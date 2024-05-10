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Церковный праздник 11 мая: что категорически запрещено делать в Светлую субботу

Юлия Закрепа
10 мая 2024, 10:55
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Что нельзя делать в Светлую субботу - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 11 мая.
Церковный праздник 11 мая: что категорически запрещено делать в Светлую субботу
Какой праздник 11 мая / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Праздник 11 мая имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в Светлую субботу на равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Какой праздник 11 мая

В Украине и мире 11 мая отмечают такие праздники:

видео дня
  • Всемирный день мигрирующих птиц
  • День поезда
  • День памяти Боба Марли

Церковный праздник 11 мая

По новому церковному календарю, 11 мая в Украине отмечают Светлую субботу в Пасхальную неделю. Также в этот день чтят память равноапостольных Кирилла и Мефодия, преподобного Софрония, затворника Киево-Печерского. В Пасхальную субботу в народе также отмечают гробы.

В этот день все люди посещают кладбища и приносят на могилы умерших сухоцветы или живые цветы, чтобы почтить память умерших родственников. Стоит зажечь на могилах лампадки, или свечи - это символ памяти живых об умерших.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать на гробы

  • В эти дни нельзя устраивать "застолья" на кладбищах и оставлять еду на могиле. Лучше угощение раздать другим людям.
  • Считается, что беременным женщинам и детям до шести лет нельзя ходить на кладбище. Душа детей заставляет умерших вспомнить о жизни на земле, а это может вызвать зависть с их стороны, что потом мертвые могут попытаться забрать ее к себе.
  • Известно, что во время посещения кладбища нельзя оборачиваться назад. Считается, что таким образом можно захватить душу покойника и принести ее с собой домой.

День Ангела 11 мая

11 мая свои именины отмечают обладатели таких имен как Виталий, Кирилл, Максим, Анна.

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