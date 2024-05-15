Самый очевидный момент: стюардесса рассказала, почему нельзя засыпать в самолете

Хотя может возникнуть соблазн закрыть глаза в ожидании вылета, член экипажа самолета рассказала, почему не стоит дремать при взлете самолета из аэропорта.

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Почему нельзя засыпать в самолете - стюардесса назвала неожиданную причину / Коллаж Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Стюардесса поделилась некоторыми секретами своей профессии, в том числе причиной, почему пассажирам не стоит засыпать до взлета самолета.

Путешествие может быть утомительным, особенно если вы летите на дальние расстояния. И может возникнуть соблазн закрыть глаза, пока вы ждете, когда люди зайдут на борт и самолет взлетит, сообщает Mirror.

Но теперь Але Педроза, которая живет в Орландо, штат Флорида, рассказала, "чего не стоит делать" во время полета, и на первом месте в ее списке - когда не стоит дремать.

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"Давайте поговорим о том, чего не стоит делать в самолете - от стюардессы", - говорит она в своем видео в TikTok.

"Первый совет - старайтесь не засыпать перед взлетом. Я знаю, что путешествие может быть утомительным, и иногда вам просто хочется сесть в самолет и сразу же заснуть. Поэтому не только не стоит засыпать перед взлетом, но и помните, что взлет - это один из самых важных этапов полета, и вам нужно быть уверенным, что вы не заснете. Вы хотите быть уверенными, что вы полностью осознаете ситуацию и полностью бодры на случай чрезвычайной ситуации или если вам придется эвакуироваться", - советует она.

Смотрите видео о том, почему нельзя спать в самолете:

Але, которая работает в отрасли уже десять лет, также отметила, что на борту самолета запрещено употреблять собственный алкоголь.

"Один из самых очевидных советов - не ходите босиком на борту самолета в любой авиакомпании или в любом самолете. Если вы решили снять обувь на своем месте, это другая история, но не заходите в туалет босиком. Вы никогда не знаете, на что вы наступаете, а пол не всегда самый чистый!", - резюмировала она.

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Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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