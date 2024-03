ВСУ вернули позиции возле Синьковки: в ISW рассказали, как изменилась ситуация на фронте

Силы обороны Украины вернули определенные позиции в Синьковке Харьковской области. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны за 26 марта.

Согласно геолокационным кадрам, украинские и российские военные продвинулись вдоль линии Купянск — Кременная на фоне продолжающихся боев.

Кадры от 24 марта показали, что украинские бойцы вернули ограниченные позиции в северной части Синьковки.

"Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 25 марта, показывают, что российские войска продвинулись к востоку от Тернов", — говорится в сообщении.

По информации нескольких российских военкоров, оккупанты якобы продвигаются к Тернам Донецкой области, а украинцы контратакуют в этом районе.

Украинские и российские источники заявили о продолжении позиционных боев возле Синьковки, Ивановки, Тернов, Ямполовки, Белогоровки.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.