Почему небо голубое: простой школьный вопрос заставил украинцев краснеть

Ответы прохожих на вопрос из школьной программы получились оригинальными, но неверными.

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Почему небо голубое / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, pixabay.com

Блогер Мария Панькив узнавала у украинцев, как почему мы видим небо голубого цвета. Оказалось, что такой простой вопрос поставил многих в тупик.

В своем TikTok она опубликовала видео, но котором поинтересовалась у прохожих "Почему же небо голубое?".

Кстати, это уже не первый раз, когда блогер задает прохожим каверзный вопрос: как украинцы называют женщину верблюда: ответ рассмешит вас до слез.

видео дня

Отвечая на вопрос блогера, украинцы не были уверены в правильности своего ответа, но все же пытали объяснить этот "феномен":

"Потому что это небо. Стратосфера, гидросфера... Я не знаю, я географию не учила"

"Оно на самом деле зеленое, но мы видим его голубым"

"Я не знаю. А почему?"

"А можно что-то попроще спросить?"

Почему небо голубое / скриншот с видео

Почему небо голубое?

На самом деле небо такого цвета из-за рассеивания света. Солнечный свет состоит из разноцветных лучей, как в радуге. Когда свет проходит через атмосферу Земли, мелкие частицы воздуха (молекулы и мелкие капли) рассеивают его.

Световые лучи с разными цветами рассеиваются по-разному. Синие и фиолетовые лучи рассеиваются сильнее других цветов, и мы видим небо в голубом цвете, потому что синий цвет доминирует над другими цветами.

Таким образом, голубое небо - это результат рассеивания света в атмосфере, именно поэтому оно выглядит таким красивым и ярким.

Смотрите видео о том, как украинцы отвечают на вопрос: "почему небо голубое?":

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