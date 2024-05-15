'Станет началом конца': эксперт раскрыл, что будет, если Путин применит ядерное оружие

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду рассказал, что произойдет, если вдруг Путин таки применит против Украины тактическое ядерное оружие. Он спрогнозировал, поможет ли это России переломить ситуацию в свою пользу и выиграть войну.
"Путину это ничего не даст. Но это станет началом конца его режима, и этот процесс ускорится. Потому что всем понятно: для Путина преград нет, поэтому, использовав тактическое ядерное вооружение, он применит и баллистические ракеты, чтобы донести ядерный заряд дальше, в страны Запада. А это уже угроза уничтожения всего мира", - отметил Маломуж.
Использование стратегического ядерного оружия приведет к огромным катастрофическим последствиям для всего мира, природы. В частности, это вызовет огромные цунами, которые снесут и американцев, и китайцев - всех.
"Никто не выживет. Но ни американские, ни китайские, ни индийские, ни бразильские, ни другие элиты умирать не хотят. Так же не хочет умирать окружение Путина, да и он сам. Поэтому маловероятно, что на такой сценарий Россия пойдет", - подчеркнул эксперт.
Кто такой Николай Маломуж
Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.
Напомним, что российский диктатор Владимир Путин пригрозил ударом "ядеркой" и ракетами по Западу. Президент РФ сказал, что оккупанты уже применяли в бою ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон", гиперзвуковой комплекс "Кинжал".
Эксперт Виктор Ягун оценил угрозу ударов РФ тактической ядеркой. Он считает, что применение тактического ядерного оружия может привести к гибели одной бригады. Однако россияне не смогут пойти на прорыв.
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