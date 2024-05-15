Скоро это произойдет: РДК готовятся к новому рейду в Россию - Барановский

Сейчас внутри России нет открытых сил, готовых бороться с режимом Путина, но такие желающие могут появиться.

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Российские добровольцы готовят новый рейд на территорию России / коллаж: Главред, фото: Teleram РДК, скриншот ЛСР

Российские добровольческие группировки, такие как Легион "Свобода России", "РДК" или "Сибирский батальон", которые воюют на стороне Украины, готовят новые рейды на территорию РФ, ведь их глобальные цели не изменились. Об этом заявил Алексей Барановский - доброволец Легиона "Свобода России", передает Nexta.TV.

Он отметил, что это произойдет тогда, когда откроется окно возможностей.

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"Пока Путин на месте, наша задача - от него избавиться. Это не вопрос сегодняшнего дня и даже, наверное, не завтрашнего. Но силы российских добровольцев для этого и созданы, и для этого получают боевой опыт. Мы ходим в рейды на территорию РФ, чтобы однажды туда зайти на более длительный срок и на более значительную глубину - это план-максимум. Мы прекрасно понимаем, что ВСУ не будут переходить границу. А мы - граждане России, мы будем переходить, возвращаться к себе домой и наводить там порядок. Поэтому главную задачу по свержению президента страны-агрессора Путина никто не отменял", - сказал Барановский.

Он также отметил, что сейчас внутри России нет открытых сил, готовых бороться с режимом Путина. Однако, как только российские добровольцы начнут масштабный рейд на территории России, такие желающие могут появиться.

"По большому счету, конечно, добровольцы Легиона "Свобода России", "Сибирского батальона", РДК - это основной мотор возможных изменений внутри России. Путин достаточно эффективно построил полицейское государство. Ведется полный контроль над свободомыслием внутри этой властной вертикали. Ситуация может измениться, когда наши подразделения смогут закрепиться на территории РФ, тогда мы сможем привлекать под свои знамена жителей России из подполья. Такой потенциал революционных настроений - он есть", - подчеркнул Алексей Барановский, добавив, когда это может произойти.

"Это произойдет, когда РФ начнет проигрывать на поле боя в Украине, когда экономика будет проседать под санкциями. Когда все эти факторы сложатся в один пазл. И когда мы будем готовы, когда вырастем в количественном составе", - подчеркнул доброволец Легиона "Свобода России".

Что известно о российском добровольческом корпусе (РДК) Российский добровольческий корпус - военное подразделение Вооруженных сил Украины, которое сформировано выходцами из России, проживающими на территории стран Европейского союза, Украины, в августе 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны. Входит в состав Интернационального легиона ТрО Украины. В настоящее время проводят боевые действия на Авдеевском направлении, Запорожье, Лиманском направлении, так и на территории России в приграничных регионах, сообщает Википедия.

Рейды на территорию России - последние новости

Начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов уже говорил, что спецоперации Российского добровольческого корпуса в России будут продолжаться.

В свою очередь, военный эксперт Владислав Селезнев уверен, что бойцы РДК, Легиона Свобода России и Сибирского батальона будут проводить мероприятия исключительно тактического характера. Ключевая задача - проведение информационно-силовой операции, которая должна побудить граждан Российской Федерации к вооруженному сопротивлению режиму Путина.

Также напомним, что ранее российские добровольцы помогли ВСУ не допустить наступления оккупантов.

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