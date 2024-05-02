Почему петух кукарекает: ответ украинца довел всех до слез от смеха

Украинец так и не смог ответить, почему петух кукарекает, зато знатно повеселил блогершу.

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Почему петух кукарекает / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, pixabay.com

Блогер Мария Панькив задала украинцу вопрос, от которого он не растерялся и назвал много предположений, но так и не ответил правильно.

В своем TikTok блогер опубликовала видео, в котором спросила у прохожего: "Почему петух кукарекает?"

Отвечая на вопрос, парень проявил всю свою фантазию, рассмешил себя и Марию, и был достаточно близок к правильному варианту:

видео дня

"Потому что он не индюк";

"Приходит рассвет и у него такой цикл";

"Своим кукареканьем он будит свой гарем курочек";

"Потому что ему скучно".

Почему петухи каждое утро кукарекают?

Кукареканье петуха – это его песня. Исполнять свою песню петухи начинают с пробуждением. Отметим, что петухи всегда пробуждаются в одно и то же время в любое время года. Петухи управляются только биологическими часами.

Биологический смысл кукареканья петухов - это попытка установить контакт с соседями, подтвердить иерархию и сплотить семью.

Свою территорию петухи защищают, пугая противников своим громким звуком, показывая, кто главный здесь.

Когда петух кукарекает - он показывает, что здесь его владения, а жители курятника подают звук в ответ, что сигнал принят.

Смотрите видео о том, как украинец отвечал на вопрос: "почему петух кукарекает?":

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