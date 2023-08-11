УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Как правильно – "лІмузІн", "лИмузИн" или "лІмузИн": Авраменко дал ответ

Алина Дембицкая
11 августа 2023, 20:26 обновлено 11 августа, 20:26
17
Известный учитель Украины призвал граждан уважать себя, заботясь о чистоте своего языка.
Авраменко
Как правильно – "лІмузІн", "лИмузИн" или "лІмузИн"? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал о распространенных ошибках в речи, которые допускают граждане.

Как пояснил языковед в эфире "Сніданку з 1+1", правильно нужно говорить не "зАняв", а "зайнЯв" первое место. А еще лучше сказать "посів перше місце".

"Лімузін" – это из серии "укусна канфєта бєлочка", когда на украинские слова накладывают русское произношение. Чаще всего это бывает именно со словами иноязычного происхождения. Например, "лімузін", "політіка", "магазін", - отметил Авраменко.

видео дня

Он призвал украинцев запомнить так называемое правило девятки: "Де ти зси цю чашу жиру". После согласных из этой фразы употребляем букву "и". В остальных случаях - "і".

Как рассказал известный учитель Украины, поскольку "л" не входит в девятку согласных, то после нее употребляем "і". А "з" входит в девятку. Поэтому правильно нужно говорить "лІмузИн". По этому же правилу правильно нужно говорить "полІтИка", "магазИн", поскольку буквы "т" и "з" входят в девятку согласных.

"В заключение скажу, уважайте себя, заботясь о чистоте своего языка", - добавил Авраменко.

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, корректен ли вопрос "хто крайній у черзі?". Как отметил языковед, выражение "хто крайній у черзі" является неправильным, правильно нужно говорить "хто останній у черзі".

Также Александр Авраменко ранее рассказывал, как перевести на украинский язык фразу "оставить в покое". Фразу "оставьте меня в покое" украинцы довольно часто переводят как "залиште мене у спокої". Однако такой перевод ошибочен.

Вас может заинтересовать:

украинский язык Александр Авраменко интересные новости
Реклама

Главное за день

Кулеба назвал, куда ВСУ планируют бить дальнобойными ракетами Taurus и ATACMS

Кулеба назвал, куда ВСУ планируют бить дальнобойными ракетами Taurus и ATACMS

20:40 Украина
Оккупанты в глубокой обороне: ВСУ перехватили инициативу на фронте – Зеленский

Оккупанты в глубокой обороне: ВСУ перехватили инициативу на фронте – Зеленский

19:47 Украина
Украину накрывает 10-градусная холодина: в каких регионах будут лить дожди

Украину накрывает 10-градусная холодина: в каких регионах будут лить дожди

19:00 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

20:40

Кулеба назвал, куда ВСУ планируют бить дальнобойными ракетами Taurus и ATACMS

20:30

Геомагнитный шторм обрушился на Украину: когда буря закончится

20:26

Как правильно – "лІмузІн", "лИмузИн" или "лІмузИн": Авраменко дал ответ

19:47

Оккупанты в глубокой обороне: ВСУ перехватили инициативу на фронте – Зеленский

19:45

В Украине резко поменялись цены на крупу, которая есть на каждой кухне

Запорожье и Херсонщина будут освобождены осенью, россиян в Крыму ждет Армагеддон – МаломужЗапорожье и Херсонщина будут освобождены осенью, россиян в Крыму ждет Армагеддон – Маломуж
19:26

Как хранить лук чтобы не сгнил: надежный способ сохранить лук в квартире

19:10

У российского командования большие проблемы на поле боямнение

19:00

Украину накрывает 10-градусная холодина: в каких регионах будут лить дожди

18:51

Анджелина Джоли и Брэд Питт закончили судиться по поводу развода - СМИ

Реклама
18:44

Более двух часов медики боролись за его жизнь: ракета РФ убила 8-летнего Володю

18:36

ВСУ захватили инициативу и атакуют на нескольких направлениях - Генштаб Эстонии

17:51

"Влад Яма тоже будет на концерте?": Бабкину досталось на орехи в Сети за концерт в Майами

17:48

Украинский актер, поддерживающий ВСУ, переметнулся в Россию и открыл свою школу

17:43

"Мир вздрогнул": Медведев нафантазировал о "кровавом сале" и капитуляции Украины

17:38

Что надо освещать на Медовый Спас: собираем корзину в церковь

17:33

Квиткова судится с Добрыниным: что случилось

17:32

Фирму жены Розенблата обвинили в отмывании средств на БпЛА для Минобороны - СМИ

17:28

Незаслуженно забытый рецепт из СССР: частый гость на столах наших бабушек

17:22

Атак БПЛА на Москву может стать еще больше: в ГУР сделали предупреждение

17:06

Сыну Инны и Тимура Мирошниченко нужна операция

Реклама
16:44

Враг ударил Кинжалами по Франковщине: в ВСУ назвали цель ракетной атаки РФ

16:36

Божественная благозвучность: древние украинские имена женщин, о которых мы забыли

16:18

Головоломка для самых внимательных: надо угадать животное всего за 10 секунд

16:06

Можно ли совмещать кофе и какао: как ощутить ошеломительную сладость со вкусом

15:57

Что сделать 13 августа, чтобы день был удачным и счастливым: приметы и запреты

15:46

Вопросы решают без РФ: страны Юга увидели слабость диктатора Путина – экспертВидео

15:34

Можно ли стричь волосы родным: неожиданный ответ для тех, кто об этом не думал

15:20

"Требуют общаться на украинском": Алхим обозвала украинцев из западных областей

14:54

ВСУ прорываются на двух направлениях: уничтожили десятки россиян вместе с техникой

14:35

"Увольняем всех областных "военкомов": Зеленский провел спецзаседание СНБО

14:34

ВСУ – о ситуации под Купянском: обстановка тяжелая, но армия держит контроль

14:01

Российская ракета убила ребенка: тяжелые последствия удара по Ивано-ФранковскуФото

13:54

Ракеты на 300 и БПЛА на 800 км помогут ВСУ, когда Крым станет островом – МаломужВидео

12:59

"ВСУ совершили чудо": в Пентагоне удивлены, что армия Украины загнала россиян в оборону

12:41

Украине надо наносить удары по РФ, но ее распад не нужен США и КНР – ЗагороднийВидео

12:35

Почему нельзя пить чай с ложкой в кружке: привычка, которая обрекает на беды

12:20

"Россия вымаливает переговоры": у Зеленского раскрыли, чего именно хочет Кремль

12:17

РФ ударила по многоэтажке в Херсоне: в больнице умер один из пострадавших

11:47

По всему миру активно развивается "зеленый" майнинг – криптоинвестор Сергей Тронь актуально

11:39

Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник Nissan Navara и двухосный лафет

Реклама
11:37

Гороскоп на завтра 12 августа 2023: Раку – куча дел, Льву – великий день

11:27

Как определить характер женщины по любимым цветам

11:03

В Москве прогремел взрыв: над столицей агрессора России пролетел БПЛАВидео

10:48

Оккупанты России на энергоблоке Запорожской АЭС устроили инцидент – Энергоатом

10:38

"Вагнер" присоединится к армии Беларуси: в разведке предупредили об угрозе на границах НАТО

10:04

В Киеве, Виннице, Хмельницком прогремели взрывы во время воздушной тревоги: что известно

09:47

Подоляк вынес предупреждение России: взрывов станет больше, БПЛА будут бить

09:44

Наступил переломный этап: мы контролируем логистику врагамнение

09:41

"Заразительный смех": какие знаки зодиака обладают лучшим чувством юмора

09:33

Германия готова передать Украине ракеты Taurus, но есть важный нюанс - Der Spiegel

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять