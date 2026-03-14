Горе в команде Ротару: умер близкий человек

В команде украинской артистки и сестры популярной в Украине певицы Софии Ротару Аурики, случилось горе.
На странице фан-сообщества певицы в Facebook сообщается, что не стало ее директора Игоря Лахина в возрасте 43 лет.
Кроме того, о потере сообщила и директор ивент-агентства Ирина Коваленко в Facebook.
"Игорек Лахин… ты уже не с нама. Я вчера пришла к тебе в больницу и еще даже вчера надеялась, что произойдет чудо. Многие твои друзья тоже боролись за твою жизнь! У меня телефон красный от звонков и вопросов. Поверь, мы сделали все, что могли, но к сожалению, болезнь оказалась сильнее и победила. К сожалению, ты уже на небесах. Это тяжело принять. Ты еще такой молодой….Но ты останешься в наших воспоминаниях, как талантливый, харизматичный человек. Легких тебе облаков", - написала она.
О болезни молодого мужчины стало известно несколько месяцев назад. Тогда же Ирина Коваленко организовывала сбор для поддержания мужчины.
Сама артистка Аурика Ротару пока не прокомментировала смерть своего директора.
О персоне: Аурика Ротару
Аурика Ротру – украинская певица, народная артистка Украины, младшая сестра Софии Ротару.
Певческую деятельность начала в Черновицкой филармонии, где исполняла соло вместе с сестрой Лидией в ансамбле "Черемош", гастролировала по всей Украине.
Продолжила творческую деятельность в винницкой, затем в крымской филармонии. Гастролировала со своей сестрой Софией Ротару. Участвовала в фестивалях: "Крымские звезды" (Ялта), "Киевская весна" (Киев), "Белые ночи" (Петербург), "Ширше круг", "Песня года" (Москва, Киев).
