Кошка кусается и царапается не просто так: появилось неожиданное объяснение

Агрессия кота не всегда означает дурной характер. Эксперт объяснила, что на самом деле стоит за укусами, царапинами и странным поведением животного.

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Почему кошка кусается и царапается — почему кошка проявляет агрессию / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Почему кошка кусается

Почему кот царапается

Почему кот нападает

Многие владельцы кошек считают, что укусы, царапины или внезапные нападения являются признаком плохого характера домашнего питомца. Однако специалисты по поведению животных отмечают, что такое поведение часто имеет совсем другие причины. Оно может быть способом общения, сигналом о стрессе или реакцией на неудовлетворенные потребности. Сертифицированный специалист по тренингу эмоций и поведения животных проекта "Wild At Heart Cats" Шанни в видео на YouTube объяснила, почему кошек не стоит называть злыми и что на самом деле стоит за их поведением.

Главред выяснил, почему кот становится агрессивным.

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Почему кошка кусается и царапается

По мнению эксперта, люди часто неправильно трактуют поведение кошек и наделяют его человеческими чертами.

"Называть кошек злобными — это все равно, что называть львов злобными за то, что они охотятся на газелей. Они злобные или просто обладают врожденными природными инстинктами?", — отметила Шанни.

Специалист подчеркивает, что многие действия, которые хозяева воспринимают как агрессию, на самом деле являются естественным поведением животного.

Почему кошки проявляют агрессию

По словам специалистки, в большинстве случаев кот не пытается навредить человеку намеренно. Его поведение часто является реакцией на внутренний дискомфорт или стресс.

"В большинстве случаев, когда кошки кусают, нападают, царапают, прячутся или плохо себя ведут, они на самом деле просто боятся, находятся в стрессовом состоянии, разочарованы или просто пытаются сообщить, что их потребности не удовлетворяются", — подчеркнула специалист.

Именно поэтому владельцам стоит обращать внимание не только на само поведение животного, но и на причины, которые могли его спровоцировать.

Что пытается сказать кот своим поведением

Эксперт убеждена, что кошки постоянно общаются с людьми через свои действия. Именно поведение является для них основным способом выразить эмоции и потребности.

"Поэтому вместо того, чтобы спрашивать: "Почему мой кот злится на меня?", спросите: "Что мой кот пытается мне сказать?"", — посоветовала Шанни.

Она также напомнила, что для кошек такая форма общения является жизненно необходимой.

Смотрите видео о том, почему кот царапается:

Как условия жизни влияют на поведение кота

Специалистка обратила внимание на то, что люди контролируют почти все аспекты жизни домашних животных.

"Мы контролируем их питание, территорию, социальные взаимодействия, обращение с ними, распорядок дня, окружение. Нужно помнить, что баланс сил всегда будет в пользу человека", — пояснила специалистка.

Поэтому владельцам стоит внимательнее относиться к потребностям своих питомцев и не спешить с наказаниями.

"Поэтому, если ваш кот испытывает трудности, я просто призываю вас: не спешите обвинять или наказывать. Посмотрите на их окружение и выясните, чего не хватает", — подчеркнула эксперт.

Что нужно коту для комфортной жизни

По словам Шанни, важно оценить, есть ли у животного все необходимое для комфортного существования. Речь идет не только о еде, но и об ощущении безопасности, возможности уединения и достаточном количестве активностей.

"Обеспечиваете ли вы им достаточно развлечений и времени для игр? Кормите ли вы их достаточно? Кормите ли вы их достаточно часто? Чувствуют ли они себя в безопасности? Есть ли у них достаточно укрытий? Есть ли у них достаточно высоких поверхностей? Есть ли у них предсказуемый распорядок дня?", — перечислила специалистка.

Сколько раз в день нужно кормить кошек / Инфографика: Главред

Почему нельзя считать кошек плохими

Эксперт убеждена, что у кошек есть свои эмоции, потребности и границы, которые люди должны уважать.

"Кошки не плохие. У кошек есть потребности, у них есть инстинкты, у них есть эмоции, и у них есть границы", — подчеркнула Шанни.

По ее мнению, проблема часто заключается не в поведении животного, а в завышенных ожиданиях человека. Подводя итог, специалистка призвала владельцев внимательнее относиться к сигналам, которые подают их домашние питомцы.

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Об источнике: Wild at Heart Cats Wild at Heart Cats — это образовательно-консультационный проект, посвященный поведению кошек и улучшению отношений между людьми и их домашними питомцами. Основательница бренда — сертифицированный специалист по поведению кошек, которая через свой сайт wildatheartcats.com и социальные сети, в частности Instagram @wildatheartcats, обучает владельцев кошек понимать естественные потребности животных и поддерживать их "дикий" инстинкт в домашней среде. Миссия проекта заключается в том, чтобы помочь кошкам жить более полноценной жизнью, используя современные знания по этологии, психологии и ветеринарной поведенческой науке. На платформе публикуются советы, обучающие видео, рекомендации по питанию, играм, адаптации и решению поведенческих проблем. Также предлагаются индивидуальные консультации и обучающие программы для владельцев кошек. Стиль проекта сочетает научный подход с дружелюбным изложением, а основная аудитория — люди, стремящиеся к более глубокому пониманию своих кошек и гармоничной совместной жизни с ними.

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