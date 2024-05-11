'Путин постарается нанести максимальный ущерб': Сотник назвал цели ядерных ударов РФ

Как только Путин отдаст приказ о применении ядерного оружия, на Западе уже об этом будут знать, рассказал писатель Александр Сотник.

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Россия может ударить ядерным оружием по Украине и Европе / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Россия может показательно ударить тактическим ядерным оружием по нескольким направлениям. Целями ядерных ударов россиян может стать как Европа, так и Украина. Об этом в интервью Главреду рассказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

"Удары будут сразу по нескольким направлениям, включая Европу. Удары могут быть нанесены по Киеву, по центрам принятия решений, а также по Одессе, Харькову. Они могут быть нанесены по тем областям, через которые проходят вооружения на фронт, то есть по логистическим узлам", - сказал публицист.

По его словам, Россия может атаковать ядерным оружием Польшу. Также ударить могут по аэродромам в Румынии, где базируются самолеты F-16.

"Путин прекрасно понимает, что у него будет только один залп, одна возможность. Поэтому он постарается нанести максимальный ущерб. Однако, как только этот приказ будет отдан, на Западе уже об этом будут знать. Путин будет только готовиться отдать этот приказ, а на Западе уже будут знать. И может быть нанесен превентивный удар по этому, извините, засранцу", - подчеркнул Сотник.

Смотрите видео интервью Александра Сотника о ядерных угрозах Путина:

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя - Саша Сотник) - писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 года подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Ядерные угрозы Путина - что известно о ядерных учениях в РФ

Напомним, Министерство обороны России заявило о намерениях провести "в ближайшее время" учения по применению нестратегического ядерного оружия. Эти учения должны быть ответом на якобы "провокационные заявления и угрозы" со стороны западных официальных лиц в адрес РФ.

Что известно о ядерном оружии / Инфографика: Главред

Спикер ГУР Андрей Юсов сказал, что российский ядерный шантаж - это устоявшаяся практика и пока нет никаких признаков существенных изменений. Представитель Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер заявил, что Россия угрожает проведением ядерных учений, но это просто пример безответственной риторики Кремля. США не наблюдают изменений в "стратегической силовой позиции" России.

Как сообщал Главред, вместе с Россией провести ядерные у чения решила и союзница страны-агрессора - Беларусь. По словам министра обороны Республики Беларусь Виктора Хренина, эти учения предусматривают отработку действий по подаче боеприпасов на средства доставки.

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