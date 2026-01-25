Тональный крем, BB, CC, DD-крем: в чем разница и как не ошибиться с выбором

Главред расскажет, чем тональный крем отличается от ВВ и СС, и почему в магазинах появилось так много "новых" буков.

Тональный крем, BB, CC, DD что это и как выбрать / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Полки магазинов косметики заполнены разнообразными средствами с непонятными аббревиатурами. Что выбрать? Классический тональный крем или модный ВВ-крем? СС или даже DD?

Главред поможет разобраться в нюансах каждого продукта и найти идеальный вариант для вашей кожи.

Тональный крем - традиционный подход к макияжу

Начнем с самого известного продукта. Тональный крем уже много лет является классическим выбором для создания идеальной основы для макияжа. Его главная цель - ровный том и маскировка недостатков кожи.

Тональные средства имеют три категории покрытия: легкую, среднюю и плотную. Для жирной кожи идеальным будет плотный тон с матовым финишем для контроля блеска, а для сухой лучше подойдет формула с легким покрытием и увлажняющими элементами.

Ключевые особенности тонального крема:

Плотная текстура с высокой концентрацией пигмента

Разные уровни покрытия - от прозрачного до полного

Главный акцент на декоративном эффекте

Широкая палитра оттенков

Высокая стойкость.

Тональный крем, BB, CC, DD что это и как выбрать / фото: pexels.com

ВВ-крем: гибрид ухода и макияжа

ВВ означает beauty balm - бальзам красоты, или blemish balm - бальзам от несовершенств. Если тональный крем ставит на первое место эстетику, то лучшие ВВ-кремы в первую очередь направлены на уход за кожей и обеспечение легкого покрытия.

Что умеет ВВ-крем:

Увлажнят и питает кожу

Имеет SPF-эффект - защиту от солнца

Скрывает мелкие несовершенства

Имеет легкую консистенцию

Адаптируется к естественному тону лица.

Визажист Хосе Карелла в интервью для Today отмечает: ВВ-крем идеален для сухой кожи из-за его увлажняющих свойств - по сути это тонированный увлажнитель с преимуществом в виде ухода за кожей и, как правило, защиты от солнца.

ВВ-кремы обычно обеспечивают среднее и легкое тонирование, подходят для людей с нормальной или сухой кожей и тем, кто предпочитает естественность в макияже.

Тональный крем, BB, CC, DD что это и как выбрать / фото: pexels.com

СС-крем - мастер цветокоррекции

СС расшифровывается, как color correcting или complexion corretcing - коррекция тона или цвета лица. Как объясняет визажист Хелен Дагдаг для WhoWhatWear, СС-кремы предназначены для выравнивания тона кожи, и обычно обеспечивают более плотное покрытие, чем ВВ или другой тонированный увлажнитель, с естественным или матовым финишем.

Преимущества СС-крема:

Еще более легкая, чем у ВВ, текстура

Нейтрализация покраснений и пигментации

Имеет светоотражающие для дополнительного сияния

Лучше подходит для жирной кожи.

Консистенция СС-кремов по текстуре обычно легче и воздушней ВВ, и предлагает более светлое покрытие. Такой крем подходит для маскировки темных пятен и покраснений, а также для осветления зрелой или жирной кожи. Подходит для всех типов кожи, склонных к неровностям тона.

Тональный крем, BB, CC, DD что это и как выбрать / фото: pexels.com

DD-крем - ежедневная защита

DD-крем - самый юный представитель этого семейства. Аббревиатура означает daily defense (ежедневный уход) или dynamic do-all (динамичная многофункциональность).

Главные функции DD-крема:

Выраженный антивозрастной эффект

Высокий уровень антиоксидантов

Максимальная защита от негативных внешних факторов

Восстановление защитных барьеров кожи

Повышенный уровень SPF.

Согласно экспертам 40PlusStyle, DD-крем имеет такую же текстуру, как и ВВ, но предлагает большую защиту от солнца, барьер от потери влаги, и имеет частички для коррекции тона из CC. DD-крем больше подходит для зрелой и сухой кожи.

Тональный крем, BB, CC, DD что это и как выбрать / фото: pexels.com

Тональный крем, ВВ, СС и DD-крем - сравнительная характеристика

Тональный крем, BB, CC, DD что это и как выбрать / Инфографика: Главред

Как выбрать свой идеальный вариант?

Тональный крем подходит вам, если:

Необходимо плотное покрытие для вечернего макияжа

Есть заметные несовершенства, которые нужно скрыть

Важна максимальная длительность эффекта

Нужен "отполированный" вид.

ВВ-крем - ваш выбор, если:

Необходим легкий ежедневный макияж

Нужен одновременно уход и тонирование

Важна натуральность в мэйкапе

Кожа сухая или нормальная.

Выбирайте СС-крем, если:

Необходимо выровнять покраснения или пигментацию

Желаете дополнительного сияния для кожи

Ищете базу под макияж

Имеете жирную или комбинированную кожу.

DD-крем для вас, если:

Возраст 30+

Живете в мегаполисе

Необходима комплексная защита от внешних факторов

Антивозрастные свойства в приоритете.

