Как на украинском называется 'девичник' и 'мальчишник': Авраменко дал ответ

Известный учитель Украины отметил, что заботясь о чистоте своего языка, украинцы уважают не только себя, но и своих собеседников.

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Как на украинском называется "девичник" и "мальчишник"? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, какие аналоги имеют русские слова "девичник" и "мальчишник".

"Каждый язык имеет свои особенности. Украинцы издавна вечеринку молодой накануне свадьбы называли "дівич-вечором". Запомните, "дівич-вечір" надо писать через дефис. Это был тот вечер, когда девушка прощалась с девством, выполняя с подружками интересные обряды", - рассказал Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

На украинском надо говорить "дівич-вечір" / скриншот

Как пояснил языковед, "мальчишник" правильно назвать на украинском языке – "парубоцький вечір" або "парубоцька вечірка". По словам Авраменко, "холостяцька вечірка" – неправильный вариант.

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"Напомню, что "парубком" называют юношу или еще неженатого мужчину. Поэтому, не "холостяцька вечірка", а "парубоцька вечірка", - подчеркнул он.

На украинском надо говорить "мальчишник" / скриншот

В заключение известный учитель Украины отметил, что заботясь о чистоте своего языка, украинцы уважают не только себя, но и своих собеседников.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, корректен ли вопрос "хто крайній у черзі?". Как отметил языковед, выражение "хто крайній у черзі" является неправильным, правильно нужно говорить "хто останній у черзі".

Также Александр Авраменко ранее рассказывал, как перевести на украинский язык фразу "оставить в покое". Фразу "оставьте меня в покое" украинцы довольно часто переводят как "залиште мене у спокої". Однако такой перевод ошибочен.

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