Как быстро и легко очистить фритюрницу от жира: простой способ за 15 минут

Бразильский инженер-химик Диего Фернандес предлагает простой и щадящий способ очистки, для которого не понадобятся агрессивные чистящие средства.

Как быстро и легко очистить фритюрницу от жира

Вы узнаете:

Почему эффективна пищевая сода

Как правильно очистить фритюрницу

Фритюрница давно стала популярным кухонным прибором: она позволяет быстро готовить блюда и при этом требует минимального количества масла. Однако со временем на дне корзины и на решетке начинают скапливаться жир, крошки и пригоревшие остатки пищи. Об этом пишет Nlc.

Бразильский инженер-химик Диего Фернандес предлагает простой и щадящий способ очистки, для которого не понадобятся агрессивные чистящие средства. Основные компоненты - обычная пищевая сода и очень горячая вода.

Почему эффективна пищевая сода

Пищевая сода, или гидрокарбонат натрия, обладает слабощелочными свойствами. Благодаря этому она эффективно размягчает жир и липкие загрязнения.

Когда сода вступает в контакт с очень горячей водой, начинается характерная реакция с образованием пены. Это шипение вместе с высокой температурой помогает растворять жир и размягчать загрязнения, которые застряли в отверстиях решетки и других труднодоступных местах.

Дополнительное преимущество метода - отсутствие необходимости интенсивно тереть поверхность. Это снижает риск повреждения антипригарного покрытия фритюрницы.

Как правильно очистить фритюрницу

Метод особенно хорошо подходит для очистки корзины и решетки.

Насыпьте на дно корзины 1-2 столовые ложки пищевой соды, распределив её по поверхности.

Решетку оставьте на месте, так раствор будет одновременно очищать обе детали.

Аккуратно залейте соду почти кипящей водой так, чтобы она покрыла загрязненные участки.

Реакция начнется практически сразу: появится пена и легкое шипение.

Оставьте раствор примерно на 15 минут.

Со временем вода может стать мутной и изменить цвет - это означает, что жир и налет начали растворяться. После этого слейте воду и промойте корзину и решетку. Если отдельные пятна останутся, их легко удалить мягкой губкой.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

