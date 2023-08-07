УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Как на украинском называется "девичник" и "мальчишник": Авраменко дал ответ

Алина Дембицкая
7 августа 2023, 18:26 обновлено 7 августа, 18:26
38
Известный учитель Украины отметил, что заботясь о чистоте своего языка, украинцы уважают не только себя, но и своих собеседников.
Авраменко
Как на украинском называется "девичник" и "мальчишник"? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, какие аналоги имеют русские слова "девичник" и "мальчишник".

"Каждый язык имеет свои особенности. Украинцы издавна вечеринку молодой накануне свадьбы называли "дівич-вечором". Запомните, "дівич-вечір" надо писать через дефис. Это был тот вечер, когда девушка прощалась с девством, выполняя с подружками интересные обряды", - рассказал Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Как на украинском называется 'девичник' и 'мальчишник': Авраменко дал ответ
На украинском надо говорить "дівич-вечір" / скриншот

Как пояснил языковед, "мальчишник" правильно назвать на украинском языке – "парубоцький вечір" або "парубоцька вечірка". По словам Авраменко, "холостяцька вечірка" – неправильный вариант.

видео дня

"Напомню, что "парубком" называют юношу или еще неженатого мужчину. Поэтому, не "холостяцька вечірка", а "парубоцька вечірка", - подчеркнул он.

Как на украинском называется 'девичник' и 'мальчишник': Авраменко дал ответ
На украинском надо говорить "мальчишник" / скриншот

В заключение известный учитель Украины отметил, что заботясь о чистоте своего языка, украинцы уважают не только себя, но и своих собеседников.

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, корректен ли вопрос "хто крайній у черзі?". Как отметил языковед, выражение "хто крайній у черзі" является неправильным, правильно нужно говорить "хто останній у черзі".

Также Александр Авраменко ранее рассказывал, как перевести на украинский язык фразу "оставить в покое". Фразу "оставьте меня в покое" украинцы довольно часто переводят как "залиште мене у спокої". Однако такой перевод ошибочен.

Вас может заинтересовать:

украинский язык Александр Авраменко интересные новости
Реклама

Главное за день

Паша-мерседес благодаря СИЗО молниеносно начал любить Украину: его уже выпустили под залог

Паша-мерседес благодаря СИЗО молниеносно начал любить Украину: его уже выпустили под залог

18:00 Украина
"Останутся вообще без кораблей": Зеленский прямо пригрозил россиянам

"Останутся вообще без кораблей": Зеленский прямо пригрозил россиянам

17:40 Украина
"Все это очень тяжело": Зеленский рассказал о результатах контрнаступления ВСУ

"Все это очень тяжело": Зеленский рассказал о результатах контрнаступления ВСУ

17:35 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:26

Как на украинском называется "девичник" и "мальчишник": Авраменко дал ответ

18:20

Мария Бурмака раскрыла подробности романа с младшим на 10 лет мужчиной

18:00

Паша-мерседес благодаря СИЗО молниеносно начал любить Украину: его уже выпустили под залог

17:43

"Нежелание понимать, что в стране война": Женя Галич рассказал, что его возмутило в тылу

17:40

"Останутся вообще без кораблей": Зеленский прямо пригрозил россиянам

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:35

"Все это очень тяжело": Зеленский рассказал о результатах контрнаступления ВСУ

17:29

Стало известно, где находится Надя Мейхер - блогер-сплетник раскрыл секрет

17:12

Россия применила химоружие на Запорожье: в ВСУ сделали заявление

17:01

ВСУ продвинулись в Запорожской области, но 2 проблемы тормозят движение на юге – МОУ

Реклама
16:55

Цены на бензин и солярку лезут вверх: АЗС еще сильнее подняли стоимость

16:48

Не просто украшение: зачем нужна дырка в бублике и пончике

16:38

Как правильно замораживать яйца на зиму: важные советы от опытных хозяек

16:04

Штормить будет минимум 3 дня: 8-бальная магнитная буря в Украине затягивается

16:02

В крупном порту Турции прогремел мощный взрыв: что известно

16:01

В чем разница между кабачком и цукини: простой ответ способен изумить

15:54

Хотела убить Зеленского: украинка помогала РФ готовить удар по президенту в НиколаевеФото

15:40

Для чего пьют кофе с кардамоном: результат приятно удивит

15:30

Сергей Стерненко. Россияне сильно нервничают из-за атак в Черном мореВидеоблоги

15:30

Что сделать 9 августа, чтобы отступили все болезни: приметы дня

15:27

Западная военная аналитика деградирует стремительно и бесповоротномнение

Реклама
15:17

Беларусы устроили провокацию у границы Латвии

14:57

"Меня уже тошнит от этого": Дженнифер Энистон угодила в антисемитский скандал

14:49

Температура рванет вниз и нахлынут грозы: погода в Украине сделает "резкий поворот"

14:29

Как сохранить чеснок на зиму: удобный и беспроигрышный способ с морозилкой

14:07

Как в ближайшие месяцы будут расти цены: прогноз Минэкономики

13:59

Только обладатели идеального зрения, могут найти скрытое число 523 за 18 секунд

13:19

Совсем не Барби: Тодоренко в розовой шубе показала пьяное фото

13:14

Усыпляет малыша за секунды: отец показал хитрый лайфхакВидео

13:13

Чего не должно быть в доме по фен-шуй: список предметов, которые ухудшают жизнь

12:59

"Летят быстро, обнаружить трудно": в ВСУ предупредили о типе ракет, которые сложно сбивать

12:57

"Никаких проблем нет для россиян в этом": в ВСУ пояснили как ракета врагов летела из Беларуси

12:44

Favbet Foundation передал спецназам ВСУ внедорожник Mazda

12:28

Филипп Киркоров нашел себе нового юного фаворита - СМИ

12:25

"Отдам тебе свое сердечко": ONUKA показала прелестные фото с новорожденной дочкой

12:07

Мир перевернулся: мужчина показал, как правильно вставлять трубочку в сок

12:03

Украина вернула домой из плена еще 22 защитника, среди них есть раненыеВидео

12:02

С 1 октября введут большие штрафы для украинцев: за что и кто под угрозой

11:56

Зрелище не для слабых духом: почему киты взрываются после смерти

11:53

Путин может приехать в Турцию в конце августа - Hurriyet

11:48

Загадка только для гениев: нужно найти хорошо замаскированную змею среди листьев

Реклама
11:45

"Очень сложная ситуация": в ВСУ сообщили о штурме россиян возле Купянска

11:32

Гороскоп на завтра 8 августа 2023: кого ожидает сумасшедшая любовь

11:27

Ошибаются почти все: девушка показала, как правильно расчесывать волосыВидео

11:21

Какой цветок лучше держать на работе, чтобы начальник повысил зарплату

11:19

Сердючка крепким словцом послала пропагандистов и показала, что прячет под юбкойВидео

11:06

Эксперты объяснили украинцам, как нужно платить долги за свет по новым тарифам

10:55

Почему нельзя говорить "на Україні": Авраменко объяснил серьезную ошибку

10:46

Помогите, спасите: почему кошки застревают на деревьях

10:45

На Херсонщине оккупанты завезли два грузовика с телами россиян

10:37

"Клон" Винника выпустил еще один клип в его стиле

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять