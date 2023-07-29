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Как сказать на украинском "пустить пыль в глаза": Авраменко назвал благозвучный аналог

Алина Дембицкая
29 июля 2023, 21:05 обновлено 29 июля, 21:06
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Известный учитель Украины призвал граждан изучать язык, который передали нам наши предки.
Авраменко
Как сказать на украинском "пустить пыль в глаза"? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, какой украинский аналог русскому фразеологизму "пустить пыль в глаза".

"Сначала выясним значение этого фразеологизма. "Пускать пыль в глаза" означает действия или слова человека, который через обман заставляет думать о себе лучше. Итак, вводить кого-то в заблуждение", - рассказал Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Как пояснил языковед, на украинском "пустит пыль в глаза" переводится как "напускати туману" или "замилювати очі".

видео дня
Как сказать на украинском 'пустить пыль в глаза': Авраменко назвал благозвучный аналог
Как сказать на украинском "пустить пыль в глаза"? / скриншот

"Это нехорошо. Поэтому лучше "не напускати туману, не замилювати очі людям, бо рано чи пізно маску буде зірвано, карти розкрито або ж виведено таку особу на чисту воду", - отметил Авраменко.

В заключение известный учитель Украины призвал граждан изучать язык, который передали нам наши предки.

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко рассказывал, как сказать на украинском "однофамилец". Как заметил известный учитель Украины, если вам не нравится слово "однофамилец", то можно употребить благозвучный синоним.

Также Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как правильно называть бумажный сосуд цилиндрической формы: "стакан" или "склянка". Кроме того, Авраменко рассказал, как в народе называют пластиковый стакан.

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