Как сказать на украинском "будь он неладен": какую ошибку мы часто делаем

Фразу "будь він неладний" не стоит использовать, ведь она является калькой из русского. А в украинском языке есть благозвучное соответствие.

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Как сказать на украинском "будь он неладен"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Когда кому-то в сердцах хочется выразить какие-то негативные эмоции в чью-то сторону, нередко можно услышать выражение "будь він не ладний". Однако на самом деле использовать такую фразу в украинском языке неправильно.

Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, почему не стоит употреблять такое словосочетание в речи и как его нужно заменить.

Она отметила, что такая фраза является калькой с русского. А в украинском языке правильно говорить "хай йому грець".

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"Когда кто-то сделал что-то такое, что нам не нравится по разным причинам, мы можем в сердцах сказать "будь він не ладний". Можем, но лучше не надо, потому что "будь він не ладний" - это калька с русского. Мы говорим "хай йому грець". Вот так правильно на украинском", - объяснила Ольга Багний.

Смотрите видео с объяснением, как сказать на украинском "будь он неладен":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, как правильно говорить - "Хто крайній?" или "Хто останній?". На самом деле только один из этих двух вариантов является правильным.

Также ранее Ольга Багний рассказала, почему говорить "зіниця ока" неправильно. Все знают это выражение благодаря известному фразеологизму, но на самом деле употреблять такое словосочетание некорректно.

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