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Вместо тысячи слов: как можно заменить привычное "будь ласка" – языковед дала ответ

Алина Дембицкая
4 августа 2023, 15:59 обновлено 4 августа, 15:59
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Использование этого слова помогает сохранить вежливый тон в общении, подчеркнула Оксана Гордийчук.
вежливость
Какое украинское слово стоит употреблять вместо "будь ласка"? / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Украинский язык имеет в своем арсенале замечательное слово, способное передать ощущение, которое сложно выразить тысячами слов. Это слово используется как ответ на "дякую" и имеет более сдержанный оттенок по сравнению с обычным "будь ласка". Об этом рассказала преподавательница украинского языка, методистка, автор учебных материалов на платформе Є-мова Оксана Гордийчук в своей статье для NV.

Как отметила Гордийчук, в нашем языке есть очень хорошее слово, которое употребляется не так часто, – это слово "прОшу" с ударением на первый слог. Использование этого слова помогает сохранить вежливый тон в общении. Также она отметила, что лучше избегать ответа "нема за що", который может восприниматься как неоцененный и малоимущий.

Также этим словом можно выразить согласование на предложение:

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"Дозвольте зайти?" — "Прошу!"

Кроме того, этим благозвучным украинским словом можно усилить призыв к действию:

"Прошу, проходьте всередину!".

Гордийчук подчеркнула, что это слово также удобно использовать, если нужно что-то переспросить или уточнить, используя вопросительную интонацию. "Прошу?" отлично заменяет менее элегантное "що-що?".

Более того, если мы хотим выразить негодование, гнев или неприятное удивление – можем также произнести "прошу?" с вопросительной интонацией.

В заключение языковед призвала украинцев не путать "прОшу" с глаголом "прошУ" (ударение на последнем слоге), который выражает лишь просьбу ("прошУ зайти").

Напомним, ранее Александр Авраменко рассказывал, как сказать на украинском "однофамилец". Как заметил известный учитель Украины, если вам не нравится слово "однофамилец", то можно употребить благозвучный синоним.

Также Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как правильно называть бумажный сосуд цилиндрической формы: "стакан" или "склянка". Кроме того, Авраменко рассказал, как в народе называют пластиковый стакан.

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