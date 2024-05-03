'Ситуация серьезная': существует угроза окружения на нескольких направлениях - эксперт

Военный эксперт назвал ключевые направления фронта, на которых россияне пытаются взять украинские войска в оперативное окружение.

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На фронте существует угроза оперативного окружения на нескольких направлениях / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, 43 отдельная механизированная бригада

Ситуация на фронте становится все более угрожающей. Россияне создают условия для оперативного окружения на нескольких направлениях боевых действий на Востоке Украины. Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил военный эксперт, сопредседатель ГИ "Правое Дело" Дмитрий Снегирев

"На Угледарском направлении оккупанты пытаются отрезать украинскую группировку, сосредоточенную в Угледаре. Поэтому наблюдается такая активность на Марьинском участке фронта, где один из флангов как раз сосредоточен в сторону украинских позиций в районе Угледара", - отметил Снегирев.

Кроме того, угроза оперативного окружения Северска на Лиманском направлении.

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"Это одновременные удары из района Белогоровки Луганской области, и выемка Донецкой области. Ситуация достаточно серьезная. Но основное направление удара - в районе Часового Яра. Оккупанты используют тактику фланговых охватов позиций ВСУ", - добавил он.

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Наступление РФ на Востоке - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силам обороны Украины удалось улучшить ситуацию в районе населенного пункта Очеретино, отбив ряд позиций у российских оккупантов. Об этом сообщил командир батальона ударных БпЛА "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко.

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк отметил, что Украина не сможет победить в войне самостоятельно, если будет только нацелена на уничтожение живой силы и техники врага.

Российские оккупанты пытаются продвинуться западнее Марьинки и Авдеевки для дальнейшего наступления на Курахово и Покровск. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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