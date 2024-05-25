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Почему нельзя говорить "творог": украинцам назвали самую распространенную ошибку

Алёна Воронина
25 мая 2024, 11:20
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Стоит избегать такого слова. В украинском языке для обозначения этого продукта есть другое известное всем слово.
Ольга Багний, украинский язык
Почему нельзя говорить "творог"/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Нередко в разговоре с родными и друзьями можно услышать слово "творог" для обозначения одного из кисломолочных продуктов. Как давно вы от кого-то слышали или говорили сами: "Потрібно зайти у магазин, щоб придбати творог" или "Це чудовий рецепт страви із творогу".

На самом деле использовать такое слово неправильно, ведь в украинском языке для обозначения этого продукта используется совсем другое известное всем слово. Об этом рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Друзья, запомните. То что россияне называют "творог", мы называем "сир", просто "сир". А то, что россияне называют "сир", мы называем "твердий сир". Всё четко, всё понятно, и так правильно на украинском", - объяснила Багний.

видео дня

Смотрите видео с объяснением, почему нельзя говорить "творог":

Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, как сказать на украинском "будь он неладен". Фразу "будь він не ладний" не стоит использовать, ведь она является калькой с русского. А в украинском языке есть благозвучное соответствие.

Также ранее Ольга Багний рассказала, как правильно говорить - "Хто крайній?" или "Хто останній?". На самом деле только один из этих двух вариантов является правильным.

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