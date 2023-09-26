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Как украинцы называют женщину верблюда: ответ рассмешит вас до слез

Лидия Неплях
26 сентября 2023, 14:33 обновлено 26 сентября, 14:38
Некоторые решили назвать самку верблюда Камилой или даже горбатой.
Як назвати самку верблюда
Как назвать самку верблюда / Колаж Главред, фото скріншот TikTok, flickr (adair broughton)

Часто в украинском языке возникает путаница с тем, как правильно назвать самку определенного животного. На помощь в ответе на этот вопрос приходит фантазия, которая, как правило, придумывает смешные слова, которых на самом деле не существует.

Так, пользовательница TikTok maria_pankiv решила узнать у украинцев, как называется самка верблюда, и некоторые из ответов могут вас рассмешить.

"ВерблюдИха, верблЮдиха? Может верблюд? Я не знаю, как зовут его самку", - отметила пара друзей, которых вопрос заставил задуматься.

видео дня

Вот какие ответы получила блогерша еще:

  • Он верблюд, она - верблюдка, они - верблюды?
  • У меня бурная фантазия! Верблюдина?
  • Верлюдиха
  • Камила
  • Верблюд
  • Верблюжья
  • Самка верблюда
  • Верблюжинка
  • Верблюжин
  • Горбатая
  • Верблюдоид
  • Верблюдо
  • Верблюдша
  • Верблюд вумен

Правильный ответ

Согласно словарям украинского языка, самка верблюда называется "верблюдица".

Смотрите видео, как украинцы называют самку верблюда:

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