Есть две причины: Братчук объяснил, почему РФ начала чаще атаковать Одессу баллистикой

Российские оккупанты используют ракеты "Искандер" с кассетными боеприпасами, чтобы было больше жертв.

https://glavred.info/ukraine/est-dve-prichiny-bratchuk-obyasnil-pochemu-rf-nachala-chashche-atakovat-odessu-ballistikoy-10562063.html Ссылка скопирована

Братчук объяснил, почему РФ начала чаще атаковать Одессу баллистикой/ коллаж: Главред, фото: скрин, Одесская ОВА

Российские оккупанты в последнее время усилили ракетные удары по Одессе. Для атак захватчики преимущественно применяют баллистическое вооружение.

Есть две причины, почему оккупанты стали чаще бить по Одессе баллистикой - из-за того, что у врага накоплен соответствующий ресурс, и потому, что такие ракеты очень сложно сбивать. Об этом сказал представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук в эфире телемарафона.

Он отметил, что российские захватчики используют в ракетах "Искандер" боевую часть с кассетными суббоеприпасами, чтобы нанести как можно больше вреда мирному населению.

видео дня

"У врага, во-первых, накоплен соответствующий ресурс, мы это знаем по данным Главного управления разведки. Баллистика, относительно "Искандеров", он используется с кассетным боеприпасом для того, чтобы было больше жертв. Во-вторых, баллистика - это то, что сейчас очень сложно перехватить, в частности, на юге. Здесь уже наши надежды на те обещания, которые, я уверен, будут выполнены по усилению нашей противовоздушной обороны", - заявил Братчук.

Он отметил, что страна-агрессор Россия делает ставку именно на баллистику, потому что украинской противовоздушной обороне очень сложно сбивать такие ракеты.

Братчук добавил, что такой ракетный террор будет продолжаться до тех пор, пока на юге Украины не появятся зенитные ракетные комплексы, которые способны уничтожать баллистические ракеты.

"Другая номенклатура ракет сейчас не используется, потому что они перехватываются нашими силами ПВО. Поэтому враг пытается бить именно теми боеприпасами, которые сегодня самые болезненные. Думаю, что эта тактика будет продолжаться, но в любом случае мы усилимся и таких обстрелов станет меньше", - сказал представитель Украинской добровольческой армии Юг.

Кто такой Сергей Братчук? Братчук Сергей Борисович - спикер председателя Одесской областной войскадминистрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был представителем Одесской епархии Православной церкви Украины. С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях, был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресс-офицером в составе батальона, пишет "Рух ЧЕСНО".

Ракетные удары РФ по Одессе - последние новости

Напомним, поздно вечером 30 апреля оккупанты атаковали Одессу ракетами, в городе прогремели мощные взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщили, что враг ударил по Одессе баллистической ракетой.

Позже стало известно, что в результате атаки погибли шесть человек. Мэр города Геннадий Труханов сообщил, что из-за ночной атаки пострадали жилые дома, в которых выбиты окна и двери, также повреждена гражданская инфраструктура.

Также вечером 1 мая страна-агрессор Россия ударила по Одессе баллистикой. Враг атаковал пункт сортировки "Новой почты", на месте попадания начался сильный пожар. После этого стало известно, что в результате атаки пострадали 14 человек.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред