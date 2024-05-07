Стиль по гороскопу: Андре Тан сказал, как выбрать одежду Стрельцам

Выбор одежды по знаку зодиака - еще один способ создать свой собственный непревзойденный стиль. Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какой стиль одежды выбрать Стрельцам.
"Стрельцы известны своим трудолюбием и практичностью, они часто выбирают одежду, которая удобна и функциональна: джинсы, рубашки, куртки. Но за этой практичностью скрывается стремление к изысканности и элегантности. Ваша душа хочет сиять, подчеркивая вашу уникальную личность", - написал дизайнер в Instagram.
Цвет одежды по знаку зодиака - Стрелец
Представителям знака зодиака Стрелец подойдут такие цвета: фиолетовый, цвет вишни, цвет коньяка, приятный беж, цвет горчицы и зеленый.
"Так что не бойтесь быть собой. Самое главное – это то, чтобы вы чувствовали себя комфортно и уверенно в своей одежде! Помните, что подлинная элегантность выходит изнутри, поэтому подчеркивайте свою красоту и уникальную личность с гордостью", - добавил Андре Тан.
Ранее дизайнер назвал самые главные тренды весны 2024 и заявил, что без этих вещей не сможет обойтись ни одна модница. По словам Тана, глобальная тенденция весны – курс на женственность, поэтому не стоит бояться проявлять себя в разных ипостасях.
Что такое fashion гороскоп
Fashion гороскоп или астрология моды - это направление в астрологии, согласно которому стиль человека создается согласно определенным чертам, присущим представителям его знака зодиака.
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