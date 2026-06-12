Почему кошкам нельзя давать рыбу: ветеринары бьют тревогу

Рыба в рационе кошки может быть опасной. Эксперты предупредили о рисках дефицита тиамина, накопления тяжелых металлов и гипертиреоза.

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Почему кошкам нельзя давать рыбу — рыба в рационе кошки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Почему кошкам нельзя давать рыбу

Чем кормить кота

Можно ли кошкам сырую рыбу

Многие владельцы кошек убеждены, что рыба является одним из лучших продуктов для домашних питомцев. Однако ветеринарные специалисты предупреждают, что регулярное употребление рыбы может представлять серьезную опасность для здоровья животного. Зооэксперт проекта Cats в видео на YouTube советует не делать рыбу основой кошачьего рациона и отдавать предпочтение разнообразным источникам белка.

Главред выяснил, можно ли кошкам рыбу.

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Почему рыба не должна быть основой рациона кошки

По ее словам, рыба не обеспечивает кошку всеми необходимыми питательными веществами в оптимальном соотношении. Кроме того, ее чрезмерное потребление может привести к ряду проблем со здоровьем.

Смотрите видео о том, как часто кошкам можно давать рыбу:

Чем опасна сырая рыба для кошек

Одной из самых больших угроз является влияние сырой рыбы на уровень важных витаминов в организме животного.

"Сама по себе сырая рыба истощает запасы витамина В1 у вашей кошки. Она содержит фермент под названием тиаминаза, который разрушает тиамин, что со временем может привести к его дефициту", — пояснила специалист.

Дефицит витамина В1 может негативно сказаться на работе нервной системы, общем самочувствии и активности домашнего питомца.

Тяжелые металлы в рыбе: как они влияют на здоровье кошки

Еще одной проблемой является накопление вредных веществ в некоторых видах рыбы. Особенно это касается рыб, находящихся на верхних ступенях пищевой цепи.

"Во-вторых, виды рыбы, которые часто используются в кормах для домашних животных и находятся выше в пищевой цепи, имеют тенденцию накапливать большое количество тяжелых металлов, которые могут биоаккумулироваться и потенциально негативно влиять на вашу кошку", — рассказала специалист.

Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

Может ли рыба вызвать гипертиреоз у кошек

Ветеринарные эксперты также обращают внимание на связь между частым употреблением рыбы и развитием определенных заболеваний.

"На самом деле было доказано, что кошки, которые едят много рыбы, особенно консервированных кормов на основе рыбы, подвержены более высокому риску развития гипертиреоза", — подчеркнула эксперт.

По словам специалиста, причиной этого могут быть как загрязнители, накапливающиеся в рыбе, так и повышенное содержание йода в некоторых кормах.

Чем заменить рыбу в рационе кота

Ветеринары советуют не отказываться от рыбы полностью, но существенно ограничить ее количество в меню домашнего питомца.

"Причиной может быть загрязнение, а может — повышенное содержание йода в этих кормах, но это все очень веские причины, чтобы свести потребление рыбы в рационе вашей кошки к минимуму и чередовать ее с другими источниками белка", — подытожила эксперт.

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Об источнике: YouTube-канал "Cats" Cats — это англоязычный YouTube-канал, посвященный кошкам и всему, что с ними связано. Контент канала включает видео с забавными, милыми и познавательными моментами из жизни кошек, ролики о поведении животных, подборки видео с кошками и другие видео, которые могут быть интересны любителям домашних животных. У канала около 268 000 подписчиков.

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