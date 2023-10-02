Почему небо голубое: простой школьный вопрос заставил украинцев краснеть

Блогер Мария Панькив узнавала у украинцев, как почему мы видим небо голубого цвета. Оказалось, что такой простой вопрос поставил многих в тупик.
В своем TikTok она опубликовала видео, но котором поинтересовалась у прохожих "Почему же небо голубое?".
Кстати, это уже не первый раз, когда блогер задает прохожим каверзный вопрос: как украинцы называют женщину верблюда: ответ рассмешит вас до слез.
Отвечая на вопрос блогера, украинцы не были уверены в правильности своего ответа, но все же пытали объяснить этот "феномен":
- "Потому что это небо. Стратосфера, гидросфера... Я не знаю, я географию не учила"
- "Оно на самом деле зеленое, но мы видим его голубым"
- "Я не знаю. А почему?"
- "А можно что-то попроще спросить?"
Почему небо голубое?
На самом деле небо такого цвета из-за рассеивания света. Солнечный свет состоит из разноцветных лучей, как в радуге. Когда свет проходит через атмосферу Земли, мелкие частицы воздуха (молекулы и мелкие капли) рассеивают его.
Световые лучи с разными цветами рассеиваются по-разному. Синие и фиолетовые лучи рассеиваются сильнее других цветов, и мы видим небо в голубом цвете, потому что синий цвет доминирует над другими цветами.
Таким образом, голубое небо - это результат рассеивания света в атмосфере, именно поэтому оно выглядит таким красивым и ярким.
Смотрите видео о том, как украинцы отвечают на вопрос: "почему небо голубое?":
@maria_pankiv ЧОМУ Ж НЕБО ГОЛУБЕ? ?? #небо#загадка#опитування#логіка#львів#запитання#відповідінапитання♬ Tarantella napoletana - Andrea Colombari
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