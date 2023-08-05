Как сказать на украинском 'дорога ложка к обеду': Авраменко назвал мелодичные аналоги

Языковед призвал граждан быть пунктуальными и заботиться о чистоте и выразительности своей речи.

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Как сказать по-украински "дорога ложка к обеду"? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как сказать по-украински "дорога ложка к обеду".

"Выразительности и остроумия в общении добавляют народные изречения: поговорки и пословицы. Сегодня поведем разговор об одном из колоритных высказываний, о котором у меня часто спрашивают. Вот говорят, какой аналог русской поговорке "дорога ложка к обеду", - отметил Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Для начала языковед предложил выяснить, что это выражение означает. По его словам, поговоркой "дорога ложка к обеду" обычно упрекают того, кто сделал что-то не вовремя – позже, чем договаривались.

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Как отметил Авраменко, в украинском языке есть несколько аналогов:

До обіду можна, а після не треба.

Невчас даєш хліба густо, коли зубів пусто.

Дороге яйце (крашанка) до Великодня.

скриншот

В заключение известный учитель Украины призвал граждан быть пунктуальными и заботиться о чистоте и выразительности своей речи.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко рассказал о слове "паляниця", которое российские захватчики не могут произнести. Именно поэтому, во времена войны это слово стало маркером – свой-чужой.

Также Авраменко посвятил один из своих уроков самому резонансному изменению в правописании. Так, языковед предложил пройти небольшой тест. Как бы вы написали отчество от имени "Ігор": "Ігорович", "Ігоревич", "Ігорьович".

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