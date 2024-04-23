Какое животное дает самое дорогое молоко: ответ украинцев загнал всех в краску

Украинцы так и не смогли правильно ответить на вопрос, но повеселили сеть своими предположениями.

https://glavred.info/life/kakoe-zhivotnoe-daet-samoe-dorogoe-moloko-otvet-ukraincev-zagnal-vseh-v-krasku-10560002.html Ссылка скопирована

Какое животное дает самое дорогое молоко / коллаж: Главред, фото: pixabay.com/, скриншот с видео

Блогер Мария Панькив задала украинцам очень интересный вопрос, но правильного ответа так и не нашлось.

В своем TikTok блогер опубликовала видео, в котором спросила в прохожих: "Молоко какого животного самое дорогое в мире?"

видео дня

Отвечая на вопрос, прохожие назвали очень много версий, некоторые были очень смешными, но ни одна так и не была верной.

"Птичье";

"Барана";

"Акулы";

"Осла".

Какое животное дает самое дорогое молоко?

Самым дорогим молоком в мире является молоко мыши. Этот продукт производится не для потребления, а для изготовления лекарственных препаратов, как сообщает Ассоциация производителей молока.

В молоке мыши содержится лактоферрин — белок, который благотворно влияет на процесс кроветворения человека.

Для производства одного литра молока требуется дойка 4000 мышей, что подтверждает его высокую стоимость. Так что мыши могут быть не только вредителями, но и полезными животными.

Смотрите видео о том, как украинцы отвечают на вопрос: "Молоко какого животного самое дорогое в мире?"

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред