УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Почему небо голубое: простой школьный вопрос заставил украинцев краснеть

Сергей Кущ
2 октября 2023, 11:41 обновлено 2 октября, 11:41
Ответы прохожих на вопрос из школьной программы получились оригинальными, но неверными.
Почему небо голубое
Почему небо голубое / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, pixabay.com

Блогер Мария Панькив узнавала у украинцев, как почему мы видим небо голубого цвета. Оказалось, что такой простой вопрос поставил многих в тупик.

В своем TikTok она опубликовала видео, но котором поинтересовалась у прохожих "Почему же небо голубое?".

Кстати, это уже не первый раз, когда блогер задает прохожим каверзный вопрос: как украинцы называют женщину верблюда: ответ рассмешит вас до слез.

видео дня

Отвечая на вопрос блогера, украинцы не были уверены в правильности своего ответа, но все же пытали объяснить этот "феномен":

  • "Потому что это небо. Стратосфера, гидросфера... Я не знаю, я географию не учила"
  • "Оно на самом деле зеленое, но мы видим его голубым"
  • "Я не знаю. А почему?"
  • "А можно что-то попроще спросить?"
Почему небо голубое
Почему небо голубое / скриншот с видео

Почему небо голубое?

На самом деле небо такого цвета из-за рассеивания света. Солнечный свет состоит из разноцветных лучей, как в радуге. Когда свет проходит через атмосферу Земли, мелкие частицы воздуха (молекулы и мелкие капли) рассеивают его.

Световые лучи с разными цветами рассеиваются по-разному. Синие и фиолетовые лучи рассеиваются сильнее других цветов, и мы видим небо в голубом цвете, потому что синий цвет доминирует над другими цветами.

Таким образом, голубое небо - это результат рассеивания света в атмосфере, именно поэтому оно выглядит таким красивым и ярким.

Смотрите видео о том, как украинцы отвечают на вопрос: "почему небо голубое?":

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
TikTok интересные новости
Реклама

Главное за день

Впервые в истории: в Киеве пройдет уникальный Совет ЕС по иностранным делам

Впервые в истории: в Киеве пройдет уникальный Совет ЕС по иностранным делам

11:34 Украина
РФ готовит массированные удары: украинцев предупредили, чем планирует бить враг

РФ готовит массированные удары: украинцев предупредили, чем планирует бить враг

10:41 Украина
Дроны атаковали в российском Смоленске авиазавод, где изготавливали ракеты Х-59

Дроны атаковали в российском Смоленске авиазавод, где изготавливали ракеты Х-59

10:37 Мир
Все главные новости

Последние новости

11:41

Почему небо голубое: простой школьный вопрос заставил украинцев краснеть

11:38

Что означает слово "ровер" и можно ли его употреблять: Авраменко объяснил важные нюансыВидео

11:34

Впервые в истории: в Киеве пройдет уникальный Совет ЕС по иностранным делам

11:04

Лунный календарь на 3 октября: Месяц предупреждает об опасности в денежных делах и здоровье

11:01

Уоллес призвал Зеленского мобилизовать больше молодежи

Россия взяла курс на ядерные испытания, Запад притворяется страусом - ГончарРоссия взяла курс на ядерные испытания, Запад притворяется страусом - Гончар
10:42

Важнее, чем вы думаете: зачем нужно зеркало в лифте

10:41

РФ готовит массированные удары: украинцев предупредили, чем планирует бить враг

10:37

Дроны атаковали в российском Смоленске авиазавод, где изготавливали ракеты Х-59Видео

10:04

Гороскоп Таро на октябрь 2023: Весам - болезнь, Стрельцам - праздник, Скорпионам - ясностьВидео

Реклама
09:36

РФ пытается вернуть утраченные позиции: стянула резервы и бросила их на штурм

09:31

Финансовый гороскоп на неделю с 2 по 8 октября: кого завалит деньгами

09:28

Оккупанты атаковали Харьков: были попадания вражеских ракет С-300 за городом

09:18

Именины 3 октября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

09:15

У матери – осколочные ранения, пострадали 2 детей: РФ обстреляла дом в ХерсонеФото

08:37

Гороскоп на неделю с 2 по 8 октября: Ракам - экономить, Скорпионам - избегать конфликтов

08:37

Илон Маск опубликовал циничный мем с Зеленским и влип в новый скандал

08:21

РФ ударила по Украине: есть попадания, повреждена больница и критическая инфраструктура

08:09

Самый дешевый рецепт из всех возможных: готовим запеченные яблоки с медом и корицей за 30 минут

07:58

"За ошибки приходится платить": Огрызко объяснил, почему РФ напала на Украину

07:15

На войне в Украине погиб эстонский доброволец с позывным "Стингер"

Реклама
06:43

Снова может стать серьезной угрозой для ВСУ: в ISW раскрыли детали возрождения ЧВК "Вагнера"

06:12

Почему американцы голосуют за Трампа?мнение

05:00

Что нужно положить в карман 3 октября, чтобы защититься от проблем: приметы дня

02:18

Не стирайте так куртки: ошибки, которые испортят вещи

01:30

Режим Путина снесут: экс-глава МИД раскрыл неожиданный сценарий мятежа в РФВидео

00:28

"Германия потянется к россиянам": Польша предостерегает Зеленского от союза с немцами

01 октября, воскресенье
23:20

Война затянется, если ВСУ не выйдут к Азовскому морю: тревожный прогноз эксперта

22:46

Операция "Барыня": в ГУР рассказали о судьбе завербованного российского офицера

22:05

Ефросинина вспомнила трогательную историю о том, как ее муж ушел в ВСУ

21:50

Пуля застряла у сердца: удивительная история спасения украинского военного

21:31

Можно ли молиться без нательного крестика: простые ответы изумят даже скептиков

21:29

Голос країни-13 - 5 выпуск: итоги первой части вокальных баттловВидео

20:36

"Это свободные выборы": в ЕС отреагировали на победу антиукраинской партии в Словакии

20:22

Мы не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана - Байден

19:58

ВСУ могут получить дальнобойные ракеты от четырех стран: Огрызко раскрыл стратегиюВидео

19:33

"Мы имеем большие проблемы": "друг Путина" и победитель выборов в Словакии хочет прекратить помощь Украине

19:17

Ударит +8: "бабье лето" заканчивается, в Украину врывается похолодание

18:56

Настя Каменских дала концерт в Киеве: Потап не явился

18:18

"Можно сказать, при Вас сдохну, дон": звезда "Квартала 95" сделал искрометную пародию на Кадырова и ПутинаВидео

18:15

Бои лоб в лоб: под Бахмутом разворачиваются ключевые события - ВСУ

Реклама
17:42

Не едут: дипломат объяснил, почему Германия передала партию нерабочих Leopard

17:40

Деньги от США Украине поступать не перестанут, есть еще запасы помощи - МИД

17:38

Есть несколько причин: как развенчаться после развода

16:49

"Я запараноил": внук Пугачевой испугался, что его хотят убить в США

16:37

Почему орехи нужно замачивать в воде: результат приятно удивит

16:35

Отказался воевать: появились детали сдачи еще одного военного летчика РФ

16:07

Преемник Уоллеса предложил отправить в Украину британские войска: что ответил Сунак

16:01

Гороскоп на октябрь 2023 для Рыб: новость, переезд, расширение мировоззренияВидео

15:50

Кого лучше не пускать в дом 2 октября, чтобы не навлечь беду: старые приметы

15:32

Гороскоп на октябрь 2023 для Водолеев: судьба подтолкнет к принятию решенийВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять