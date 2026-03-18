Кошка выглядит здоровой, но врач дал "смертный приговор": история взорвала Сеть

Вы узнаете:

Кошке уже 19 лет, но животное остаётся ласковым и активным

Недавно у кошки обнаружили быстро растущую опухоль во рту

Врач предупредил, что животное может скрывать боль, а прогноз остаётся неблагоприятным

Пользовательница сети поделилась тяжёлой историей о своей пожилой кошке и сложном выборе, с которым ей пришлось столкнуться.

Как пишет она в Reddit, питомице уже 19 лет: несмотря на возраст и серьёзный диагноз, животное остаётся ласковым, активным и продолжает нормально есть.

Недавно у кошки обнаружили быстро растущую опухоль во рту, которая периодически кровоточит. Ветеринар подтвердил, что речь идёт о раке, и назначил препараты для облегчения состояния.

При этом специалист предупредил, что животное может скрывать боль, а прогноз остаётся неблагоприятным — предположительно, речь идёт о сроке в несколько недель или месяцев.

Ситуацию осложняет предстоящая длительная поездка хозяйки за границу на три месяца. Ранее планировалось оставить кошку у знакомых, однако после постановки диагноза это решение оказалось под сомнением.

Женщина призналась, что оказалась перед тяжёлым выбором: либо усыпить питомца до отъезда, чтобы избежать возможных страданий в её отсутствие, либо доверить уход другому человеку, рискуя ухудшением состояния животного. При этом текущее самочувствие кошки, которая по-прежнему ведёт себя как обычно, делает это решение особенно болезненным.

Пользовательница обратилась к другим людям с вопросом, как принимать подобные решения, и призналась, что переживает сильные сомнения и эмоциональное напряжение.

Ранее сообщалось, что будет, если отказываться играть с котом - ветеринары указали опасный нюанс.

Напомним, Главред писал о том, почему собаки облизывают лицо, руки или ноги хозяев. Облизывание - это лишь один из многочисленных способов, которыми собаки выражают свои чувства и общаются с хозяевами.

Вас также может заинтересовать:

