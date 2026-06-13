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Начал видеть странное: турист семь дней выживал без воды и еды в море

Константин Пономарев
13 июня 2026, 17:25
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Мужчина провел неделю в море после того, как его смыло волнами. Он ел сырых крабов, страдал от галлюцинаций и чудом выжил.
Турист выжил после семи дней дрейфа в море
Турист выжил после семи дней дрейфа в море / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

39-летний турист из Китая пережил невероятное испытание после того, как его унесло в открытое море во время прогулки по пляжу. Мужчина провел семь дней вдали от берега без еды, питьевой воды и средств связи, сумев выжить благодаря собственной стойкости и случайной находке.

Житель Китая по фамилии Цинь отдыхал на побережье в городе Хайкоу провинции Хайнань. 27 мая его смыло в море сильными волнами. Мужчина никогда ранее не плавал в открытом море и не имел при себе спасательного снаряжения. Об этом пишет SCMP.

видео дня

Потеряв мобильный телефон и возможность позвать на помощь, турист оказался один посреди воды. Чтобы легче держаться на поверхности, он избавился от части вещей, включая обувь, часы и одежду.

Спасительный буй посреди моря

На следующий день после происшествия Цинь обнаружил плавучий буй и сумел забраться на него. Именно он стал его единственным убежищем на протяжении почти недели.

На третий день мужчина понял, что находится в проливе Цюнчжоу между материковым Китаем и островом Хайнань. Несмотря на проходившие неподалеку паромы, его никто не замечал.

Мужчина обнаружил плавучий буй и сумел забраться на него
Мужчина обнаружил плавучий буй и сумел забраться на него / Фото: South China Morning Post

Самыми тяжелыми оказались пятый и шестой дни. Из-за сильного голода турист начал ловить и есть маленьких сырых крабов. По его словам, за это время он съел около 80 ракообразных. Позже у мужчины начались галлюцинации и признаки сильного истощения.

Галлюцинации едва не стоили ему жизни

На седьмой день Циня заметили рыбаки. Когда они протянули ему деревянную палку, находившийся в бредовом состоянии мужчина принял ее за дверной косяк собственного дома и решил, что друзья приглашают его на ужин.

На седьмой день туриста заметили рыбаки
На седьмой день туриста заметили рыбаки / Фото: South China Morning Post

Рыбаки подняли туриста на борт, переодели в сухую одежду и напоили водой. По их словам, тело мужчины было покрыто многочисленными ранами и гнойными язвами, появившимися из-за длительного воздействия палящего солнца.

Во время возвращения к берегу спасатели постоянно разговаривали с пострадавшим, опасаясь, что он может потерять сознание.

Ранее Главред писал о том, что схватка с морским чудищем на берегу едва не закончилась трагедией. Рыбак случайно вытащил на берег огромную акулу и голыми руками достал крючок из ее пасти. Необычный инцидент попал на видео.

Также сообщалось о том, что спасатели потеряли дар речи, заметив собаку посреди моря одну на лодке. Экипаж туристического судна заметил дрейфующую байдарку в море. Внутри оказался четвероногий пассажир, которого удалось спасти.

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О источнике: South China Morning Post

South China Morning Post - старейшая англоязычная газета Гонконга, пишет Википедия.

Была основана в 1903 году революционером Цзе Цзайтаем. Сейчас издается издательской группой SCMP Group, тираж составляет 104 000 экземпляров. Х 2013 года полный электронный архив издания доступен по подписке через информационную базу данных ProQuest.

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