Есть ряд правил: как себя вести, когда мимо проезжает траурный кортеж "На щите"

В Интернете есть немало видео, где люди своими действиями выражают неуважение к погибшему. Главред выяснил, как вести себя, когда мимо проезжает траурный кортеж

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Как вести себя, когда мимо проезжает траурный кортеж - что такое "На щите" / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Официально прописанных правил о том, как вести себя гражданам, мимо которых проезжает траурная процессия (кортеж) нет. Однако, есть общепринятые нормы поведения, которых важно придерживаться. О том, как вести себя, когда мимо проезжает скорбный кортеж "На щите" в своем Tik-Tok рассказал блогер, искусствовед, галерист Сергей Войток.

Как выразить уважение погибшему воину

Он отмечает, что всем наверное случались видео, где пешеходы или водители якобы проявляют неуважение к погибшим героям.

"Почему я говорю якобы? Потому что иногда можно идти в своих мыслях и ничего не замечать. Я говорю о себе. Это грустно признавать, но за 10 лет мы до сих пор не знаем условных правил поведения в таких ситуациях", - отмечает Сергей Войток.

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Он отмечает, что по всей Украине ежедневно прощаются с героями и каждый должен осознать, что этот человек отдал свою жизнь за свободу Украины.

"Если вы находитесь на тортуаре улицы и видите процессию, которая проходит мимо вас, почтите героя. По крайней мере остановитесь, склоните голову или станьте на колени. В последний путь едет чей-то ребенок, отец или мать, муж или жена", - добавляет блогер.

Смотрите видео о том, как вести себя, когда мимо проезжает траурный кортеж "На щите":

@voitok_tosee Как вести себя, когда мимо вас проезжает траурный кортеж "на щите"? Официально прописанных правил я не нашел, поэтому решил поделиться информацией, которую мне удалось найти. Дополняйте свои примеры в комментариях и давайте уважать друг друга ? ♬ оригинальный звук - О культуре и общественных темах

Что делать, если скорбный кортеж "На щите" заметили в транспорте

"Если похороны защитника застали вас в транспорте, выйдите из автомобиля и сделайте то же самое, что и пешеходы. У водителей есть вообще ПДД, где они должны обеспечить беспрепятственный проезд, но не все соблюдают правила", - указывает галерист.

Кроме того, по его словам стоит по возможности прийти на площадь, где община встречает скорбный кортеж с героям "На щите".

"Вот как во Львове начали городскую церемонию прощания с погибшими украинскими воинами. Жителей предупреждают об этом и просят во время проведения похоронной процессии выходить на улицы и отдать дань уважения павшим героям. Вместе с работниками мэрии почтить погибших защитников каждый раз выходит городской голова Львова. Эта церемония нужна всем нам, чтобы понимать, в какое тяжелое время мы живем", - резюмирует Сергей Войток.

Что такое "На щите"

Блогер Сергей Войток отмечает, что чтобы избавиться от советского наследия и не говорить "Груз 200", мы теперь говорим "Со щитом" или "На щите"

Что означает выражение "На щите" Со щитом или на щите (греч. ἢ τὰν ἢ ἐπὶ τᾶς, лат. aut cum scuto, aut in scuto) - фразеологизм, означающий призыв победить, достичь цели или погибнуть со славой. Восходит к Древней Спарте, где павшего в бою воина, предположительно, несли с поля битвы на его щите. В Украине выражением "На щите" принято называть воинов, погибших от врагов на российско-украинской войне, сообщает Википедия.

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