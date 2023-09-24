Как сказать "шмотки" на украинском: Авраменко назвал благозвучные аналоги

Известный учитель и языковед Александр Авраменко пристыдил переводчиков американского комедийного фильма "Барби", премьера которого состоялась в июле этого года.
Так, на своей странице в Instagram Авраменко заявил, что во фразе "ззабирай свої дівчачі шмотки" есть грубая ошибка.
Дело в том, что в украинском языке отсутствует слово "шмотки", поскольку это суржик, который, к сожалению, используется некоторыми людьми в повседневной речи. Однако в профессиональных переводах не стоит использовать русскоязычные кальки.
Языковед предложил украинцам пройти небольшой тест. На месте слова "шмотки" во фразе "забирай свої дівчачі шмотки" должен быть один из вариантов строки:
- Хайлайтери, консилери.
- Джинси, джогери.
- Блискітки, паєтки.
- Лахи, манатки.
Вы уже определились с правильным ответом? Надеемся, вы выбрали правильный вариант. Правильно говорить: "забирай свої дівчачі лахи" или "забирай свої дівчачі манатки".
Кто такой Александр Авраменко?
Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).
Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.
Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.
Напомним, ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку обогатил словарь граждан колоритными украинскими словами, которые мы незаслуженно забыли. Так, языковед ответил, как на украинском сказать "странный случай".
Также Авраменко рассказывал о распространенных ошибках в речи, которые допускают граждане. В частности, известный учитель Украины ответил, как правильно назвать "лимузин" на украинском.
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