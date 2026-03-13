Как быстро и легко очистить фритюрницу от жира: простой способ за 15 минут

Фритюрница давно стала популярным кухонным прибором: она позволяет быстро готовить блюда и при этом требует минимального количества масла. Однако со временем на дне корзины и на решетке начинают скапливаться жир, крошки и пригоревшие остатки пищи. Об этом пишет Nlc.
Бразильский инженер-химик Диего Фернандес предлагает простой и щадящий способ очистки, для которого не понадобятся агрессивные чистящие средства. Основные компоненты - обычная пищевая сода и очень горячая вода.
Почему эффективна пищевая сода
Пищевая сода, или гидрокарбонат натрия, обладает слабощелочными свойствами. Благодаря этому она эффективно размягчает жир и липкие загрязнения.
Когда сода вступает в контакт с очень горячей водой, начинается характерная реакция с образованием пены. Это шипение вместе с высокой температурой помогает растворять жир и размягчать загрязнения, которые застряли в отверстиях решетки и других труднодоступных местах.
Дополнительное преимущество метода - отсутствие необходимости интенсивно тереть поверхность. Это снижает риск повреждения антипригарного покрытия фритюрницы.
Как правильно очистить фритюрницу
Метод особенно хорошо подходит для очистки корзины и решетки.
- Насыпьте на дно корзины 1-2 столовые ложки пищевой соды, распределив её по поверхности.
- Решетку оставьте на месте, так раствор будет одновременно очищать обе детали.
- Аккуратно залейте соду почти кипящей водой так, чтобы она покрыла загрязненные участки.
- Реакция начнется практически сразу: появится пена и легкое шипение.
- Оставьте раствор примерно на 15 минут.
Со временем вода может стать мутной и изменить цвет - это означает, что жир и налет начали растворяться. После этого слейте воду и промойте корзину и решетку. Если отдельные пятна останутся, их легко удалить мягкой губкой.
Больше новостей:
- 6 вещей, которые превращают двор в магнит для ос - как избавиться от насекомых
- Вернуть мягкость полотенца можно с помощью простого трюка: что следует бросить в машинку
- Самая грязная вещь в доме: хитрый трюк, как быстро отмыть один предмет на кухне
