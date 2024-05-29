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Почему нельзя есть шелковицу: врачи дали ответ

Алёна Воронина
29 мая 2024, 16:26
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Шелковица является очень полезной ягодой, однако в определенных случаях употреблять ее не стоит.
Шелкопряд
Кому нельзя есть шелковицу/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Шелковица является не только вкусной, но и очень полезной ягодой, лакомиться которой любят очень многие люди. В таких ягодах содержится очень много полезных веществ, но есть случаи, когда нельзя есть шелковицу, чтобы не навредить своему организму.

Как отмечает бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, такой продукт, в частности, очень хорошо влияет на сосуды.

"Черная и красная шелковица богаты полифенолами. Они нужны для здоровья сосудов. Уменьшает вероятность атеросклероза. Шелковица защищает нейроны от ишемического стресса", - цитирует слова Супрун телеканал "Сейчас".

Стакан шелковицы ежедневно - это отличная поддержка иммунной системы и микрофлоры, отмечает диетолог Лариса Бойченко.

Фитотерапевт Виктория Зубицкая отмечает, что такая ягода является настоящей витаминной бомбой.

"Если вы будете употреблять по одному стакану ягод шелковицы, уменьшатся боли в области сердца, уменьшится одышка. В ней большое содержание железа, поэтому ее также используют при анемиях. Также в ней есть фосфор и селен - антидепрессанты", - цитируют слова фитотерапевта в сюжете "Ранок з Україною".

Смотрите видео о пользе шелковицы и о том, что можно приготовить из нее:

Почему нельзя есть шелковицу

Но есть одна причина, почему нельзя есть шелковицу. В частности, по словам диетолога Ларисы Бойченко, не стоит есть такие ягоды, если они растут у дороги. Дело в том, что эти ягоды очень быстро впитывают в себя вредные вещества. Поэтому деревья возле дорог лучше обходить стороной.

"Это способствует очень быстрому развитию различной патогенной микрофлоры, оседанию пыли, тяжелых металлов", - отметила врач.

Канцерогены могут накапливаться в организме. Поэтому стоит есть ту шелковицу, в происхождении которой вы уверены.

Кому нельзя есть шелковицу

Также есть случаи, когда шелковицу нельзя употреблять из-за проблем со здоровьем. Так, противопоказанием к употреблению таких ягод является гипертония - людям с таким недугом стоит с осторожностью употреблять такой продукт, особенно в жаркую погоду, ведь из-за этого может повыситься давление.

Еще одно противопоказание - сахарный диабет, ведь шелковица содержит в своем составе около 20% сахара.

Наличие аллергии и индивидуальной непереносимости тоже является противопоказанием.

Также не стоит употреблять сок из шелковицы вместе с другими соками, ведь это может вызвать брожение.

Кроме этого, не стоит есть незрелые ягоды шелковицы - это может привести к возникновению тошноты и судорог, а иногда даже может иметь галлюциногенный эффект.

Что такое шелковица?

Шелковица, тутовое дерево, морва (Morus) – род растений семейства шелковичных; деревья или кустарники. Известно более 10 видов, распространенных в умеренной и субтропической зонах, в диком состоянии и культуре. В Украине наибольшее значение имеют Шелковица черная и Шелковица белая. Листьями шелковицы выкармливают гусеницу шелковичного шелкопряда, пишет Википедия.

В Украине давно выращивали эту культуру на приусадебных земельных участках. В плодах содержится до 20% легкоусвояемых сахаров, органические кислоты, витамины, минеральные соли. Помимо употребления в свежем виде, плоды используют для приготовления варенья, компотов, сока, других видов переработки.

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