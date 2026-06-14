Что такое "морва": какое популярное дерево и его ягоды так называют в Украине

Так называют как само дерево, так и его сочные плоды белого, розового, красного или темно-фиолетового цвета.

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Забытое слово "морва" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, magnific

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Что такое "морва"

Где распространено это слово и откуда оно происходит

В начале лета в украинских дворах снова созревают темные и белые грозди шелковицы — ягоды, которые для многих давно стали вкусом детства. Именно в этот период все чаще звучит и другое название этого растения — "морва", которое сохранилось в народной традиции и бытует в отдельных регионах страны.

Где употребляют слово "морва" и что оно означает

"Морвой" в Украине называют то же дерево, что и шелковицу, а также его плоды — от белого и розового до насыщенно-фиолетового цвета. Название имеет древние славянские корни и встречается в фольклоре, художественных текстах и старых словарях, пишет "24 Канал".

Чаще всего его можно услышать в Галичине, Буковине и Закарпатье, хотя оно понятно и жителям других областей. Впрочем, в современной литературной норме преобладает форма "шовковица".

Почему шелковица так популярна

Ягоды шелковицы ценят за сладкий вкус и высокое содержание витаминов и природных сахаров. Их едят свежими, добавляют в выпечку, варят варенье, джемы, компоты и соки. Дерево же известно еще и тем, что его листья являются основным кормом для шелкопрядов — именно из их коконов получают натуральный шелк, что и дало растению его наиболее распространенное название.

Где растет шелковица в Украине

Растение хорошо переносит жару и засуху, поэтому его часто высаживают в южных и центральных регионах. В то же время шелковица прекрасно приживается почти на всей территории страны — от степей до предгорий Карпат.

Почему два названия — это норма

И "морва", и "шовковица" являются правильными украинскими словами. Разница лишь в распространенности и региональных традициях. А языковое разнообразие, которое они демонстрируют, лишь подчеркивает богатство украинской лексики и живую историю народных названий.

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Об источнике: 24 канал 24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. 24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

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