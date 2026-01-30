Как стильно носить клетку: раскрыт главный принт 2026 года

Андре Тан рассказал, почему клетка снова стала фаворитом дизайнеров.

Какая клетка в моде в 2026 году / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, natantll, laaazx

Вы узнаете:

Почему клетка вернулась в моду в 2026 году

Какие виды принта будут самыми актуальными

Как интегрировать клетку в современный гардероб

На волне ностальгии по эстетике 2016 года в моду стремительно вернулся принт"клетка". Яркие красные рубашки, которые были мегапопулярными 10 лет назад, снова становятся ключевым элементом стильных образов. Главред рассказывает, как переосмыслить любимую классику в современном ключе.

Почему клетка снова на пике популярности

Андре Тан убежден, что главное оружие этого принта — его универсальность. Он одинаково уместен как в строгой классике, так и в расслабленном casual. Клеткой можно не только разбавить базовый гардероб, но и создать мощный цветовой акцент. Кроме того, на триумфальное возвращение принта влияет глобальный тренд на моду середины 2010-х, когда клетчатая рубашка была маст-хэвом каждого гардероба.

Клетка "тартан" / фото: pinterest.com, valmoment

Какая клетка будет модной в 2026 году

Дизайнер выделяет два основных направления, на которые стоит обратить внимание в этом году:

Шотландка (Тартан): Идеальный выбор для тех, кто любит яркую классику с бунтарским характером. Именно этот узор был визитной карточкой Вивьен Вествуд. Шотландка добавляет образу динамики и гарантированно выделяет из толпы.

Клетка в стиле Burberry: Более сдержанный и элегантный вариант. Нейтральная палитра и узнаваемый геометрический ритм делают этот принт идеальным для утонченных, дорогих образов.

Клетка Burberry / фото: pinterest.com, yummymam

Как стилизовать клетку в образе

Легче всего, по мнению дизайнера, сочетать принт с базовыми однотонными вещами. Например, целостно будет смотреться образ с белой футболкой, джинсами и свободной клетчатой рубашкой. Для более смелых луков можно добавить яркие аксессуары, а также поиграть с цветовыми сочетаниями.

Клетка - тренды 2026 / фото: pinterest.com, shopwithmeblog

О персоне: Андре Тан Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества. Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошел обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St. Martins college of Art в Великобритании, пишет Википедия. Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В феврале 2018 года стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size. Женат на Алине Харечко. Имеет дочь Софию.

