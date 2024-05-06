Церковный праздник 7 мая: что категорически запрещено делать в Светлый вторник

Что нельзя делать в Светлый вторник - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 7 мая.

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Праздник 7 мая / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Праздник 7 мая имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в Светлый вторник, в день мученика Акакия и явления Креста Господня в небе над Иерусалимом.

Какой праздник 7 мая

В Украине и мире 7 мая отмечают такие праздники:

видео дня

День города Ивано-Франковск

День радио

День физика

Всемирный день сирот СПИДа

Всемирный день борьбы с астмой

Церковный праздник 7 мая

По новому церковному календарю, 7 мая в Украине отмечают Светлый вторник. Также в этот день чтят память мученика Акакия, явление Креста Господня в небе над Иерусалимом и Иверской иконы Божией Матери.

Первая неделя после Пасхи очень важна, ведь начались дни Светлой Седмицы. Чудотворный образ, в честь которого происходит праздник, называют православную икону Девы Марии с Новорожденным. Известно, что именно Иверская Икона имеет чрезвычайную чудодейственную силу. Сейчас настоящая икона хранится на горе Афон в Греции в Иверском монастыре. По сведениям православных источников, оригинал написан Лукой.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать в Светлый вторник

Считается, что в этот день нельзя быть жадным, а наоборот нужно помогать нуждающимся и быть щедрым.

В Светлый вторник запрещено венчаться. В народе считают, что в пасхальные дни у всех христиан должна быть только одна общая радость - Воскресение Христово.

Также в этот день не стоит грустить или ссориться с окружающими людьми.

День Ангела 7 мая

7 мая свои именины отмечают владельцы таких имен как Какой, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Нил, Семен, Степан, Ян.

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