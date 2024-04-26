УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Есть ряд правил: как себя вести, когда мимо проезжает траурный кортеж "На щите"

Юрий Берендий
26 апреля 2024, 12:24
В Интернете есть немало видео, где люди своими действиями выражают неуважение к погибшему. Главред выяснил, как вести себя, когда мимо проезжает траурный кортеж
Есть ряд правил: как себя вести, когда мимо проезжает траурный кортеж
Как вести себя, когда мимо проезжает траурный кортеж - что такое "На щите" / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Официально прописанных правил о том, как вести себя гражданам, мимо которых проезжает траурная процессия (кортеж) нет. Однако, есть общепринятые нормы поведения, которых важно придерживаться. О том, как вести себя, когда мимо проезжает скорбный кортеж "На щите" в своем Tik-Tok рассказал блогер, искусствовед, галерист Сергей Войток.

Как выразить уважение погибшему воину

Он отмечает, что всем наверное случались видео, где пешеходы или водители якобы проявляют неуважение к погибшим героям.

"Почему я говорю якобы? Потому что иногда можно идти в своих мыслях и ничего не замечать. Я говорю о себе. Это грустно признавать, но за 10 лет мы до сих пор не знаем условных правил поведения в таких ситуациях", - отмечает Сергей Войток.

видео дня

Он отмечает, что по всей Украине ежедневно прощаются с героями и каждый должен осознать, что этот человек отдал свою жизнь за свободу Украины.

"Если вы находитесь на тортуаре улицы и видите процессию, которая проходит мимо вас, почтите героя. По крайней мере остановитесь, склоните голову или станьте на колени. В последний путь едет чей-то ребенок, отец или мать, муж или жена", - добавляет блогер.

Смотрите видео о том, как вести себя, когда мимо проезжает траурный кортеж "На щите":

@voitok_tosee

Как вести себя, когда мимо вас проезжает траурный кортеж "на щите"? Официально прописанных правил я не нашел, поэтому решил поделиться информацией, которую мне удалось найти. Дополняйте свои примеры в комментариях и давайте уважать друг друга ?

♬ оригинальный звук - О культуре и общественных темах

Что делать, если скорбный кортеж "На щите" заметили в транспорте

"Если похороны защитника застали вас в транспорте, выйдите из автомобиля и сделайте то же самое, что и пешеходы. У водителей есть вообще ПДД, где они должны обеспечить беспрепятственный проезд, но не все соблюдают правила", - указывает галерист.

Кроме того, по его словам стоит по возможности прийти на площадь, где община встречает скорбный кортеж с героям "На щите".

"Вот как во Львове начали городскую церемонию прощания с погибшими украинскими воинами. Жителей предупреждают об этом и просят во время проведения похоронной процессии выходить на улицы и отдать дань уважения павшим героям. Вместе с работниками мэрии почтить погибших защитников каждый раз выходит городской голова Львова. Эта церемония нужна всем нам, чтобы понимать, в какое тяжелое время мы живем", - резюмирует Сергей Войток.

Что такое "На щите"

Блогер Сергей Войток отмечает, что чтобы избавиться от советского наследия и не говорить "Груз 200", мы теперь говорим "Со щитом" или "На щите"

Что означает выражение "На щите"

Со щитом или на щите (греч. ἢ τὰν ἢ ἐπὶ τᾶς, лат. aut cum scuto, aut in scuto) - фразеологизм, означающий призыв победить, достичь цели или погибнуть со славой. Восходит к Древней Спарте, где павшего в бою воина, предположительно, несли с поля битвы на его щите. В Украине выражением "На щите" принято называть воинов, погибших от врагов на российско-украинской войне, сообщает Википедия.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине кортеж день траура
Реклама

Главное за день

Мощные взрывы: Россия сбросила бомбы на Харьковщину и Сумщину, пострадали дети

Мощные взрывы: Россия сбросила бомбы на Харьковщину и Сумщину, пострадали дети

12:54 Украина
"В пользу ВСУ": Селезнев спрогнозировал серьезные изменения на фронте

"В пользу ВСУ": Селезнев спрогнозировал серьезные изменения на фронте

10:58 Украина
Будет через пару дней: поставки военной помощи в Украину уже начались - Пентагон

Будет через пару дней: поставки военной помощи в Украину уже начались - Пентагон

10:49 Мир
Все главные новости

Популярное

Будут заморозки и снег: в Украину возвращается зимняя погода 15604

Будут заморозки и снег: в Украину возвращается зимняя погода

Она сказала Да! : певец Позитив публично сделал предложение Мишель Андраде 12325

Она сказала "Да!": певец Позитив публично сделал предложение Мишель Андраде

Когда лучше есть борщ – утром или вечером: неожиданный ответ сразит просто наповал 8867

Когда лучше есть борщ – утром или вечером: неожиданный ответ сразит просто наповал

РФ осуществила массированную атаку на украинскую железную дорогу: есть погибшие 8866

РФ осуществила массированную атаку на украинскую железную дорогу: есть погибшие

Последние новости

13:27

Военнобязанных поделят на 4 категории по здоровью: в Минобороны пояснили изменения

13:05

Мария Машкова окончательно отреклась от своего отца-путиниста - детали

12:54

Мощные взрывы: Россия сбросила бомбы на Харьковщину и Сумщину, пострадали дети

12:45

Сильно похудевший Узелков показал, как выглядит после операции

12:24

Есть ряд правил: как себя вести, когда мимо проезжает траурный кортеж "На щите"Видео

Украина способна начать наступление на Крым после отражения атаки РФ весной - ГетьманУкраина способна начать наступление на Крым после отражения атаки РФ весной - Гетьман
12:15

Максим Галкин врезал кремлевским властям - детали

12:15

"Полгода было потеряно": Гетьман объяснил, как ВСУ отобьют территории с новым оружием

12:09

Когда налоговая может списывать деньги со счетов граждан: украинцев предупредили

11:58

Убийство полицейского на Винничине: подозреваемым помогали бежать двое военных

Реклама
11:31

Майор ВСУ пояснил, почему ракеты для ПВО SAMP-T гораздо лучше ракет Patriot

11:28

Дела плохи: Букингемский дворец обновил план похорон короля Чарльза

11:08

Малоизвестная, но важная функция: для чего нужно кольцо под крышкой в маслеВидео

11:07

"Какой колхоз в выражениях": хореограф-путинист назвал спортсменов "бомжами" и получил на орехи

11:03

Китайский гороскоп на завтра 27 апреля: Змеям - опасность от друзей, Петухам - новый этап жизни

10:58

"В пользу ВСУ": Селезнев спрогнозировал серьезные изменения на фронте

10:49

Будет через пару дней: поставки военной помощи в Украину уже начались - Пентагон

10:27

Церковный праздник 27 апреля: что запрещено делать в Лазареву субботу

10:21

По новому стилю: когда на самом деле нужно идти в церковь на Пасху 2024Видео

10:21

Испания поставит в Украину партию ракет для Patriot, но отказалась передать сам ЗРК

10:03

Бойкот по всей РФ: у мужа предательницы Наташи Королевой серьезные проблемы

Реклама
09:51

Кому в Украине повысят пенсии автоматически: кто получит

09:28

Гороскоп на завтра 27 апреля: Овны - помогите коллеге, Львам - невероятные впечатления

09:17

Суд отправил под стражу аграрного министра Сольского из-за схем с землей

08:52

Как быстро отмыть окна перед Пасхой: мегапростой способ с газетами

08:31

Нужен один телефонный звонок: Сикорский сказал, как прекратить войну в Украине

08:10

Переговоры о прекращении боевых действий могут быть результативнымимнение

08:01

Украина отводит с поля боя танки Abrams: в AP раскрыли угрозы на фронте

07:34

Захват Часова Яра откроет оккупантам дорогу к "оборонному поясу" ВСУ - ISW

07:10

Найти компас пиратов за 23 секунды сможет только настоящий исследователь: сложная загадка

06:45

Греция отказалась отдать Украине свои системы ПВО Patriot

06:10

Важная информация о технологических новинках в украинской армиимнение

05:37

Гороскоп на май 2024 для Весов: астролог назвала самые денежные дниВидео

04:05

"Влупят" три шторма подряд: Украину атакуют мощные магнитные бури

03:30

Ботокс-клуб пластикового Кена: Райан Гослинг раздулся от филлеровВидео

03:00

Джанабаева не переживет: Валерий Меладзе пошел вразнос с бывшей женой

02:32

Хлеб будет свежим и пышным на 7 дней дольше: пекарь поделился простым секретом

01:59

Украине не хватит для победы 60-миллиардной помощи США - Politico

01:34

От рака умерла финалистка конкурса "Мисс Мира-2005"

01:30

Украина не закроет все небо: появился тревожный прогноз по новым ракетным ударам

00:12

"Страдает все тело": Шоптенко рассказала про реабилитацию после тяжелой травмыВидео

Реклама
25 апреля, четверг
23:55

США срочно отправили оружие Украине: в Пентагоне раскрыли, когда прибудет помощь

23:46

Пожилой и не похож на себя: Андрей Губин появился на публикеВидео

23:02

Надя Дорофеева разоткровенничалась про ссоры с Кацуриным и экстремальный интим

22:56

"Для победы еще не поздно": в НАТО сделали заявление на фоне новой помощи США

22:53

Украина получит лазерные бомбы от Великобритании: Paveway будут "кошмарить" РФ

21:59

Почему Россия начала атаковать железнодорожные пути: названа причина

21:35

США передали Украине 100 дальнобойных ракет ATACMS - NYT

21:11

ВСУ перехватят инициативу с новой помощью: в США сказали, ждать ли контрнаступления

20:31

Когда лучше есть борщ – утром или вечером: неожиданный ответ сразит просто наповалВидео

20:11

"Нужны люди для ВСУ": в Госдепе США сделали заявление о возвращении украинцев

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется дата
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять