Ядерный шантаж на паузу: Китай может убедить Путина - Кулик

Пекин не будет оставлять Путину большого пространства для маневра и манипуляций, считает Виталий Кулик.

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Встреча Путина с президентом Китая Си Цзиньпином / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Во время встречи с Путиным президент Китая Си Цзиньпин может начать намекать на то, что диктатору надо идти на определенные уступки в войне и отказаться от ядерных угроз, считает директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

В интервью Главреду он рассказал, что в Пекине понимают, что Россия будет врать, пытаться повернуть любое заявление и поведение Китая в свой интерес, но Пекин не будет оставлять Путину большого пространства для маневра.

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"Я не уверен в искренности их переговоров и в том, что между ними существует такое большое доверие и взаимопонимание. После переговоров с россиянами появляется достаточно подробный релиз, чтобы не оставлять какого-то пространства для идеологических или информационных манипуляций. Поэтому в переговорах с Путиным Си Цзиньпин, очевидно, будет поднимать вопрос о переговорном треке, недопущении ядерных испытаний или вообще апелляции к ядерному шантажу", - говорит эксперт.

Он также предположил, что через Китай можно решить вопрос сотрудничества России с Ираном.

"Китай достаточно напряженно относится к любым прямым взаимодействиям между Ираном и Россией и считает, что любое взаимное усиление между Ираном и Россией может угрожать реализации Китаем транспортных коридоров", - продолжил Кулик.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества подчеркнул, что Пекин рассчитывает на сохранение и расширение своего присутствия на российских секторах, а потому будет до последнего убеждать Путина.

"Китай будет постепенно осваивать Россию и будет выдвигать новые векселя Путину в подтверждение", - подытожил он.

Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального Института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сей день - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Ядерный шантаж Путина - что известно

Ранее сообщалось, что российские власти пойдут на ядерную эскалацию только в случае освобождения Крыма, во всех других ситуациях на передовой, когда ВСУ пойдут в наступление, ВС РФ будут просто контратаковать.

Россия может показательно ударить тактическим ядерным оружием на нескольких направлениях. Целями ядерных ударов россиян может стать как Европа, так и Украина, сказал писатель и публицист Александр Сотник.

Соединенные Штаты и Китай категорически против применения ядерного оружия, и Владимир Путин это понимает, отметил политический эксперт Тарас Загородний.

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