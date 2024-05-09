Церковный праздник 10 мая: что категорически запрещено делать в Светлую пятницу

Что нельзя делать в Светлую пятницу - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 10 мая.

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Праздник 10 мая / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Праздник 10 мая имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в Светлую пятницу на апостола Симона Зилота, епископа Владимирского и Суздальского.

Какой праздник 10 мая

В Украине и мире 10 мая отмечают такие праздники:

видео дня

Всемирный день кактуса

Всемирный день волчанки

День ветряной мельницы

Церковный праздник 10 мая

По новому церковному календарю, 10 мая в Украине отмечают Светлую пятницу в Пасхальную неделю. Также в этот день отмечают и чтят память иконы Божией Матери "Живоносный источник", апостола Симона Зилота, святителя Симеона, епископа Владимирского и Суздальского, Киево-Братской иконы Божией Матери.

10 мая в церкви чтят память иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и молятся к ней. Известно, что традиции этого праздника тоже связаны с водой, ведь на богослужении священник ее освящает, а затем осуществляется крестный ход к ближайшему водоему.

В народе отметили, что стоит набрать освященной воды и использовать в своих целях. Считается, если полить ею огород, деревья, сад, то это поспособствует хорошему урожаю.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать в Светлую пятницу

В святую пятницу не стоит назначать важные переговоры или подписывать серьезные соглашения.

Считается, что в этот день запрещено поднимать с земли найденные вещи, особенно деньги.

В этот день не стоит обижаться на родных и лучше избегать ссор.

День Ангела 10 мая

10 мая свои именины отмечают владельцы таких имен как Георгий, Егор, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Ян, Анастасия, Мария.

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