Тональный крем, BB, CC, DD-крем: в чем разница и как не ошибиться с выбором

Полки магазинов косметики заполнены разнообразными средствами с непонятными аббревиатурами. Что выбрать? Классический тональный крем или модный ВВ-крем? СС или даже DD?
Тональный крем - традиционный подход к макияжу
Начнем с самого известного продукта. Тональный крем уже много лет является классическим выбором для создания идеальной основы для макияжа. Его главная цель - ровный том и маскировка недостатков кожи.
Тональные средства имеют три категории покрытия: легкую, среднюю и плотную. Для жирной кожи идеальным будет плотный тон с матовым финишем для контроля блеска, а для сухой лучше подойдет формула с легким покрытием и увлажняющими элементами.
Ключевые особенности тонального крема:
- Плотная текстура с высокой концентрацией пигмента
- Разные уровни покрытия - от прозрачного до полного
- Главный акцент на декоративном эффекте
- Широкая палитра оттенков
- Высокая стойкость.
ВВ-крем: гибрид ухода и макияжа
ВВ означает beauty balm - бальзам красоты, или blemish balm - бальзам от несовершенств. Если тональный крем ставит на первое место эстетику, то лучшие ВВ-кремы в первую очередь направлены на уход за кожей и обеспечение легкого покрытия.
Что умеет ВВ-крем:
- Увлажнят и питает кожу
- Имеет SPF-эффект - защиту от солнца
- Скрывает мелкие несовершенства
- Имеет легкую консистенцию
- Адаптируется к естественному тону лица.
Визажист Хосе Карелла в интервью для Today отмечает: ВВ-крем идеален для сухой кожи из-за его увлажняющих свойств - по сути это тонированный увлажнитель с преимуществом в виде ухода за кожей и, как правило, защиты от солнца.
ВВ-кремы обычно обеспечивают среднее и легкое тонирование, подходят для людей с нормальной или сухой кожей и тем, кто предпочитает естественность в макияже.
СС-крем - мастер цветокоррекции
СС расшифровывается, как color correcting или complexion corretcing - коррекция тона или цвета лица. Как объясняет визажист Хелен Дагдаг для WhoWhatWear, СС-кремы предназначены для выравнивания тона кожи, и обычно обеспечивают более плотное покрытие, чем ВВ или другой тонированный увлажнитель, с естественным или матовым финишем.
Преимущества СС-крема:
- Еще более легкая, чем у ВВ, текстура
- Нейтрализация покраснений и пигментации
- Имеет светоотражающие для дополнительного сияния
- Лучше подходит для жирной кожи.
Консистенция СС-кремов по текстуре обычно легче и воздушней ВВ, и предлагает более светлое покрытие. Такой крем подходит для маскировки темных пятен и покраснений, а также для осветления зрелой или жирной кожи. Подходит для всех типов кожи, склонных к неровностям тона.
DD-крем - ежедневная защита
DD-крем - самый юный представитель этого семейства. Аббревиатура означает daily defense (ежедневный уход) или dynamic do-all (динамичная многофункциональность).
Главные функции DD-крема:
- Выраженный антивозрастной эффект
- Высокий уровень антиоксидантов
- Максимальная защита от негативных внешних факторов
- Восстановление защитных барьеров кожи
- Повышенный уровень SPF.
Согласно экспертам 40PlusStyle, DD-крем имеет такую же текстуру, как и ВВ, но предлагает большую защиту от солнца, барьер от потери влаги, и имеет частички для коррекции тона из CC. DD-крем больше подходит для зрелой и сухой кожи.
Тональный крем, ВВ, СС и DD-крем - сравнительная характеристика
Как выбрать свой идеальный вариант?
Тональный крем подходит вам, если:
- Необходимо плотное покрытие для вечернего макияжа
- Есть заметные несовершенства, которые нужно скрыть
- Важна максимальная длительность эффекта
- Нужен "отполированный" вид.
ВВ-крем - ваш выбор, если:
- Необходим легкий ежедневный макияж
- Нужен одновременно уход и тонирование
- Важна натуральность в мэйкапе
- Кожа сухая или нормальная.
Выбирайте СС-крем, если:
- Необходимо выровнять покраснения или пигментацию
- Желаете дополнительного сияния для кожи
- Ищете базу под макияж
- Имеете жирную или комбинированную кожу.
DD-крем для вас, если:
- Возраст 30+
- Живете в мегаполисе
- Необходима комплексная защита от внешних факторов
- Антивозрастные свойства в приоритете.
