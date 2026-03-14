Настоящая 'экзотика' СССР: какой самый странный продукт можно было купить в магазинах

Его продавали рядом с рыбой, хотя формально это было "красное" мясо

Дефицит в СССР

Как китовое мясо попало в магазины во времена СССР

Почему советский эксперимент провалился

В разгар хронического дефицита мяса советская власть искала любые способы наполнить пустые прилавки. Одним из самых экзотических решений, появившихся в магазинах в 1960–1970-х годах, стало мясо китов.

Продукт, который сегодня кажется почти фантастическим, тогда подавался как "рациональная альтернатива" говядине. Об этом пишет Oboz.ua.

В середине 1960-х СССР развернул один из крупнейших китобойных промыслов в мире. Пять флотилий работали от Северного Ледовитого океана до Антарктики. Каждая экспедиция включала большое судно-переработчик и десятки кораблей-охотников, а с 1970-х к поиску китов привлекали даже вертолеты. Ежегодно улов исчислялся тысячами особей.

Китовое мясо поступало в торговую сеть в различных форматах: замороженные бруски в рыбных отделах, консервы с прямолинейной этикеткой "мясо кита", а также колбасы, где китовое мясо становилось "секретным ингредиентом". С экономической точки зрения это выглядело выгодно: продукт был дешевым, питательным и должен был снять напряжение из-за нехватки традиционного мяса.

Но на практике эксперимент оказался провальным. Вкус и запах кита сильно различались в зависимости от вида животного, а информацию о происхождении сырья на упаковках не указывали. Покупатели фактически играли в лотерею: иногда мясо было приемлемым, но часто имело резкий рыбный запах, который не исчезал даже после длительного приготовления. Особенно дурную славу приобрела колбаса с китовым мясом.

Параллельно нарастали экологические последствия. Масштабный вылов привел к стремительному сокращению популяций китов, и уже в конце 1970-х поставки китатины резко упали — просто из-за нехватки сырья. Инвестиции в флотилии и перерабатывающие заводы оказались малоэффективными, а главная цель — преодоление дефицита — так и не была достигнута.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

