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Победа в "Пасхальном поединке" гарантирована: как выбрать самое крепкое яйцо

Юрий Берендий
26 апреля 2024, 14:55
Соревнования в прочности куриных яиц на Пасху имеет глубокие исторические корни и символику. Главред выяснил, как всегда побеждать в этих "яичных боях".
Победа в 'Пасхальном поединке' гарантирована: как выбрать самое крепкое яйцо
Как побеждать в "яичных боях" на Пасху - как выбрать самое крепкое яйцо / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Соревнования в прочности куриных яиц на Пасху - это традиционный обряд, который проводится во многих странах мира. Участники обычно берут по яйцу и по очереди пытаются разбить яйцо другого ударом о свое. Тот, чья скорлупа не разбивается, считается победителем и может иметь удачу и процветание в следующем году.

Это соревнование символизирует возрождение, новую жизнь и надежду, которые ассоциируются с Пасхой. Также это может быть способом поддержать доброжелательную атмосферу и общение в семье или среди друзей. О том, как выбрать самое крепкое яйцо рассказал химик Глеб Репич в эфире "Сніданку з 1+1".

Как выбрать самое крепкое яйцо

Отмечается, что прочность яйца не зависит от его цвета. Однако, большей "бронебойностью" известны яйца не круглые по форме, а более острые. Также важно, чтобы яйцо было свежим, ведь чем оно свежее - тем больше шансов на победу.

"Надо брать желательно от домашних кур, они крепче", - отмечает химик.

Кроме того, очень важный момент - это как варить яйцо. По его словам, есть несколько достаточно банальных принципов.

Как варить яйца

"Первый, мы добавляем соль, не забываем об этом. Соль поможет избежать вытекания яйца в случае, если оно треснет Второй, как варить? Мы вкладываем яйца плотно в кастрюлю, наливаем воды так, чтобы она полностью покрыла все яйца и варим на среднем огне, не на очень сильном, чтобы эти яйца по кастрюле не летали. Потому что, если они будут там прыгать, они растолкнутся и, конечно, потеряют свои бронебойные качества", - говорит Глеб Репич.

Как долго нужно варить яйца на Пасху

Варить яйца на Пасху нужно примерно 10 минут, чтобы получить яйцо вкрутую.

"Яйца сваренные не вкрутую не нужны, ведь они будут не крепкими. Очень варить долго тоже не стоит, оно будет не вкусное. 10 минут для среднестатистического яйца", - указывает он.

Смотрите видео о том, как выбрать яйца на Пасху:

Класть яйца для варки нужно в холодную воду или в горячую

Эксперт отмечает, что очень важно класть яйца в холодную воду и только потом ставить на плиту, чтобы оно нагрелось постепенно.

"Если мы бросим в кипяток, оно лопнет. Но это очень важно. Относительно охлаждения яиц после варки, то лучше их оставить, чтобы они просто охлаждались, может на воздухе. Так мы избежим резкого перепада температуры и у нас будет больше шансов, что в структуре скорлупы будут отсутствовать микротрещины, оно будет реально прочным", - отмечает он.

Как правильно бить яйцом, чтобы выигрывать

По словам химика, здесь есть особая техника.

"Когда мы играем в битки, надо крепко зажимать его (яйцо - ред.) в руке. Зачем это делается? Потому что если мы, например, прикладываем деформацию к яйцу вертикально, то оно будет деформироваться еще вот так, горизонтально. Поэтому нам надо, чтобы увеличить жесткость в вертикальном положении, надо хорошо зажимать его в руке", - говорит Глеб Репич.

Кроме этого, есть и второй момент на который следует обратить внимание перед "яичным боем".

"Надо помнить об этой жопке (нижнюю, более круглую часть яйца - ред.). Она является уязвимой частью яйца. Никогда ее не подставляем, потому что, если мы подставим ее, кто-то ударит носиком (верхняя остроконечная часть яйца - ред.) и мы автоматически проигрываем. Поэтому во время "яичных боев" подставляем носик. Или если мы бьем, то бьем в первую очередь только носиком", - резюмировал эксперт.

Смотрите видео о том, как всегда выигрывать в "яичных боях" на Пасху:

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