Ядерные угрозы Путина: эксперт дал прогноз о катастрофических последствиях для РФ

Соединенные Штаты и Китай категорически против применения ядерного оружия, и Владимир Путин это понимает, отметил политический эксперт Тарас Загородний.

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Путин понимает катастрочические последствия в случае применения ядерного оружия - Загородний / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Ядерные угрозы агрессора России связаны с тем, что помощь Запада Украине усиливается, а самолеты F-16 могут быть носителями ядерного оружия. В Кремле знают, что применение тактического ядерного оружия проблем не решит, а Путин понимает катастрофические последствия для РФ в случае его применения. Ведь США и Китай против. Об этом заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

В интервью Главреду он рассказал, почему Путин поручил своему министерству обороны провести испытания тактического ядерного оружия.

"Россия видит, что помощь Украине от Запада усиливается. Они ведь и F-16 назвали угрозой, поскольку эти самолеты предназначены для несения ракет с ядерной боеголовкой. Этим РФ пытается легитимизировать единственный свой козырь — ядерное вооружение", - считает эксперт.

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По его словам, Россия понимает последствия в случае применения ядерного оружия и знает, что проблем Кремля такой шаг не решит.

"Если бы россияне знали, что это решит проблему, они бы уже давно применили такое оружие. Но тактическое ядерное оружие родилось перед стратегическим, во времена миллионных армий, которые собирались вместе. Кроме того, тактическую ракету можно сбить — в принципе, Россия и так активно бьет по Украине носителями. Другое дело — последствия удара. Категорически против него и Китай, и США, и Путин понимает, что последствия для РФ будут катастрофическими", - подчеркнул Тарас Загородний.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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