовить сосуд, в который налить холодную воду. В эту посудину опустить яйца после варки и держать их там 5-7 минут.

7. После этого готовые пасхальные яйца нужно протереть бумажным полотенцем, чтобы снять избыток красителя. Если же вы хотите, чтобы пасхальные яйца имели красивый блеск, то перед подачей их можно отполировать растительным маслом.

Что такое пасхальное яйцо? Пасхальное яйцо — обрядовая пища и ритуальный символ в пасхальных обычаях, обрядах и играх. Дарить окрашенные в красный цвет яйца на Пасху — древний обычай. В христианстве яйцо толкуется как символ гроба и воскресения, а красный цвет символизирует для христиан кровь распятого Христа. Помимо того, красный цвет одновременно указывает и "на царское достоинство Спасителя".

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