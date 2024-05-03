'Ситуация серьезная': существует угроза окружения на нескольких направлениях - эксперт

Ситуация на фронте становится все более угрожающей. Россияне создают условия для оперативного окружения на нескольких направлениях боевых действий на Востоке Украины. Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил военный эксперт, сопредседатель ГИ "Правое Дело" Дмитрий Снегирев
"На Угледарском направлении оккупанты пытаются отрезать украинскую группировку, сосредоточенную в Угледаре. Поэтому наблюдается такая активность на Марьинском участке фронта, где один из флангов как раз сосредоточен в сторону украинских позиций в районе Угледара", - отметил Снегирев.
Кроме того, угроза оперативного окружения Северска на Лиманском направлении.
"Это одновременные удары из района Белогоровки Луганской области, и выемка Донецкой области. Ситуация достаточно серьезная. Но основное направление удара - в районе Часового Яра. Оккупанты используют тактику фланговых охватов позиций ВСУ", - добавил он.
Кто такой Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".
Наступление РФ на Востоке - ситуация на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, Силам обороны Украины удалось улучшить ситуацию в районе населенного пункта Очеретино, отбив ряд позиций у российских оккупантов. Об этом сообщил командир батальона ударных БпЛА "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко.
Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк отметил, что Украина не сможет победить в войне самостоятельно, если будет только нацелена на уничтожение живой силы и техники врага.
Российские оккупанты пытаются продвинуться западнее Марьинки и Авдеевки для дальнейшего наступления на Курахово и Покровск. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.
Другие новости:
- РФ потеряла на войне против Украины полмиллиона солдат: во Франции раскрыли потери
- Шольц с сарказмом высказался о требованиях Украины о поставках Taurus - Bild
- В Германии масштабный пожар на заводе: Берлин накрыл токсичный дым
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред