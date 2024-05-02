Почему петух кукарекает: ответ украинца довел всех до слез от смеха

Блогер Мария Панькив задала украинцу вопрос, от которого он не растерялся и назвал много предположений, но так и не ответил правильно.
В своем TikTok блогер опубликовала видео, в котором спросила у прохожего: "Почему петух кукарекает?"
Отвечая на вопрос, парень проявил всю свою фантазию, рассмешил себя и Марию, и был достаточно близок к правильному варианту:
- "Потому что он не индюк";
- "Приходит рассвет и у него такой цикл";
- "Своим кукареканьем он будит свой гарем курочек";
- "Потому что ему скучно".
Почему петухи каждое утро кукарекают?
Кукареканье петуха – это его песня. Исполнять свою песню петухи начинают с пробуждением. Отметим, что петухи всегда пробуждаются в одно и то же время в любое время года. Петухи управляются только биологическими часами.
Биологический смысл кукареканья петухов - это попытка установить контакт с соседями, подтвердить иерархию и сплотить семью.
Свою территорию петухи защищают, пугая противников своим громким звуком, показывая, кто главный здесь.
Когда петух кукарекает - он показывает, что здесь его владения, а жители курятника подают звук в ответ, что сигнал принят.
Смотрите видео о том, как украинец отвечал на вопрос: "почему петух кукарекает?":
@mariia_pankiv Чому півень кукурікує? #опитування#загадка#школа#гумор♬ Funny - Gold-Tiger
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