Как украинцы называют женщину верблюда: ответ рассмешит вас до слез

Некоторые решили назвать самку верблюда Камилой или даже горбатой.

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Как назвать самку верблюда / Колаж Главред, фото скріншот TikTok, flickr (adair broughton)

Часто в украинском языке возникает путаница с тем, как правильно назвать самку определенного животного. На помощь в ответе на этот вопрос приходит фантазия, которая, как правило, придумывает смешные слова, которых на самом деле не существует.

Так, пользовательница TikTok maria_pankiv решила узнать у украинцев, как называется самка верблюда, и некоторые из ответов могут вас рассмешить.

"ВерблюдИха, верблЮдиха? Может верблюд? Я не знаю, как зовут его самку", - отметила пара друзей, которых вопрос заставил задуматься. видео дня

Вот какие ответы получила блогерша еще:

Он верблюд, она - верблюдка, они - верблюды?

У меня бурная фантазия! Верблюдина?

Верлюдиха

Камила

Верблюд

Верблюжья

Самка верблюда

Верблюжинка

Верблюжин

Горбатая

Верблюдоид

Верблюдо

Верблюдша

Верблюд вумен

Правильный ответ

Согласно словарям украинского языка, самка верблюда называется "верблюдица".

Смотрите видео, как украинцы называют самку верблюда:

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