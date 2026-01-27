Укр
Популярные вещи вышли из моды: топ-5 антитрендов 2026 года

Кристина Трохимчук
27 января 2026, 16:56
Чем заменить антитренды 2026 в гардеробе.
Антитренды 2026
Антитренды 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, blogwexelena, davlattt05

Вы узнаете:

  • Какие вещи вышли из моды в 2026 году
  • Чем заменить антитренды 2026

Мода в 2026 году делает четкий поворот в сторону осознанности, качества и работы с силуэтом. Изменения в подходе к созданию образов привели к пополнению списка антитрендов популярными моделями одежды и обуви. Главред собрал ключевые модные советы, которые помогут избежать ошибок в стиле.

Что стоит отложить на дальнюю полку в шкафу:

  • Вещи с кричащими логотипами;
  • Гипертрофированный, чрезмерный оверсайз;
  • Неактуальный и бесформенный трикотаж;
  • Слишком обтягивающие платья;
  • Обувь на массивной подошве.

Логомания — больше не признак статуса

Блогер и fashion-эксперт Антонина Коваль назвала главные антитренды 2026 года и объяснила, чем стоит освежить свой образ. Первый и едва ли не самый громкий антитренд — тотальная логомания. По словам эксперта, концепция "бренд вместо стиля" окончательно исчерпала себя.

В 2026 году настоящий статус — это безупречная посадка и понимание собственной индивидуальности. В моде вещи, которые не "кричат" о своей цене, а подчеркивают характер владельца. Это фундаментальное изменение в восприятии трендов: на смену демонстративности приходит интеллектуальный минимализм.

Яркие логотипы в образе
Яркие логотипы в образе / скрин из видео

Почему оверсайз потерял актуальность

Второй глобальный антитренд — перенасыщенный оверсайз. Бесформенные вещи, за которыми исчезает фигура и сама личность, больше не актуальны. Антонина Коваль объясняет это психологическим аспектом: современная женщина больше не хочет прятаться за мешковатой одеждой.

Вместо крайностей эксперт предлагает выбирать вещи с контролируемым объемом и архитектурным кроем. Это не означает возвращение к тотальному облеганию, однако силуэт "я сбежала от собственного тела" официально остался в прошлом.

Образы в стиле оверсайз
Образы в стиле оверсайз / скриншот из видео

Антитренды трикотажа 2026

В списке того, что не стоит носить в 2026 году, оказались удлиненные свитера из тонкого, вялого трикотажа, а также грубая вязка, сидящая "размер в размер" без четкой формы. Также устаревшими считаются слишком активные декоративные принты и строгие графические узоры.

"Современный трикотаж стремится к элегантной простоте: четкие линии, умеренная объемность, внимание к силуэту, натуральные и качественные нитки, классическая палитра цветов и идеальная база", — считает блогер.

Неактуальные свитера
Неактуальные свитера / скрин из видео

Какие платья вышли из моды в 2026 году

Ультраобтягивающие бандажные платья, тонкий трикотаж, подчеркивающий недостатки, и модели с чрезмерным декором — все это стоит оставить в истории. Под запретом также некачественная синтетика, агрессивные принты и масс-маркетовское кружево.

Актуальные фасоны платьев — это структурированный крой, который держит форму, и изысканный минимализм. В тренде фактурные ткани: шелк, шерсть, матовый атлас. Особое внимание стоит обратить на платья-жакеты и бельевой стиль, но только в исполнении из качественных материалов.

Бандажные платья
Бандажные платья / скрин с видео

Почему стоит выбрать обувь без массивной подошвы

Завершает список антитрендов обувь на гиперболизированной подошве. Большие, тяжелые формы и чрезмерный декор больше не являются фаворитами дизайнеров.

В 2026 году на пике популярности — изящество: элегантные ботильоны, структурированные ботинки, утепленные лоферы и лаконичные кроссовки. Правило простое: меньше лишних деталей — больше внимания к качеству кожи и чистоте линий.

Немодная обувь в 2026 году
Немодная обувь в 2026 году / скриншот из видео

Антитренды 2026 года — смотреть видео:

Об источнике: Антонина Коваль

Антонина Коваль — персональный стилист и ТВ-эксперт. Создает стильные образы для звезд шоу-бизнеса и работает в сфере моды уже более 10 лет. На своем YouTube-канале эксперт делится советами о моде и стиле, а также дает профессиональные советы для создания актуального гардероба.

