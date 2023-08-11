Как правильно – "лІмузІн", "лИмузИн" или "лІмузИн": Авраменко дал ответ

Известный учитель Украины призвал граждан уважать себя, заботясь о чистоте своего языка.

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Как правильно – "лІмузІн", "лИмузИн" или "лІмузИн"? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал о распространенных ошибках в речи, которые допускают граждане.

Как пояснил языковед в эфире "Сніданку з 1+1", правильно нужно говорить не "зАняв", а "зайнЯв" первое место. А еще лучше сказать "посів перше місце".

"Лімузін" – это из серии "укусна канфєта бєлочка", когда на украинские слова накладывают русское произношение. Чаще всего это бывает именно со словами иноязычного происхождения. Например, "лімузін", "політіка", "магазін", - отметил Авраменко.

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Он призвал украинцев запомнить так называемое правило девятки: "Де ти з'їси цю чашу жиру". После согласных из этой фразы употребляем букву "и". В остальных случаях - "і".

Как рассказал известный учитель Украины, поскольку "л" не входит в девятку согласных, то после нее употребляем "і". А "з" входит в девятку. Поэтому правильно нужно говорить "лІмузИн". По этому же правилу правильно нужно говорить "полІтИка", "магазИн", поскольку буквы "т" и "з" входят в девятку согласных.

"В заключение скажу, уважайте себя, заботясь о чистоте своего языка", - добавил Авраменко.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, корректен ли вопрос "хто крайній у черзі?". Как отметил языковед, выражение "хто крайній у черзі" является неправильным, правильно нужно говорить "хто останній у черзі".

Также Александр Авраменко ранее рассказывал, как перевести на украинский язык фразу "оставить в покое". Фразу "оставьте меня в покое" украинцы довольно часто переводят как "залиште мене у спокої". Однако такой перевод ошибочен.

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