Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Тональный крем, BB, CC, DD-крем: в чем разница и как не ошибиться с выбором

Анна Подгорная
25 января 2026, 11:27
7
Главред расскажет, чем тональный крем отличается от ВВ и СС, и почему в магазинах появилось так много "новых" буков.
тональный крем, макияж, косметика
Тональный крем, BB, CC, DD что это и как выбрать / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Полки магазинов косметики заполнены разнообразными средствами с непонятными аббревиатурами. Что выбрать? Классический тональный крем или модный ВВ-крем? СС или даже DD?

Главред поможет разобраться в нюансах каждого продукта и найти идеальный вариант для вашей кожи.

Тональный крем - традиционный подход к макияжу

Начнем с самого известного продукта. Тональный крем уже много лет является классическим выбором для создания идеальной основы для макияжа. Его главная цель - ровный том и маскировка недостатков кожи.

видео дня

Тональные средства имеют три категории покрытия: легкую, среднюю и плотную. Для жирной кожи идеальным будет плотный тон с матовым финишем для контроля блеска, а для сухой лучше подойдет формула с легким покрытием и увлажняющими элементами.

Ключевые особенности тонального крема:

  • Плотная текстура с высокой концентрацией пигмента
  • Разные уровни покрытия - от прозрачного до полного
  • Главный акцент на декоративном эффекте
  • Широкая палитра оттенков
  • Высокая стойкость.
косметика, макияж
Тональный крем, BB, CC, DD что это и как выбрать / фото: pexels.com

ВВ-крем: гибрид ухода и макияжа

ВВ означает beauty balm - бальзам красоты, или blemish balm - бальзам от несовершенств. Если тональный крем ставит на первое место эстетику, то лучшие ВВ-кремы в первую очередь направлены на уход за кожей и обеспечение легкого покрытия.

Что умеет ВВ-крем:

  • Увлажнят и питает кожу
  • Имеет SPF-эффект - защиту от солнца
  • Скрывает мелкие несовершенства
  • Имеет легкую консистенцию
  • Адаптируется к естественному тону лица.

Визажист Хосе Карелла в интервью для Today отмечает: ВВ-крем идеален для сухой кожи из-за его увлажняющих свойств - по сути это тонированный увлажнитель с преимуществом в виде ухода за кожей и, как правило, защиты от солнца.

ВВ-кремы обычно обеспечивают среднее и легкое тонирование, подходят для людей с нормальной или сухой кожей и тем, кто предпочитает естественность в макияже.

косметика, макияж
Тональный крем, BB, CC, DD что это и как выбрать / фото: pexels.com

СС-крем - мастер цветокоррекции

СС расшифровывается, как color correcting или complexion corretcing - коррекция тона или цвета лица. Как объясняет визажист Хелен Дагдаг для WhoWhatWear, СС-кремы предназначены для выравнивания тона кожи, и обычно обеспечивают более плотное покрытие, чем ВВ или другой тонированный увлажнитель, с естественным или матовым финишем.

Преимущества СС-крема:

  • Еще более легкая, чем у ВВ, текстура
  • Нейтрализация покраснений и пигментации
  • Имеет светоотражающие для дополнительного сияния
  • Лучше подходит для жирной кожи.

Консистенция СС-кремов по текстуре обычно легче и воздушней ВВ, и предлагает более светлое покрытие. Такой крем подходит для маскировки темных пятен и покраснений, а также для осветления зрелой или жирной кожи. Подходит для всех типов кожи, склонных к неровностям тона.

косметика, макияж
Тональный крем, BB, CC, DD что это и как выбрать / фото: pexels.com

DD-крем - ежедневная защита

DD-крем - самый юный представитель этого семейства. Аббревиатура означает daily defense (ежедневный уход) или dynamic do-all (динамичная многофункциональность).

Главные функции DD-крема:

  • Выраженный антивозрастной эффект
  • Высокий уровень антиоксидантов
  • Максимальная защита от негативных внешних факторов
  • Восстановление защитных барьеров кожи
  • Повышенный уровень SPF.

Согласно экспертам 40PlusStyle, DD-крем имеет такую же текстуру, как и ВВ, но предлагает большую защиту от солнца, барьер от потери влаги, и имеет частички для коррекции тона из CC. DD-крем больше подходит для зрелой и сухой кожи.

косметика, макияж
Тональный крем, BB, CC, DD что это и как выбрать / фото: pexels.com

Тональный крем, ВВ, СС и DD-крем - сравнительная характеристика

тональный крем, bb, cc, dd-крем
Тональный крем, BB, CC, DD что это и как выбрать / Инфографика: Главред

Как выбрать свой идеальный вариант?

Тональный крем подходит вам, если:

  • Необходимо плотное покрытие для вечернего макияжа
  • Есть заметные несовершенства, которые нужно скрыть
  • Важна максимальная длительность эффекта
  • Нужен "отполированный" вид.

ВВ-крем - ваш выбор, если:

  • Необходим легкий ежедневный макияж
  • Нужен одновременно уход и тонирование
  • Важна натуральность в мэйкапе
  • Кожа сухая или нормальная.

Выбирайте СС-крем, если:

  • Необходимо выровнять покраснения или пигментацию
  • Желаете дополнительного сияния для кожи
  • Ищете базу под макияж
  • Имеете жирную или комбинированную кожу.

DD-крем для вас, если:

  • Возраст 30+
  • Живете в мегаполисе
  • Необходима комплексная защита от внешних факторов
  • Антивозрастные свойства в приоритете.

Читайте также:

Что такое макияж?

Макияж - это моделирование, подправка (корректировка) формы и цвета лица. С помощью декоративных препаратов ставится цель подчеркнуть привлекательные черты лица. Самое важное - уметь использовать эти препараты. Хороший макияж должен быть нежным и подчеркивать всю тонкость самого макияжа; он должен быть естественным, почти незаметным. При правильном нанесении и своевременном устранении он не нарушает привычных процессов в коже. Днем он выполняет роль тонкого слоя, эффективно защищающего кожу от неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды. В декоративных препаратах, производимых современной косметической индустрией, содержится огромное количество полезных для кожи ингредиентов, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

косметика макияж интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Судьба Запорожской АЭС: в Politico сказали, на чем настаивает Россия

Судьба Запорожской АЭС: в Politico сказали, на чем настаивает Россия

12:05Война
Альтернативы нет: специалист объяснил, почему ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 невозможно заменить

Альтернативы нет: специалист объяснил, почему ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 невозможно заменить

10:28Украина
"Каждый удар может стать разрушительным": Зеленский назвал главные мишени России

"Каждый удар может стать разрушительным": Зеленский назвал главные мишени России

10:25Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украинец нашел на помойке настоящее сокровище и безумно разбогател: что там было

Украинец нашел на помойке настоящее сокровище и безумно разбогател: что там было

Сын Шэрон Стоун обручился с 22-летней украинкой: что известно о романе

Сын Шэрон Стоун обручился с 22-летней украинкой: что известно о романе

Горилка и водка — не одно и то же: в чем принципиальная разница

Горилка и водка — не одно и то же: в чем принципиальная разница

Карта Deep State онлайн за 25 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 января: что происходит на фронте (обновляется)

Сейчас тяжело, но потом роскошь: каким знакам зодиака уготован денежный прорыв

Сейчас тяжело, но потом роскошь: каким знакам зодиака уготован денежный прорыв

Последние новости

12:14

"Стала ангелом-хранителем": Сеитаблаев назвал актрису, заменившую ему мать

12:05

Судьба Запорожской АЭС: в Politico сказали, на чем настаивает Россия

12:04

РФ не прекращает уничтожать энергетику Украины: в ISW раскрыли главную цель врага

12:01

Китайский гороскоп на завтра 26 января: Драконам - гармония, Змеям - завал

11:44

Любовный гороскоп на неделю с 26 января по 1 февраля

Путину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина КремляПутину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина Кремля
11:27

Тональный крем, BB, CC, DD-крем: в чем разница и как не ошибиться с выбором

11:20

"Жинка у меня": жених Леси Никитюк сделал трогательное признание

11:09

Евро может показать характер: украинцев предупредили о скачках стоимости валюты

11:05

Действительно ли русский язык ближе всего: какой язык на самом деле родственен украинскому

Реклама
10:39

"Имеет два названия": немецкий барон 300 лет назад раскрыл правду об УкраинеВидео

10:28

Альтернативы нет: специалист объяснил, почему ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 невозможно заменить

10:25

"Каждый удар может стать разрушительным": Зеленский назвал главные мишени РоссииВидео

10:17

Елена Кравец рассказала о новой влюбленности — детали

10:17

Гороскоп Таро на неделю с 26 января по 1 февраля: Ракам - озарение, Львам - действовать

09:48

Галкин жестко прошелся по РФ: защищал украинцев

09:44

Россияне атаковали дронами Харьков: в жилом секторе произошел пожарФото

09:37

Гороскоп Таро на завтра 26 января: Скорпионам - возрождение от боли, Льву - смелость

09:11

Гороскоп на неделю с 26 января по 1 февраля: Козерогам - ответственность, Девам - пауза

08:59

Россию трясло от взрывов: сразу несколько городов остались без света, деталиВидео

08:59

Зима сдает позиции: синоптик рассказал, когда на Житомирщине прекратятся сильные морозы

Реклама
08:16

Почему Колобка "съели": историки дали неожиданное объяснение

08:12

Карта Deep State онлайн за 25 января: что происходит на фронте (обновляется)

07:58

В США говорят о прорыве в переговорах и возможной встрече Зеленского и Путина

05:55

Жизнь с мамой после 30: психологи назвали истинную цену "экономии"

05:45

Один знак зодиака ждет очень мощное событие: гороскоп на февраль 2026

05:16

Соленые Рафаэлло, которые удивят всех: рецепт шикарной закуски за 5 минут

04:47

Жизнь страшнее кино: 8 фильмов, основанных на реальных событиях

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика-геймера за 71 секунду

03:23

Самый популярный фрукт становится роскошью: дефицит поднял цены до уровня экзотики

02:35

Климат против человека: ученые установили, что быстро ускоряет старение

24 января, суббота
23:11

Люди, родившиеся в эти месяцы, становятся сильнее с возрастом – кто они

23:00

Отключения 25 января: украинцев предупредили об ограничениях электроэнергии

22:31

Сын Шэрон Стоун обручился с 22-летней украинкой: что известно о романе

21:32

Есть продвижение в важном вопросе: СМИ о ключевых деталях переговоров в Абу-Даби

21:21

"Город освобожден": Тимочко рассказал о зачистке Купянска от оккупантов

20:45

Украинец нашел на помойке настоящее сокровище и безумно разбогател: что там былоВидео

20:31

Света не будет до 7 часов: графики отключений для Львова и области на 25 января

20:29

Без тепла, воды и электричества: Кличко назвал самый проблемный район Киева

20:28

Самойлова заберет все у путиниста-подкаблучника Джигана: лишится всего

19:58

Лайза Миннелли выпустила первую песню за 13 лет: для этого использовался ИИ

Реклама
19:43

Может "склеить ласты": неожиданный прогноз о том, сколько осталось КадыровуВидео

19:29

Украина поговорила с глазу на глаз с РФ: появились детали и дата новых переговоров

19:10

Никакой сделки Трампа нетмнение

19:05

Сейчас тяжело, но потом роскошь: каким знакам зодиака уготован денежный прорыв

18:49

Украина имеет только один выбор: либо умереть, либо уничтожить РФ – нардеп

18:47

Не только Киев и Харьков: какой город трижды становился столицей УкраиныВидео

18:24

Одна скрытая функция меняет все: многие используют неправильно палочки для еды

17:55

Голливуд готовится к свадьбе года: СМИ назвали имена влюбленных

17:31

РФ планирует серийное производство Орешника: в разведке узнали планы Кремля

17:31

Настоящий День Независимости Украины — не 24 августа: историк удивил открытиемВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять