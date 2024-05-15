УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Самый очевидный момент: стюардесса рассказала, почему нельзя засыпать в самолете

Юрий Берендий
15 мая 2024, 12:21
209
Хотя может возникнуть соблазн закрыть глаза в ожидании вылета, член экипажа самолета рассказала, почему не стоит дремать при взлете самолета из аэропорта.
Самый очевидный момент: стюардесса рассказала, почему нельзя засыпать в самолете
Почему нельзя засыпать в самолете - стюардесса назвала неожиданную причину / Коллаж Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Стюардесса поделилась некоторыми секретами своей профессии, в том числе причиной, почему пассажирам не стоит засыпать до взлета самолета.

Путешествие может быть утомительным, особенно если вы летите на дальние расстояния. И может возникнуть соблазн закрыть глаза, пока вы ждете, когда люди зайдут на борт и самолет взлетит, сообщает Mirror.

Но теперь Але Педроза, которая живет в Орландо, штат Флорида, рассказала, "чего не стоит делать" во время полета, и на первом месте в ее списке - когда не стоит дремать.

видео дня

"Давайте поговорим о том, чего не стоит делать в самолете - от стюардессы", - говорит она в своем видео в TikTok.

"Первый совет - старайтесь не засыпать перед взлетом. Я знаю, что путешествие может быть утомительным, и иногда вам просто хочется сесть в самолет и сразу же заснуть. Поэтому не только не стоит засыпать перед взлетом, но и помните, что взлет - это один из самых важных этапов полета, и вам нужно быть уверенным, что вы не заснете. Вы хотите быть уверенными, что вы полностью осознаете ситуацию и полностью бодры на случай чрезвычайной ситуации или если вам придется эвакуироваться", - советует она.

Смотрите видео о том, почему нельзя спать в самолете:

Але, которая работает в отрасли уже десять лет, также отметила, что на борту самолета запрещено употреблять собственный алкоголь.

"Один из самых очевидных советов - не ходите босиком на борту самолета в любой авиакомпании или в любом самолете. Если вы решили снять обувь на своем месте, это другая история, но не заходите в туалет босиком. Вы никогда не знаете, на что вы наступаете, а пол не всегда самый чистый!", - резюмировала она.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

стюардесса лайфхак
Реклама

Главное за день

РФ понесла большие потери во время наступления на Харьковщине: в Генштабе ВСУ назвали цифры

РФ понесла большие потери во время наступления на Харьковщине: в Генштабе ВСУ назвали цифры

13:04 Украина
В Николаеве прогремели мощные взрывы: россияне атаковали гражданский объект

В Николаеве прогремели мощные взрывы: россияне атаковали гражданский объект

12:45 Украина
В Украине сегодня массированно будут выключать свет: в "Укрэнерго" назвали период времени

В Украине сегодня массированно будут выключать свет: в "Укрэнерго" назвали период времени

11:55 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Абсолютно по-новому: отменный рецепт зеленого борща 31775

Абсолютно по-новому: отменный рецепт зеленого борща

Конец войны в Украине: Шольц сделал важное заявление о саммите мира в Швейцарии 15352

Конец войны в Украине: Шольц сделал важное заявление о саммите мира в Швейцарии

Развод и девичья фамилия: путинистка Валерия публично накинулась на мужа 8072

Развод и девичья фамилия: путинистка Валерия публично накинулась на мужа

В Украине начали отключать свет: в каких областях ввели аварийные графики 7652

В Украине начали отключать свет: в каких областях ввели аварийные графики

Последние новости

13:04

РФ понесла большие потери во время наступления на Харьковщине: в Генштабе ВСУ назвали цифры

12:45

В Николаеве прогремели мощные взрывы: россияне атаковали гражданский объект

12:37

Ядерный шантаж на паузу: Китай может убедить Путина - Кулик

12:27

В СМИ попало фото обрюзглого и заплывшего Тома Круза

12:21

Самый очевидный момент: стюардесса рассказала, почему нельзя засыпать в самолетеВидео

Ядерное оружие не поможет РФ победить, Украина сможет пойти в наступление в начале 2025-го – МаломужЯдерное оружие не поможет РФ победить, Украина сможет пойти в наступление в начале 2025-го – Маломуж
12:07

Чем классическая водка отличается от особой: бармен дал простой ответВидео

12:04

"Я вернулся": беглец Влад Яма ошарашил поклонников

11:55

В Украине сегодня массированно будут выключать свет: в "Укрэнерго" назвали период времени

11:54

"Китай будет играть в большие переговоры": Кулик объяснил, может ли Си надавить на Путина

Реклама
11:44

Китай не прекратит помогать РФ, он заинтересован в продолжении войны - Кулик

11:20

Церковный праздник 16 мая: что запрещено делать на святого Феодора

11:17

"Я красивая и худая, выкусите": любительница Мальдив Пренткович опустила своих подписчиков

11:10

Пошли в наступление и хотят переговоров: в СНБО раскрыли, что задумали россияне

11:09

"Враг занимает позиции на улицах": в полиции рассказали о ситуации в ВолчанскеВидео

10:58

Китайский гороскоп на завтра 16 мая: Быкам - сплошные обиды, Тиграм - конфликты

10:27

Украинскую делегацию оштрафовали на Евровидении-2024 - причина

10:24

Путин поддержал мирный план Китая: Госдеп США сделал важное обращение к КНР

10:17

Женщина нашла в холодильнике тайную этикетку: овощи годами хранились неправильно

10:17

"Сложная ситуация": в Пентагоне обеспокоены положением дела на фронте

10:05

"С папой на фотографии": подруга престарелого Петросяна рассказала о рождении его ребенка

Реклама
09:43

Новый воинский учет в Украине с 18 мая: что такое ВИН-код и как его получитьВидео

09:41

В США начали массово производить бомбы против ядерных установок - Bloomberg

09:25

Гороскоп на завтра 16 мая: Скорпионам - неожиданная встреча, Близнецам - неудачная поездка

09:06

По всей Украине - аварийные отключения света: в чем причина и сколько они продлятся

09:05

Коррупция Шойгу была нашим неплохим союзникоммнение

09:00

Китай готов к уступкам, переговоры о мире в Украине начнутся осенью - Кулик

08:55

"Готовимся к обороне": в ВСУ рассказали, что на самом деле происходит на Сумщине

08:53

Аж светится: певица Камалия воссоединилась со своим бывшим мужем-миллиардером

08:46

США могут предоставить Украине батарею Patriot с радарами - Bloomberg

08:15

Лучше чем ловушки и яд: как навсегда избавиться от крыс в доме

07:58

"Так не волновалась никогда": Маша Ефросинина сообщила о своем новом "ребенке"

07:42

Темп наступления РФ замедлился: оккупанты применили новую тактику на Харьковщине - ISW

07:10

Найти леопарда за 3 секунды смогут лишь единицы: чрезвычайно сложная загадка

06:48

Было около 20 ракет: оккупанты заявили о массированной атаке на Севастополь

06:00

Наши грабли не уникальны: как Украине победить в войнемнение

05:37

"Будет играть на грани фола": Маломуж оценил, решится ли Путин на ядерный удар

04:27

Что с линией обороны под Харьковом: в Раде хотят вызвать военных "на ковер"

03:55

Что нужно выбросить 15 мая, чтобы избавиться от всех проблем: приметы

03:30

Удары по Украине и ЕС: генерал-разведчик раскрыл сценарий ядерных учений РФ

03:00

Развод и девичья фамилия: путинистка Валерия публично накинулась на мужа

Реклама
02:34

Путин готовится к переговорам с Украиной: Пономарев назвал главную цель РФ

02:00

Дэвид Бекхэм показал своего петуха и курочек

01:39

ВСУ отступили на Харьковщине: в Генштабе рассказали подробности

01:30

"Почему он по горло в крови?": новый портрет Чарльза III привел Сеть в ужас

00:33

Блинкен "порвал" всех выступлением в баре: пел и виртуозно играл на гитареВидео

14 мая, вторник
23:05

"Не могла продержаться и двух недель": певица МакSим прекратила лечение от алкоголизма

22:57

Известковый налет расщепится сам: как отбелить душевую лейку до блеска

22:44

Бои на севере Волчанска: РФ бросила в наступление большое количество пехоты - DeepState

22:21

Бритни Спирс поставила опасный эксперимент с собственным телом - что случилось

22:06

Россия применит ядерное оружие только в одном случае - Маломуж

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиКрасивый маникюрОкрашивание волосМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять