Церковный праздник 6 мая: что категорически запрещено делать в Светлый понедельник

Праздник 6 мая имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в Светлый понедельник и на праведного Иова Почаевского.
Какой праздник 6 мая
В Украине и мире 6 мая отмечают такие праздники:
- Международный день без диет
- День раскраски
- День пехоты в Украине
Церковный праздник 6 мая
По новому церковному календарю, 6 мая в Украине отмечают Светлый понедельник и чтят память праведного Иова Почаевского.
Поливальный понедельник традиционно празднуют в начале первой недели после Пасхи. Издавна в этот день наши предки, еще до прихода христианства, ведь считали, что поливальный понедельник поможет духовно очиститься. Обливание водой в этот день считалось не только физическим очищением, но и духовным. Древние предки думали, что именно в понедельник после Пасхи она приобретает целебные свойства.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Чего нельзя делать в Светлый понедельник
- В Поливальный понедельник не стоит грустить и думать о плохом.
- В этот день запрещено венчаться и жениться.
- Также следует избегать тяжелой работы по дому.
- В этот день нельзя злиться на близких и употреблять нецензурную лексику.
День Ангела 6 мая
3 мая свои именины отмечают владельцы таких имен как Василий, Денис, Иван, Илларион, Савва, Ян.
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