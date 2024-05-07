Церковный праздник 8 мая: что категорически запрещено делать в Светлую среду

Что нельзя делать в Светлый вторник - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 8 мая.

https://glavred.info/holidays/cerkovnyy-prazdnik-8-maya-chto-kategoricheski-zapreshcheno-delat-v-svetluyu-sredu-10563161.html Ссылка скопирована

Праздник 8 мая / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Праздник 8 мая имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в Светлую среду на апостола и евангелиста Иоанна Богослова, преподобного Арсения Трудолюбивого и Пимена.

Какой праздник 8 мая

В Украине и мире 8 мая отмечают такие праздники:

видео дня

День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне

День памяти и примирения в Украине

Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца

Церковный праздник 8 мая

По новому церковному календарю, 8 мая в Украине отмечают Светлую среду в Пасхальную неделю. Также в этот день чтят память апостола и евангелиста Иоанна Богослова, преподобного Арсения Труженика и Пимена. 8 мая также поминают погибших во Второй Мировой войне.

В христианстве Святая неделя после Пасхи включает в себя Пасхальное воскресенье и шесть последующих дней до Томиного воскресенья, или как говорят в народе, до Антипасхи. В течение Пасхальной седмицы после богослужения совершаются крестные ходы. Верующие в эти дни на службах поют праздничные песнопения, а священник всех кропит святой водой.

В народе рассказывали, что в Светлую среду молодежь устраивает веселье и гуляния с хороводами и играми. Также считалось, что незамужние девушки в этот день просили о хорошем муже и скором замужестве.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать в Светлую среду

В этот день запрещено грустить, употреблять бранные слова и ссориться, ведь так можно навлечь беду, которая будет продолжаться до следующей Пасхи.

В Пасхальную седмицу не нужно соблюдать пост. Наоборот, стоит радоваться и наслаждаться различными блюдами.

В этот день нельзя нагружать себя каким-либо тяжелым трудом.

День Ангела 8 мая

8 мая свои именины отмечают обладатели таких имен как Адриан, Арсений, Иван, Ян.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред