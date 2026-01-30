Как стильно носить клетку: раскрыт главный принт 2026 года

Вы узнаете:
На волне ностальгии по эстетике 2016 года в моду стремительно вернулся принт"клетка". Яркие красные рубашки, которые были мегапопулярными 10 лет назад, снова становятся ключевым элементом стильных образов. Главред рассказывает, как переосмыслить любимую классику в современном ключе.
Почему клетка снова на пике популярности
Андре Тан убежден, что главное оружие этого принта — его универсальность. Он одинаково уместен как в строгой классике, так и в расслабленном casual. Клеткой можно не только разбавить базовый гардероб, но и создать мощный цветовой акцент. Кроме того, на триумфальное возвращение принта влияет глобальный тренд на моду середины 2010-х, когда клетчатая рубашка была маст-хэвом каждого гардероба.
Какая клетка будет модной в 2026 году
Дизайнер выделяет два основных направления, на которые стоит обратить внимание в этом году:
- Шотландка (Тартан): Идеальный выбор для тех, кто любит яркую классику с бунтарским характером. Именно этот узор был визитной карточкой Вивьен Вествуд. Шотландка добавляет образу динамики и гарантированно выделяет из толпы.
- Клетка в стиле Burberry: Более сдержанный и элегантный вариант. Нейтральная палитра и узнаваемый геометрический ритм делают этот принт идеальным для утонченных, дорогих образов.
Как стилизовать клетку в образе
Легче всего, по мнению дизайнера, сочетать принт с базовыми однотонными вещами. Например, целостно будет смотреться образ с белой футболкой, джинсами и свободной клетчатой рубашкой. Для более смелых луков можно добавить яркие аксессуары, а также поиграть с цветовыми сочетаниями.
О персоне: Андре Тан
Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошел обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St. Martins college of Art в Великобритании, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 года стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Женат на Алине Харечко. Имеет дочь Софию.
