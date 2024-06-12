Вкусно и полезно: что можно приготовить из шелковицы - советы на любой вкус

Летом почти все любят полакомиться спелой шелковицей, но не все знают, что из нее можно приготовить много вкусных блюд.

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Что можно приготовить из шелковицы / коллаж: Главред, фото: pixabay

Ягоды шелковицы не только вкусные, но и полезные. Срок их хранения недолгий, поэтому шелковицу нужно есть или сразу, или как-то приготовить, чтобы можно было дольше хранить. Однако многие хозяйки в такой ситуации не всегда знают, как использовать ягоды шелковицы, поэтому мы собрали для вас несколько советов.

Что можно приготовить из плодов шелковицы

Поскольку вкусы у всех людей разные, то и рецептов блюд из шелковицы есть много. Вот несколько вариантов, которые могут вам понравиться:

компот из шелковицы;

варенье из шелковицы;

заготовка шелковицы с сахаром на зиму;

вареники из шелковицы;

шелковично-молочный напиток;

мармелад из шелковицы.

Рецепт шелковично-молочного напитка

Требуется: 1 стакан шелковицы, 3 стакана молока, 0,5 стакана сахара. Спелые плоды нужно промыть, очистить от плодоножек и протереть через сито. Пюре соединить с кипяченым охлажденным молоком, сахаром и взбить венчиком.

Рецепт мармелада из шелковицы

Требуется: 1 килограмм шелковицы, 0,5 килограмма сахара. Промытую и очищенную от плодоножек шелковицу протереть через густое сито, в котором должны остаться только семена. В полученное пюре и сок всыпать сахарный песок, варить на сильном огне до готовности, постоянно помешивая. Когда мармелад загустеет, его выкладывают в стеклянные баночки, накрывают пергаментной бумагой и завязывают.

Рецепт варенья из шелковицы

Требуется: 2,2 килограмма шелковицы, 1,5 килограмма сахара, 1 лимон. Промываем шелковицу, засыпаем ее сахаром и оставляем на 2 часа, чтобы она пустила сок. После этого, ставим ягоды на огонь, чтобы они закипели и провариваем 10 минут. Когда время вышло, выключаем и даем остыть. Такую процедуру необходимо сделать 3 раза. Важно: на 2-м этапе варки нужно добавить порезанный лимон и его цедру. В последний раз нужно довести варенье до кипения и залить в стерильные банки.

Смотрите видео, как приготовить варенье из шелковицы:

Почему нельзя есть много шелковицы

Стоит заметить, что чрезмерное употребление шелковицы может вызвать аллергическую реакцию. Также шелковицу лучше не употреблять гипотоникам, потому что она снижает артериальное давление. В случае диабета ее плоды тоже лучше не употреблять, так как содержание сахара в этой ягоде довольно значительное.

Полезные свойства шелковицы

Плоды шелковицы содержат большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов, способствующих общему поддержанию здоровья и иммунной системы.

Диетические волокна плодов помогают регулировать пищеварение и улучшают работу кишечника.

Масло из семян шелковицы может помогать уменьшить потерю влаги кожей и улучшить ее текстуру, поэтому часто является ингредиентом косметических средств для увлажнения и успокоения кожи.

Также ягоды шелковицы способны тонизировать организм, помогая сохранять энергию и чувствовать себя лучше.

Что такое шелковица? Шелковица, тутовое дерево, морва (Morus) - род растений семейства шелковицевых; деревья или кусты. Известно более 10 видов, распространенных в умеренной и субтропической зонах, в диком состоянии и в культуре. В Украине наибольшее значение имеют Шелковица черная и Шелковица белая. Листьями шелковицы выкармливают гусениц шелковичного шелкопряда, пишет Википедия. В Украине издавна выращивали эту культуру на приусадебных земельных участках. В плодах содержится до 20% легкоусвояемых сахаров, органические кислоты, витамины, минеральные соли. Кроме употребления в свежем виде, плоды используют для приготовления варенья, компотов, сока, других видов переработки.

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