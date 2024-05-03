Нужно ли женщинам надевать платок в церкви: ответ священника удивит многих

Традиция покрывания головы в церкви возникла чтобы выражать покорность и поклонение. Главред выяснил, нужно ли покрывать женщинам голову платком в церкви.

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Нужно ли женщинам покрывать голову в церкви - ответ из Библии / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео YouTube

Традиция покрывания головы женщинам платком в церкви имеет глубокие исторические корни и связана с религиозными обрядами и культурными обычаями. Во многих христианских конфессиях, в частности в православии и католичестве, эта практика имеет символическое значение. Однако не все священники считают это обязательной практикой.

Нужно ли женщинам надевать платок в церкви

В большинстве случаев, покрывание головы в церкви воспринимается как знак покорности перед Богом, поклонения и почитания. Платок символизирует покрытие перед Всевышним, призвание помнить о своей скромности и подчинение духовным ценностям. Также эта традиция может иметь культурное значение, отражая обычаи и требования соответствующей культуры или эпохи.

Священник Черниговского кафедрального собора святой Екатерины ПЦУ Роман Киник отмечает, что ни платок, ни штаны в Царство Божие не ведут.

"На самом деле мы живем в 21 веке. Женщине в церкви, как и любому человеку, будь то мужчина, или старший человек, или младший человек, нужно вести себя благочестиво. И не в одежде спасение, и не в штанах, и не в платке спасение", - сказал он в интервью "Суспільному".

В то же время отец Василий Колодий указывает на то, что если женщина приходит в церковь с непокрытой головой, священник не может ее выгнать, если он ее уважает.

"Если ходите с покрытой головой, то ходите постоянно, чтобы все видели, что женщина замужем. Если вы не ходите с платком по городу, то не надо идти в церковь, показывать Богу кино, карикатуру. Или вы ходите с платком, или нет", - говорит от в видео на YouTube.

Он добавляет, что у жителей определенных регионов или населенных пунктов могут быть особые обычаи, которые могут предусматривать ношение платка в повседневной жизни.

"В селе, например, я годы был на приходе, в сельской местности. Приходит Рождество, девушки незамужние, идут в церковь в платках с френзлями, наряженные, все красиво. Это обрядовое, это красиво... Но если у нас нет традиции ходить в платке, то не надо идти к этому. В селе есть традиция и люди это уважают, берегут. В городе этого нет, так зачем этой карикатуры? Или оно есть, или его нет", - делает вывод отец Василий.

Смотрите видео о том, нужно ли женщинам покрывать голову в церкви:

Кто такой Василий Колодий о. Василий Колодий - настоятель прихода Покрова Пресвятой Богородицы в Днепре, священник. УГКЦ Окончил Ивано-Франковскую Теологическую Академию.

Почему раньше женщины носили на голове платок

Священник Роман Киник отмечает, что традиция носить платок имеет долгую историю.

"Замужняя женщина обязательно должна была покрывать голову. Девушки до бракосочетания, которые имели длинные волосы, не покрывали голову, носили веночки, и в храм опять же могли заходить не покрывая голову. Традиция покрывать голову фактически пришла к нам больше с востока. Она символизирует эту традицию, покрывать голову, как в определенной степени смирение женщины перед мужчиной. Это структура патриархата", - отмечает он.

Он добавляет, что традиция покрывания головы укоренилась в нашем народе под влиянием Российской империи.

"Когда насаждали не так духовность, а и через церковь насаждали эти нарративы империи. И опять же делали (женщину - ред.) в определенной степени бесправной. Бесправной перед мужчиной, бесправной перед обществом", - говорит священник.

Что написано в Библии о платке на голове у женщины

По словам Романа Киника, в Священном Писании сказано, что в церкви нет разделения людей ни по национальности, ни по полу.

"Также нет мужчины, ни женщины - все вы божьи", - указывает он.

Почему женщины покрывали голову в церкви

Настоятель Екатерининской церкви украинского патриархата отмечает, что принудительное покрывание головы не имеет ни духовной подоплеки, ни чего-то так чрезвычайно важного, догматического и богословского.

"Так, почему покрывали голову? И апостол Павел об этом пишет. Из-за стыда коротких волос. Потому что в те времена, в далекие времена, женщину, которую ловили на блуде, обстригали налысо. И поэтому из-за стыда того, что могли подумать о ней люди (женщины покрывали голову - ред.)", - указывает он.

Что нужно одевать на службу в церкви

Отец Роман Киник указывает на то, что есть люди, которые готовятся идти в храм на службу. Он отмечает, что человек, который готовится идти в церковь на подсознательном уровне не будет одевать на себя одежду, которая будет вызывать слишком много внимания и может привести к недоразумениям.

"Особенно, у нас есть старшее поколение, которое берет на себя такой образ судьи и стараются судить или кому-то без благословения священника или благословения церкви рассказать, что так нельзя. Дело в том, что никто такого благословения не дает, потому что каждый человек может войти в храм и имеет право войти в храм в таком виде, в котором он есть. Опять же, есть люди, которые просто гуляют рядом с церковью. Двери открыты, и когда у человека есть желание зайти - нужно заходить, потому что еще раз, ни платок, ни штаны в Царство Божие не ведут", - резюмировал он.

Кто такой Роман Киник Киник Роман - протоиерей, настоятель Черниговского кафедрального собора святой Екатерины ПЦУ.

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