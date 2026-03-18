Кошка выглядит здоровой, но врач дал "смертный приговор": история взорвала Сеть

Вы узнаете:
- Кошке уже 19 лет, но животное остаётся ласковым и активным
- Недавно у кошки обнаружили быстро растущую опухоль во рту
- Врач предупредил, что животное может скрывать боль, а прогноз остаётся неблагоприятным
Пользовательница сети поделилась тяжёлой историей о своей пожилой кошке и сложном выборе, с которым ей пришлось столкнуться.
Как пишет она в Reddit, питомице уже 19 лет: несмотря на возраст и серьёзный диагноз, животное остаётся ласковым, активным и продолжает нормально есть.
Недавно у кошки обнаружили быстро растущую опухоль во рту, которая периодически кровоточит. Ветеринар подтвердил, что речь идёт о раке, и назначил препараты для облегчения состояния.
При этом специалист предупредил, что животное может скрывать боль, а прогноз остаётся неблагоприятным — предположительно, речь идёт о сроке в несколько недель или месяцев.
Ситуацию осложняет предстоящая длительная поездка хозяйки за границу на три месяца. Ранее планировалось оставить кошку у знакомых, однако после постановки диагноза это решение оказалось под сомнением.
Женщина призналась, что оказалась перед тяжёлым выбором: либо усыпить питомца до отъезда, чтобы избежать возможных страданий в её отсутствие, либо доверить уход другому человеку, рискуя ухудшением состояния животного. При этом текущее самочувствие кошки, которая по-прежнему ведёт себя как обычно, делает это решение особенно болезненным.
Пользовательница обратилась к другим людям с вопросом, как принимать подобные решения, и призналась, что переживает сильные сомнения и эмоциональное напряжение.
Об источнике: Reddit
