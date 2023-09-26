Как украинцы называют женщину верблюда: ответ рассмешит вас до слез

Некоторые решили назвать самку верблюда Камилой или даже горбатой.
Часто в украинском языке возникает путаница с тем, как правильно назвать самку определенного животного. На помощь в ответе на этот вопрос приходит фантазия, которая, как правило, придумывает смешные слова, которых на самом деле не существует.
Так, пользовательница TikTok maria_pankiv решила узнать у украинцев, как называется самка верблюда, и некоторые из ответов могут вас рассмешить.
"ВерблюдИха, верблЮдиха? Может верблюд? Я не знаю, как зовут его самку", - отметила пара друзей, которых вопрос заставил задуматься.видео дня
Вот какие ответы получила блогерша еще:
- Он верблюд, она - верблюдка, они - верблюды?
- У меня бурная фантазия! Верблюдина?
- Верлюдиха
- Камила
- Верблюд
- Верблюжья
- Самка верблюда
- Верблюжинка
- Верблюжин
- Горбатая
- Верблюдоид
- Верблюдо
- Верблюдша
- Верблюд вумен
Правильный ответ
Согласно словарям украинского языка, самка верблюда называется "верблюдица".
Смотрите видео, как украинцы называют самку верблюда:
@maria_pankiv ЯК ЗВАТИ ЖІНКУ ВЕРБЛЮДА? #опитування#опитуваннявтікток#верблюд#загадка#загадки♬ Funk It Up - John Etkin-Bell
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