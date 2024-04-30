УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Войска РФ ударили по Харькову: прилеты в двух районах, подробности

Андрей Ганчук
30 апреля 2024, 10:25обновлено 30 апреля, 11:07
Жителей Харькова и Харьковской области власти призывают находиться в укрытиях – российские оккупационные войска осуществляют повторные пуски КАБов.
КАБ, Харьков
Оккупанты ударили по Харькову КАБами, есть пострадавшие и погибшие / Коллаж: Главред, фото: Википедия (иллюстративное фото), map.ukrainealarm.com

Российские оккупанты во вторник утром, 30 апреля, нанесли удары корректируемыми авиационными бомбами по городу Харькову. По предварительным данным, прилеты в Холодногорском и Киевском районах.

Как сообщает в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов, в Киевском районе зафиксирован прилет в районе жилой застройки.

"Предварительно – два прилета в Киевском и Холодногорском районах. По гражданским объектам. В Киевском районе – снова, как и вчера, попадание в районе жилой застройки. Относительно пострадавших и разрушений информация уточняется… Есть предварительная информация об одном погибшем и двух раненых в Холодногорском районе", - сказал градоначальник.

видео дня

Войска РФ ударили КАБами по Харькову

По информации главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, враг, вероятно, нанес удары по городу корректируемыми авиабомбами.

"По предварительной информации, враг ударил по Харькову КАБами. Есть информация об одном погибшем, а также раненых. Количество устанавливается. Работают профильные службы", - заявил чиновник.

Информация о погибших и пострадавших

"По предварительной информации, в результате ударов по Харькову два человека погибли, шесть получили ранения", - сказал в 10:40 Синегубов.

Оккупанты ударили из Белгородской области

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник с позывным Марсель сообщил, что россияне нанесли удары по Харькову с территории Белгородской области.

Он призвал жителей города и области находиться в укрытиях, поскольку войска РФ осуществляют повторные запуски КАБ.

"Оккупанты нанесли авиаудар по городу Харьков с территории Белгородской области. Целью террористов стала гражданская застройка. Информация о разрушениях и вероятных пострадавших устанавливается… Снова пуски вражеских КАБ – жители Харьковщины не покидайте укрытие до отбоя воздушной тревоги!" – сказал Мельник.

Инфографика КАБ, инфографика
Кратко о КАБ / Инфографика: Главред

Удары России по Харькову – главные новости по теме:

Войска РФ 22 апреля нанесли удар по телевышке в Харькове, сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. В результате вражеского удара по инфраструктурному объекту фиксировались перебои с сигналом цифрового телевидения.

24 апреля РФ обстреляла ракетами жилой комплекс в Харькове. Прилеты были по Шевченковскому району города. Враг атаковал ракетами С-300.

29 апреля оккупанты атаковали Харькова корректируемыми авиабомбами. Был зафиксирован прилет в зону жилой застройки. Частично повреждена многоэтажка.

Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы

Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами та ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков.

Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что у россиян нет сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь.

По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб".

Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Харькова Харьковская область Терехов Олег Синегубов
Реклама

Главное за день

Войска РФ ударили по Харькову: прилеты в двух районах, подробности

Войска РФ ударили по Харькову: прилеты в двух районах, подробности

10:25 Украина
Какой будет погода на Пасху: почти летние температуры и дожди

Какой будет погода на Пасху: почти летние температуры и дожди

10:01 Синоптик
Оккупанты дважды за утро штурмовали остров Нестрига: в ВСУ объяснили его важность

Оккупанты дважды за утро штурмовали остров Нестрига: в ВСУ объяснили его важность

09:54 Украина
Все главные новости

Популярное

Максим Галкин выдворил путиниста Киркорова из дома Пугачевой 29828

Максим Галкин выдворил путиниста Киркорова из дома Пугачевой

Уже не потяну: путинист Басков признался в интимных проблемах 16513

Уже не потяну: путинист Басков признался в интимных проблемах

Угроза захвата крупного города: в ВСУ назвали направление нового удара РФ 11633

Угроза захвата крупного города: в ВСУ назвали направление нового удара РФ

Украину накроет холодрыга: синоптик назвал дату нового похолодания 6131

Украину накроет холодрыга: синоптик назвал дату нового похолодания

Последние новости

11:02

Гороскоп Таро на май 2024: Ракам - новость, Львам - прибыль, Девам - достижения

10:39

Китайский гороскоп на завтра 1 мая: Тигры - остерегайтесь, Лошадям - утрата близкого человека

10:32

Поздравления с годовщиной свадьбы - красивые слова и милые открытки

10:25

Войска РФ ударили по Харькову: прилеты в двух районах, подробности

10:01

Какой будет погода на Пасху: почти летние температуры и дожди

Что меняется с 1 мая и далее: перерасчет пенсий, закон о мобилизации и цены на продуктыЧто меняется с 1 мая и далее: перерасчет пенсий, закон о мобилизации и цены на продукты
09:59

"А как же Мишель?": Позитив впервые публично представил свою любимую

09:54

Оккупанты дважды за утро штурмовали остров Нестрига: в ВСУ объяснили его важность

09:52

Когда Украина получит истребители F-16: в Дании сделали прогноз

09:05

РФ готовит наступление и бьет по Харькову, чтобы "смягчить поле боя" - Financial Times

Реклама
08:57

Гороскоп на завтра 1 мая: Девы - вашу ошибку разоблачат, Стрельцов - будут поливать грязью

08:43

"Мы точно будем там": Блинкен сказал, при каких условиях возможны переговоры с РФ

08:10

Как Россия опозорилась новым заявлением про ATACMSмнение

07:39

Под угрозой два города: РФ готовит наступление и выбирает направление - ISW

06:43

В Крыму прогремели взрывы: в РФ заявили о работе ПВО и перекрыли Керченский мост

06:10

Китайские шпионские сети в Европе: связи с Россиеймнение

05:51

Гороскоп на май 2024 для Козерогов: что ждет в работе, финансах, любвиВидео

05:30

Что нельзя надевать на Пасху: Андре Тан назвал строгие запреты, которые не стоит нарушать

04:55

Форсирование Днепра и захват важного порта: полковник о сценарии контрудара ВСУ

04:18

Россия расширяет плацдарм на фронте: "летнее" наступление уже идет - эксперт

03:40

Маша Кондратенко оценила слухи о том, что она - Klavdia Petrivna

Реклама
03:00

После удочерения двух девочек: Наталья Могилевская сообщила о своем новом "ребенке"

02:49

Будут проблемы и конфликты: 3 запрета, которые нельзя нарушать 30 апреля

02:30

Виктор Бронюк из группы ТиК стал жертвой мошенников

02:02

Почему урчит в животе даже если не голоден: чем это опасно

01:24

Как избавиться от сорняков навсегда: раствор, который гарантированно поможет

29 апреля, понедельник
23:35

"Людей нужно вернуть": Зеленский поднял на Ставке вопрос о пленных

23:02

ВСУ отступают на фронте, ситуация осложняется из-за медленной помощи - NYT

22:39

Шоумен-воин Даниэль Салем встретил свою любовь с первого взглядаВидео

22:36

Угроза удара полумиллионной группировки: раскрыт сценарий захвата Харькова

22:21

Удар по набережной Одессы и взрывы в Харькове: каким оружием атаковала РоссияФото

21:33

Худшее впереди: в ВСУ дали мрачный прогноз и назвали сроки тяжелого периода

21:29

Арсен Мирзоян признался, как общается с бывшей женой

21:27

Будет тепло и солнечно: когда изменится погода и Украину накроют дожди

20:49

ТЦК снимают прямо с рейсов: перевозчики пожаловались на "облаву" водителей

20:17

"В Украине ничего не изменит": Фицо грубо отругал собравших €4 млн для ВСУ словаков

19:36

Есть погибшие и раненые: РФ атаковала Одессу ракетамиФотоВидео

19:16

МиГ-29 от Казахстана: что говорят в Астане о продаже и зачем "металлолом" ВСУ

19:10

Российская оккупационная группировка в Украине за апрель сократиласьмнение

19:05

Напугали до икоты: принц Уильям и Кейт Миддлтон показали новое жуткое фото

19:04

Его убил россиянин: фото военного, погибшего от нападения в Германии

Реклама
18:27

В Харькове серия взрывов: россияне атакуют город КАБами, есть раненые

18:20

РФ нацелилась на город-миллионник: десятки тысяч солдат готовят на штурм – Bild

18:16

"Держим Часик": Сенцов растрогал друзей фото с передовой

18:15

Принц Гарри возвращается в Великобританию - детали

18:08

"Я делаю все правильно": Дмитрий Коляденко признался, готов ли пойти на фронт

17:58

РФ даже не сможет обнаружить F-16: как будут защищать западные истребители в Украине

17:12

Угроза захвата крупного города: в ВСУ назвали направление нового удара РФ

17:03

Налоговая может получить доступ ко всем транзакциям украинцев - нардеп

17:01

"Позитива нет": Зеленский сказал, без чего не стабилизируется ситуация на фронте

16:14

На тебе хочу жениться: Киркоров снова полез к Стоцкой

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волосНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять