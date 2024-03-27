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ВСУ вернули позиции возле Синьковки: в ISW рассказали, как изменилась ситуация на фронте

Анна Ярославская
27 марта 2024, 07:51
Оккупанты якобы продвигаются к Тернам Донецкой области, а украинцы контратакуют в этом районе.
ВСУ вернули позиции возле Синьковки: в ISW рассказали, как изменилась ситуация на фронте
Позиционные бои продолжаются возле Синьковки, Ивановки, Тернов, Ямполовки, Белогоровки / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 18 окрема бригада армійської авіації

Силы обороны Украины вернули определенные позиции в Синьковке Харьковской области. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны за 26 марта.

Согласно геолокационным кадрам, украинские и российские военные продвинулись вдоль линии Купянск — Кременная на фоне продолжающихся боев.

Кадры от 24 марта показали, что украинские бойцы вернули ограниченные позиции в северной части Синьковки.

видео дня

"Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 25 марта, показывают, что российские войска продвинулись к востоку от Тернов", — говорится в сообщении.

Карта боев
Карта боев / Фото: understandingwar.org

По информации нескольких российских военкоров, оккупанты якобы продвигаются к Тернам Донецкой области, а украинцы контратакуют в этом районе.

Украинские и российские источники заявили о продолжении позиционных боев возле Синьковки, Ивановки, Тернов, Ямполовки, Белогоровки.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Свежие данные Генштаба

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 27 марта, за прошедшие сутки произошло 67 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, чтобы ре допустить перебрасывания ВСУ на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг совершил 1 безуспешную атаку на позиции украинских войск в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении отражены 13 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка и севернее Веселого Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону ВСУ.

На Бахмутском направлении отражены 7 атак врага в районе населенных пунктов Ивановское, Богдановка, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении отражены 9 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Невельское и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, Урожайное, где противник при поддержке авиации 26 раз пытался прорвать оборону ВСУ.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 7 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Работиного и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки совершил 3 безуспешных атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Как сообщал Главред, россияне проводят активную наступательную операцию на Бахмутском направлении. Целью врага является захват города Часов Яр и дальнейшее продвижение в сторону Константиновки. Об этом рассказал руководитель пресс-службы 26 артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Олег Калашников.

В свою очередь, сержант батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Олесь Маляревич заявил: если оккупантам удастся захватить город Часов Яр, то под угрозой обстрелов окажется ряд городов в Донецкой области.

По его словам, Часов Яр является стратегически важной высотой, поэтому в случае захвата россиянами этого населенного пункта, такие города как Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка окажутся под угрозой. Кроме того, враг сможет наносить прямые артиллерийские удары по этим городам.

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