Турист тайком пробрался к дикарям и оставил им странный подарок

Михаил Поляков тайком проник на один из самых закрытых островов мира, где живет изолированное племя, и спустя год опубликовал видео поездки.

Блогер тайком пробрался на самый закрытый остров в мире / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

25-летний блогер с украинскими корнями Михаил Поляков, который живет в США, оказался в центре международного скандала после того, как незаконно высадился на остров Северный Сентинел, который считается одним из самых закрытых мест на планете, где живет изолированное племя сентинельцев.

Несмотря на арест, штраф и волну критики, блогер признался, что не жалеет о своем поступке и готов повторить его снова. Об этом пишет Newsweek.

Поездка на запретный остров

Северный Сентинел входит в состав индийских Андаманских и Никобарских островов. Доступ к нему строго запрещен властями Индии, чтобы защитить местное племя от внешних контактов и болезней, к которым у его представителей отсутствует иммунитет.

В марте 2025 года Михаил Поляков, проживающий в американском штате Аризона, отправился к острову на моторной лодке. По его словам, дорога заняла около девяти часов.

Добравшись до побережья, мужчина несколько часов находился рядом с островом, а затем ненадолго высадился на пляж. Он признался, что хотел увидеть представителей племени и снять уникальные кадры для своего YouTube-канала.

По словам блогера, он использовал свисток и фонарик, надеясь привлечь внимание местных жителей. Однако контакта с племенем не произошло. Он также оставил неконтактному племени бутылку газировки.

Арест после возвращения

После завершения поездки Поляков был задержан индийскими властями. Сам он признал, что заранее понимал возможные последствия своих действий.

Блогер рассказал, что осознавал риск быть арестованным, однако считал, что наказание не окажется слишком серьезным.

"Я предположил, что последствия не будут слишком серьезными, и в большинстве случаев оказался прав", - рассказал украинец.

В итоге суд назначил ему штраф в размере 15 тысяч индийских рупий, а также три недели содержания под стражей.

Поступок вызвал возмущение

После инцидента международная правозащитная организация Survival International резко раскритиковала действия путешественника.

Эксперты напомнили, что любые попытки приблизиться к неконтактным народам могут представлять смертельную угрозу для их существования. Даже обычные инфекции, безопасные для большинства людей, способны вызвать катастрофические последствия для изолированных племен.

Особое беспокойство вызвало и то, что блогер решил опубликовать видео поездки спустя более года после событий.

Остров с опасной репутацией Северный Сентинел давно считается одним из самых недоступных мест на Земле. О жизни сентинельцев известно крайне мало, а их язык и культура практически не изучены. Остров неоднократно попадал в мировые новости из-за конфликтов с посторонними. В 2018 году здесь погиб американский миссионер, пытавшийся установить контакт с племенем. Жертвами стали и рыбаки, случайно приблизившиеся к берегу.

Об источнике: Newsweek Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

