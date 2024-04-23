Какое животное дает самое дорогое молоко: ответ украинцев загнал всех в краску

Блогер Мария Панькив задала украинцам очень интересный вопрос, но правильного ответа так и не нашлось.
В своем TikTok блогер опубликовала видео, в котором спросила в прохожих: "Молоко какого животного самое дорогое в мире?"
Отвечая на вопрос, прохожие назвали очень много версий, некоторые были очень смешными, но ни одна так и не была верной.
- "Птичье";
- "Барана";
- "Акулы";
- "Осла".
Какое животное дает самое дорогое молоко?
Самым дорогим молоком в мире является молоко мыши. Этот продукт производится не для потребления, а для изготовления лекарственных препаратов, как сообщает Ассоциация производителей молока.
В молоке мыши содержится лактоферрин — белок, который благотворно влияет на процесс кроветворения человека.
Для производства одного литра молока требуется дойка 4000 мышей, что подтверждает его высокую стоимость. Так что мыши могут быть не только вредителями, но и полезными животными.
Смотрите видео о том, как украинцы отвечают на вопрос: "Молоко какого животного самое дорогое в мире?"
@mariia_pankiv Молоко якоі тварини найдороще ц світі? #опитування#опитуваннявтікток#загадка#загадки#сміх#жарти♬ Funny - FASSounds
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