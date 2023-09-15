Как на украинском назвать мини-маркет: Авраменко озвучил обворожительное слово

Языковед призвал украинцев беречь язык, который передали нам наши предки.

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Как на украинском назвать мини-маркет? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал о словах, которые с 2019 года нужно писать не так как раньше.

"Согласно новой редакции нашего правописания, такие иноязычные части как "міні-", "екс-" и "віце-" пишем вместе. Например, "мініспідниця", "ексчемпіон", "віцепрем'єр", - рассказал Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Как подчеркнул языковед, теперь владельцам мини-маркетов нужно сменить вывески своих торговых заведений. Ведь раньше такие слова как "мінімаркет", "мініспідниця" или "мініфутбол" писали через дефис. А теперь их нужно писать вместе.

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"Хотя, не понимаю, почему не назвать небольшие магазины удельными украинскими словами: "крамниця" или "крамничка". Как говорила словетная Проня Прокоповна: "Надо по-модному, по-заморски". Ну, как бы там ни было, но писать надо грамотно", - подчеркнул известный учитель Украины.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

В заключение Авраменко призвал граждан заботиться о том, чтобы наша страна говорила грамотно. Также языковед призвал украинцев беречь язык, который передали нам наши предки.

Напомним, ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку обогатил словарь граждан колоритными украинскими словами, которые мы незаслуженно забыли. Так, языковед ответил, как на украинском сказать "странный случай".

Также Авраменко рассказывал о распространенных ошибках в речи, которые допускают граждане. В частности, известный учитель Украины ответил, как правильно назвать "лимузин" на украинском.

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