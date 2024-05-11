УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Путин постарается нанести максимальный ущерб": Сотник назвал цели ядерных ударов РФ

Руслана Заклинская
11 мая 2024, 18:30
362
Как только Путин отдаст приказ о применении ядерного оружия, на Западе уже об этом будут знать, рассказал писатель Александр Сотник.
'Путин постарается нанести максимальный ущерб': Сотник назвал цели ядерных ударов РФ
Россия может ударить ядерным оружием по Украине и Европе / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Россия может показательно ударить тактическим ядерным оружием по нескольким направлениям. Целями ядерных ударов россиян может стать как Европа, так и Украина. Об этом в интервью Главреду рассказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

"Удары будут сразу по нескольким направлениям, включая Европу. Удары могут быть нанесены по Киеву, по центрам принятия решений, а также по Одессе, Харькову. Они могут быть нанесены по тем областям, через которые проходят вооружения на фронт, то есть по логистическим узлам", - сказал публицист.

По его словам, Россия может атаковать ядерным оружием Польшу. Также ударить могут по аэродромам в Румынии, где базируются самолеты F-16.

"Путин прекрасно понимает, что у него будет только один залп, одна возможность. Поэтому он постарается нанести максимальный ущерб. Однако, как только этот приказ будет отдан, на Западе уже об этом будут знать. Путин будет только готовиться отдать этот приказ, а на Западе уже будут знать. И может быть нанесен превентивный удар по этому, извините, засранцу", - подчеркнул Сотник.

Смотрите видео интервью Александра Сотника о ядерных угрозах Путина:

Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя - Саша Сотник) - писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 года подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Ядерные угрозы Путина - что известно о ядерных учениях в РФ

Напомним, Министерство обороны России заявило о намерениях провести "в ближайшее время" учения по применению нестратегического ядерного оружия. Эти учения должны быть ответом на якобы "провокационные заявления и угрозы" со стороны западных официальных лиц в адрес РФ.

'Путин постарается нанести максимальный ущерб': Сотник назвал цели ядерных ударов РФ
Что известно о ядерном оружии / Инфографика: Главред

Спикер ГУР Андрей Юсов сказал, что российский ядерный шантаж - это устоявшаяся практика и пока нет никаких признаков существенных изменений. Представитель Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер заявил, что Россия угрожает проведением ядерных учений, но это просто пример безответственной риторики Кремля. США не наблюдают изменений в "стратегической силовой позиции" России.

Как сообщал Главред, вместе с Россией провести ядерные у чения решила и союзница страны-агрессора - Беларусь. По словам министра обороны Республики Беларусь Виктора Хренина, эти учения предусматривают отработку действий по подаче боеприпасов на средства доставки.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ядерное оружие ядерный удар война России и Украины
Реклама

Главное за день

Прекращение огня и переговоры с РФ: СМИ узнали новые детали "плана Трампа"

Прекращение огня и переговоры с РФ: СМИ узнали новые детали "плана Трампа"

18:59 Мир
Взрыв слышали все Сумы: РФ атаковала город ракетой, есть жертвы

Взрыв слышали все Сумы: РФ атаковала город ракетой, есть жертвы

18:51 Украина
Британия передает Украине крупнейший в истории пакет военной помощи

Британия передает Украине крупнейший в истории пакет военной помощи

18:16 Политика
Все главные новости

Популярное

Убегут из дома сами: эксперт назвала лучший метод борьбы с мышами 9985

Убегут из дома сами: эксперт назвала лучший метод борьбы с мышами

РФ готовится к основному удару и это не Харьков: офицер - о настоящих целях врага 9415

РФ готовится к основному удару и это не Харьков: офицер - о настоящих целях врага

Самый лучший способ проверить внимательность: надо отыскать число 83 среди 88 5269

Самый лучший способ проверить внимательность: надо отыскать число 83 среди 88

Все как с Королевой: брак Игоря Николаева и Проскуряковой на грани краха 3998

Все как с Королевой: брак Игоря Николаева и Проскуряковой на грани краха

Последние новости

18:59

Прекращение огня и переговоры с РФ: СМИ узнали новые детали "плана Трампа"

18:51

Взрыв слышали все Сумы: РФ атаковала город ракетой, есть жертвы

18:33

Поздравления с Днем матери - обворожительные картинки и теплые слова

18:30

"Путин постарается нанести максимальный ущерб": Сотник назвал цели ядерных ударов РФВидео

18:16

Британия передает Украине крупнейший в истории пакет военной помощи

РФ и Беларусь могут напасть на Сувалкский коридор, НАТО отреагирует лишь через 10 дней – ЖироховРФ и Беларусь могут напасть на Сувалкский коридор, НАТО отреагирует лишь через 10 дней – Жирохов
17:57

"Грачу" подрезали крылья: ВСУ сбили на востоке российский штурмовик Су-25

17:28

Самый сильный шторм за последние 165 лет: когда закончится магнитная буря

17:25

Умер легендарный украинский спортивный журналист и комментатор

17:05

Лилия Ребрик впервые показала лицо младшей дочери

Реклама
16:57

У Зеленского назвали главную цель российского наступления на Харьковщине

16:31

"Сюрпризов враг не принес": в ОВА раскрыли детали тяжелых боев на Харьковщине

15:59

Антипасха 2024: что нельзя делать 12 мая, чтобы не разгневать умерших

15:57

Дроны ГУР взорвали НПЗ в Волгограде: источник раскрыл детали спецоперации

15:39

"Пэтэушник молодец": путинист Емельяненко получил на орехи за высказывание об Олимпиаде

15:07

Не в сентябре 1939 года: Галимов раскрыл настоящую дату начала 2 Мировой для УкраиныВидео

15:00

Одета позорно: Канделаки снова высмеяли за отсутствие вкуса

14:56

"Не исключаю отправку военных": Макрон сделал громкое заявление о помощи Украине

14:31

Что сажать с помидорами для щедрого урожая: список хороших и опасных соседей

14:29

Евровидение-2024 финал: где смотреть выступление Украины - онлайн-трансляция

14:02

Пророссийского участника "Евровидения" сняли с финала: что произошло

Реклама
13:58

Наступление РФ на Харьковщине остановилось: в ВСУ рассказали о ходе боев

13:58

Киркоров пристыдил сына Орбакайте

13:51

С авиацией и артиллерией: РФ штурмует Харьковщину с новой тактикой – Бутусов

13:35

Зибров показал милые фото с дочкой, зятем и Ириной Билык

13:02

Самый эффективный способ борьбы: как быстро вывести медведку с огородаВидео

12:50

Самолеты РФ сбрасывают бомбы по своей территории: в разведке Британии назвали причины

12:42

Теракт в Киеве на 9 мая: СБУ задержала завербованных РФ исполнителей

12:35

Ловушка для шерсти в стиральной машине: эти хитрые трюки помогут многим хозяйкам

11:48

Штурм РФ на Харьковщине: в ВСУ назвали главную цель прорыва россиян

11:40

Скандал на Евровидении: одного из пророссийских участников хотят дисквалифицировать

11:30

Россияне возобновили наступление на Харьковщине: какие населенные пункты под угрозой - СМИ

11:01

Спутники Starlink перегружены из-за магнитной бури: Маск "разнылся" в Сети

10:55

Будут как новые: как восстановить разбитые тени, пудру или хайлайтерВидео

10:46

Не 50 тысяч: эксперт назвал численность войск РФ, наступающих на Харьковщине

10:28

Жена Брюса Уиллиса рассказала, как ей живется с тяжелобольным мужем

10:08

Убегут из дома сами: эксперт назвала лучший метод борьбы с мышамиВидео

09:54

Самый лучший способ проверить внимательность: надо отыскать число 83 среди 88

09:45

Тарифы на газ 2024: будут ли задирать цены для украинцев летом

09:25

Гороскоп на завтра 12 мая: Ракам - невероятная возможность, Водолеям - исполнение желаемого

09:22

Испугались обороны ВСУ: одно из подразделений РФ отказалось наступать на Харьковщине

Реклама
09:08

Раскрыт секрет шикарного урожая: что посадить рядом с огурцамиВидео

09:00

Наступление России на Харьковщине: чего на самом деле хочет достичь Путин

08:52

Военный эксперт пояснил, что стоит за словами Макрона об отправке войск в Украину

08:46

Будет ли наступление на Харьков?мнение

08:35

Церковный праздник 12 мая: что категорически запрещено делать на Антипасху

08:29

Уже на передовой: в США сделали важное заявление относительно военной помощи Украине

07:56

Ситуация обострится в ближайшие дни: в ISW назвали цель наступления РФ под Харьковом

06:34

РФ нужен плацдарм для наступления на Харьков: что они будут делать - прогноз

06:06

Мы продолжаем жить так, будто нам некуда спешитьмнение

05:45

Это очень опасный шторм: в Украину ворвалась самая сильная 9-балльная магнитная буря

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется дата
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиКрасивый маникюрОкрашивание волосМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять