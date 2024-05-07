Церковный праздник 8 мая: что категорически запрещено делать в Светлую среду

Праздник 8 мая имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в Светлую среду на апостола и евангелиста Иоанна Богослова, преподобного Арсения Трудолюбивого и Пимена.
Какой праздник 8 мая
В Украине и мире 8 мая отмечают такие праздники:
- День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне
- День памяти и примирения в Украине
- Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца
Церковный праздник 8 мая
По новому церковному календарю, 8 мая в Украине отмечают Светлую среду в Пасхальную неделю. Также в этот день чтят память апостола и евангелиста Иоанна Богослова, преподобного Арсения Труженика и Пимена. 8 мая также поминают погибших во Второй Мировой войне.
В христианстве Святая неделя после Пасхи включает в себя Пасхальное воскресенье и шесть последующих дней до Томиного воскресенья, или как говорят в народе, до Антипасхи. В течение Пасхальной седмицы после богослужения совершаются крестные ходы. Верующие в эти дни на службах поют праздничные песнопения, а священник всех кропит святой водой.
В народе рассказывали, что в Светлую среду молодежь устраивает веселье и гуляния с хороводами и играми. Также считалось, что незамужние девушки в этот день просили о хорошем муже и скором замужестве.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Чего нельзя делать в Светлую среду
- В этот день запрещено грустить, употреблять бранные слова и ссориться, ведь так можно навлечь беду, которая будет продолжаться до следующей Пасхи.
- В Пасхальную седмицу не нужно соблюдать пост. Наоборот, стоит радоваться и наслаждаться различными блюдами.
- В этот день нельзя нагружать себя каким-либо тяжелым трудом.
День Ангела 8 мая
8 мая свои именины отмечают обладатели таких имен как Адриан, Арсений, Иван, Ян.
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