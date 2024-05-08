Церковный праздник 9 мая: что категорически запрещено делать на Николая Чудотворца

Что нельзя делать в Светлый четверг - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 9 мая.

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Праздник 9 мая / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Праздник 9 мая имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в Светлый четверг на перенесение мощей Николая Чудотворца и преподобного Иосифа Оптинского.

Какой праздник 9 мая

В Украине и мире 9 мая отмечают такие праздники:

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Церковный праздник 9 мая

По новому церковному календарю, 9 мая в Украине отмечают Светлый четверг в Пасхальную неделю и перенесение мощей Николая Чудотворца. Также в этот день чтят память преподобного Иосифа Оптинского.

9 мая отмечают день перенесения мощей святого Николая Чудотворца, в народе его называют "Николай Летний". Этот праздник связан с перенесением мощей святителя Николая из Мир Ликийских в итальянский город Бари.

Греческая империя переживала тяжелое время, тогда турки опустошали ее владения в Малой Азии, разоряли города и села, убивали их жителей и попирали святыни. Мусульмане пытались уничтожить мощи святителя Николая, которого глубоко почитали все христиане. Однако, верующие спасли мощи святителя, а 9 мая мощи святителя торжественно перенесли в церковь святого Стефана, вблизи моря. Через год была построена церковь в честь святителя Николая и освящена папой Урбаном II.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать в Светлый Четверг

В народе считают, что нельзя оставлять еду на кладбище, ведь это не одобряет православная церковь. Лучше раздать продукты нуждающимся людям.

9 мая нельзя делать пышное застолье, ведь это считается оскорблением для памяти умерших.

В этот день категорически нельзя обижаться и ссориться.

День Ангела 9 мая

9 мая свои именины отмечают владельцы таких имен как Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Ян, Глафира.

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