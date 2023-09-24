УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Как сказать "шмотки" на украинском: Авраменко назвал благозвучные аналоги

Алина Дембицкая
24 сентября 2023, 18:12 обновлено 24 сентября, 18:12
В нашем языке отсутствует слово "шмотки", поскольку это суржик, который, к сожалению, украинцы часто используют.
Авраменко
Как сказать "шмотки"на украинском? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко пристыдил переводчиков американского комедийного фильма "Барби", премьера которого состоялась в июле этого года.

Так, на своей странице в Instagram Авраменко заявил, что во фразе "ззабирай свої дівчачі шмотки" есть грубая ошибка.

Дело в том, что в украинском языке отсутствует слово "шмотки", поскольку это суржик, который, к сожалению, используется некоторыми людьми в повседневной речи. Однако в профессиональных переводах не стоит использовать русскоязычные кальки.

видео дня

Языковед предложил украинцам пройти небольшой тест. На месте слова "шмотки" во фразе "забирай свої дівчачі шмотки" должен быть один из вариантов строки:

  1. Хайлайтери, консилери.
  2. Джинси, джогери.
  3. Блискітки, паєтки.
  4. Лахи, манатки.

Вы уже определились с правильным ответом? Надеемся, вы выбрали правильный вариант. Правильно говорить: "забирай свої дівчачі лахи" или "забирай свої дівчачі манатки".

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку обогатил словарь граждан колоритными украинскими словами, которые мы незаслуженно забыли. Так, языковед ответил, как на украинском сказать "странный случай".

Также Авраменко рассказывал о распространенных ошибках в речи, которые допускают граждане. В частности, известный учитель Украины ответил, как правильно назвать "лимузин" на украинском.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
украинский язык Александр Авраменко интересные новости
Реклама

Главное за день

"Может продолжаться еще несколько лет": Хара рассказал варианты завершения войны в Украине

"Может продолжаться еще несколько лет": Хара рассказал варианты завершения войны в Украине

16:59 Украина
В Московской и Калужской областях РФ диверсанты устроили мощную "бавовну" - ГУР

В Московской и Калужской областях РФ диверсанты устроили мощную "бавовну" - ГУР

16:21 Мир
Двойная "бавовна": ГУР атаковало беспилотниками здание ФСБ и завод в Курске - СМИ

Двойная "бавовна": ГУР атаковало беспилотниками здание ФСБ и завод в Курске - СМИ

14:48 Мир
Все главные новости

Последние новости

18:12

Как сказать "шмотки" на украинском: Авраменко назвал благозвучные аналоги

17:59

Конкурент Трампа на выборах Десантис сделал новое громкое заявление об Украине

17:32

Новый министр обороны Британии дал Украине мощное обещание

16:59

И такое бывает: как понять, что испортилась гречка

16:59

"Может продолжаться еще несколько лет": Хара рассказал варианты завершения войны в Украине

США медлит с ATACMS, потому что держит их для защиты от Китая - ХараСША медлит с ATACMS, потому что держит их для защиты от Китая - Хара
16:47

На оккупированной части Донбасса россияне ввели жесткую цензуру

16:21

В Московской и Калужской областях РФ диверсанты устроили мощную "бавовну" - ГУР

16:17

Будут накрывать одна за другой: календарь магнитных бурь на октябрь 2023

16:16

Получить доплату в 25% к пенсии: кому повезло и кто имеет право

Реклама
16:05

Войну в Украине не "заморозить": эксперт прогнозирует зимой "жару" на фронте

15:58

"Пора уже уезжать из Крыма": в Воздушных силах дали предупреждение россиянам

15:26

Что нужно сделать со старой обувью 26 сентября, чтобы не было проблем: приметы

14:48

Двойная "бавовна": ГУР атаковало беспилотниками здание ФСБ и завод в Курске - СМИ

14:10

Оккупанты "отгребли" на юге, ВСУ продвигаются возле Вербового и Работино

14:04

Уйди, противная: как убрать желтую полосу в унитазе

14:01

Западные чиновники давят на Киев ради проведения выборов во время войны - Washington Post

13:59

"Под прицелом": в ВСУ раскрыли, что Россия готовится перебросить авиацию из Крыма

13:46

День летнего солнцестояния 2024: когда будет самый длинный день в этом году

13:03

Звезда "Довбуша" жестко высказался о своей бывшей возлюбленной - "молчунье" Безрук

13:02

"Пока не дойдут до наших границ": Хара рассказал, как ВСУ закончат войну

Реклама
12:59

Цветы пойдут в рост: какой водой нужно поливать комнатные растения

12:56

РФ убрала все корабли из 13-го судоремонтного завода: что происходит

12:47

Сумасшедшее испытание для глаз: найди лошадь без хвоста за 5 секунд

12:28

Это не бутерброды, а золото: их готовить так просто - рецепт за 5 минутВидео

12:18

Украинский дрон ударил по зданию ФСБ в Курске - СМИ

11:57

Россияне своей ПВО не защитят Крым, а ATACMS точно будет: в Воздушных силах сделали заявление

11:41

В России вспыхнул топливный кризис: раскрыты основные причины

11:26

Именины и День ангела в октябре 2023: кого и когда поздравлять по новому календарю

11:11

Это делают не все, но зря: зачем выворачивать вещи при стирке

11:07

Для защиты Тайваня нужны ракеты: дипломат пояснил, почему США тянут с ATACMS для ВСУ

10:53

ВСУ перерезают логистический маршрут россиян на Бахмутском направлении

10:50

Как понять, что пора собирать капусту: 3 признака, которые нельзя игнорировать

10:50

Именины 25 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

10:33

"SMSками скидывались на убийства детей: путинист-звезда "Антикиллера" выдал бред в эфире

09:59

Россияне массово запускают БПЛА по скоплению гражданских в Херсонской области

09:52

Финансовый гороскоп на неделю с 25 по 1 октября: Овнам и Весам будет туго

09:34

Адвокат пояснил, имеют ли право сотрудники военкоматов задерживать людей на улице

09:33

"Это переломный момент для победы": когда Украина выиграет войну и оккупанты исчезнут - прогноз

09:10

Гороскоп на неделю с 25 по 1 октября: Тельцы добьются своего, Рыбам - волнения

08:55

ВСУ полностью разбили бригаду российских морпехов на Запорожье - ISW

Реклама
08:46

Изысканно и быстро: победитель "Мастер Шеф" показал, как приготовить сочную буженину за менее чем час

08:38

Цены на продукты вырастут: как сильно придется раскошелиться украинским хозяйкам

08:37

Прорыв линии обороны на Юге: значение этого успеха очень великомнение

07:51

Атаки ВСУ на разных направлениях не дают русским формировать новые силы - ISW

07:47

Какой праздник завтра 25 сентября:день в мировой и украинской истории, церкви

06:46

Союзники сознательно дозируют нам поставки оружия?мнение

06:35

Существует ли в украинском языке слово "четыредесят": Авраменко удивил объяснением

04:00

Эксперт назвал эффективное оружие, которое молниеносно уничтожает живую силу оккупантов

03:00

Украина уничтожит ПВО России в Крыму и поставит под удар Крымский мост – Свитан

01:36

"Могут уйти годы": эксперт спрогнозировал, как скоро Украина вступит в ЕвросоюзВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять