Что такое "бешкет": почему мы часто делаем ошибку в этом слове

Довольно часто в этом слове неправильно ставят ударение - нужно запомнить одно правило.

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Что такое "бешкет"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Нередко можно услышать такие слова, как "бешкетник" и "бешкетний", но слово "бешкет" употребляется значительно реже. И это одна из причин, почему в двух первых словах мы не так часто делаем ошибки при ударении, а вот в последнем - довольно часто.

Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, что означает слово "бешкет" и какое у него правильное ударение.

"У нас нет сомнений относительно того, на какой слог падает ударение в словах "бешкЕтний" и "бешкЕтник", но есть вопросы к слову "бешкет". Грубый и неприличный поступок называется "бЕшкет", хотя часто можно слышать, как говорят "бешкЕт". Запомните: ударение в этом слове падает на первый слог - мы говорим "бЕшкет", потому что так правильно", - отметила Багний. видео дня

Смотрите видео, что такое "бешкет":

В Толковом словаре украинского языка подается такое объяснение слова "бешкет": "1. Грубый, неприличный поступок, ссора, потасовка; бесчинство, буча. 2. большой позор, стыд; бесчестие".

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний объяснила, как правильно говорить - кофе "варят" или "заваривают". Часто можно услышать, что методы приготовления этого напитка называют неправильно.

Также ранее Ольга Багний объяснила, почему нельзя говорить "творог". Стоит избегать такого слова. В украинском языке для обозначения этого продукта есть другое известное всем слово.

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