Как сказать "шмотки" на украинском: Авраменко назвал благозвучные аналоги

В нашем языке отсутствует слово "шмотки", поскольку это суржик, который, к сожалению, украинцы часто используют.

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Как сказать "шмотки"на украинском? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко пристыдил переводчиков американского комедийного фильма "Барби", премьера которого состоялась в июле этого года.

Так, на своей странице в Instagram Авраменко заявил, что во фразе "ззабирай свої дівчачі шмотки" есть грубая ошибка.

Дело в том, что в украинском языке отсутствует слово "шмотки", поскольку это суржик, который, к сожалению, используется некоторыми людьми в повседневной речи. Однако в профессиональных переводах не стоит использовать русскоязычные кальки.

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Языковед предложил украинцам пройти небольшой тест. На месте слова "шмотки" во фразе "забирай свої дівчачі шмотки" должен быть один из вариантов строки:

Хайлайтери, консилери. Джинси, джогери. Блискітки, паєтки. Лахи, манатки.

Вы уже определились с правильным ответом? Надеемся, вы выбрали правильный вариант. Правильно говорить: "забирай свої дівчачі лахи" или "забирай свої дівчачі манатки".

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку обогатил словарь граждан колоритными украинскими словами, которые мы незаслуженно забыли. Так, языковед ответил, как на украинском сказать "странный случай".

Также Авраменко рассказывал о распространенных ошибках в речи, которые допускают граждане. В частности, известный учитель Украины ответил, как правильно назвать "лимузин" на украинском.

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