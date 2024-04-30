Войска РФ ударили по Харькову: прилеты в двух районах, подробности

Жителей Харькова и Харьковской области власти призывают находиться в укрытиях – российские оккупационные войска осуществляют повторные пуски КАБов.

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Оккупанты ударили по Харькову КАБами, есть пострадавшие и погибшие / Коллаж: Главред, фото: Википедия (иллюстративное фото), map.ukrainealarm.com

Российские оккупанты во вторник утром, 30 апреля, нанесли удары корректируемыми авиационными бомбами по городу Харькову. По предварительным данным, прилеты в Холодногорском и Киевском районах.

Как сообщает в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов, в Киевском районе зафиксирован прилет в районе жилой застройки.

"Предварительно – два прилета в Киевском и Холодногорском районах. По гражданским объектам. В Киевском районе – снова, как и вчера, попадание в районе жилой застройки. Относительно пострадавших и разрушений информация уточняется… Есть предварительная информация об одном погибшем и двух раненых в Холодногорском районе", - сказал градоначальник. видео дня

Войска РФ ударили КАБами по Харькову

По информации главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, враг, вероятно, нанес удары по городу корректируемыми авиабомбами.

"По предварительной информации, враг ударил по Харькову КАБами. Есть информация об одном погибшем, а также раненых. Количество устанавливается. Работают профильные службы", - заявил чиновник.

Информация о погибших и пострадавших

"По предварительной информации, в результате ударов по Харькову два человека погибли, шесть получили ранения", - сказал в 10:40 Синегубов.

Оккупанты ударили из Белгородской области

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник с позывным Марсель сообщил, что россияне нанесли удары по Харькову с территории Белгородской области.

Он призвал жителей города и области находиться в укрытиях, поскольку войска РФ осуществляют повторные запуски КАБ.

"Оккупанты нанесли авиаудар по городу Харьков с территории Белгородской области. Целью террористов стала гражданская застройка. Информация о разрушениях и вероятных пострадавших устанавливается… Снова пуски вражеских КАБ – жители Харьковщины не покидайте укрытие до отбоя воздушной тревоги!" – сказал Мельник.

Кратко о КАБ / Инфографика: Главред

Удары России по Харькову – главные новости по теме:

Войска РФ 22 апреля нанесли удар по телевышке в Харькове, сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. В результате вражеского удара по инфраструктурному объекту фиксировались перебои с сигналом цифрового телевидения.

24 апреля РФ обстреляла ракетами жилой комплекс в Харькове. Прилеты были по Шевченковскому району города. Враг атаковал ракетами С-300.

29 апреля оккупанты атаковали Харькова корректируемыми авиабомбами. Был зафиксирован прилет в зону жилой застройки. Частично повреждена многоэтажка.

Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами та ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков. Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что у россиян нет сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь. По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб". Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.

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